Buď se vláda rozpadne, nebo na lidi ještě přitvrdí. Měli bychom se bát, odhaduje Erik Best

V úvodu se Erik Best věnoval důsledkům války mezi Izraelem a Hamásem: „Myslím si, že bychom to měli brát tak, že je to válka, která bude opravdu významná, bude velká, bude dlouhá. A co to bude znamenat pro nás? Ty příčiny jsou složité. Pokaždé, když někdo říká, že jsou to teroristé proti Izraeli, to znamení, že dopředu v Česku a v dalších západních zemích říkáme, jak se na to díváme a jaký očekáváme průběh. Ale nemusí to tak být,“ uvedl novinář.

„My máme zatím zafixovanou Ukrajinu, víme, jak jsme reagovali, a skoro očekáváme, že naše reakce a podpora bude podobná a že průběh bude podobný, to znamená, že Západ bude vždy na straně Izraele a že nakonec my tu válku vyhrajeme. Ta paní izraelská velvyslankyně říká, že tak to nebude, že nakonec bude odpor vůči tomu, jak budeme reagovat my. Z toho hlediska bychom se měli zeptat, co to znamená pro ten západní svět, jestli to znamená, že to bude obrovská válka, do které se zapojí Irán. Co se pak stane, na to nemáme odpovědi,“ poznamenal Best.

Bylo by správné pozastavit platby a zahájit důkladnou revizi celého systému pomoci poskytované Palestincům ze strany Evropské unie, uvedl dnes na sociální síti X premiér Petr Fiala. Některé členské země EU se zastavením podpory však vyjádřily nesouhlas.

Best k české podoře Izraele podotkl. „Také bude záležet na tom, jak bude reagovat Amerika, zatím říká, že nemá důkaz, že za tím stojí Irán. Očekávám, že Američané brzy řeknou, že za tím Irán stojí, a to bude možná znamenat rozšíření toho konfliktu. Myslím si, že v krátké době od České republiky to bude plná podpora Izraele, stejně jako máme stoprocentní podporu pro Ukrajinu. Ale co bude dál, nevím, protože bude záležet na tom, do jaké míry svět rozhodne, že svět nesouhlasí s opovědí Izraele,“ pokračoval Erik Best.

Nechybělo ani hodnocení české vlády. Při příležitosti dvou let jejího uplynulého vládnutí vystoupil ministerský předseda Petr Fiala s tím, že „vláda vstupuje do dalších dvou let s dobrým skóre“.

K tomu Best podotýká: „V České republice máme některé krize, ale vláda si myslí, že jsme v pohodě, když se snížil deficit státního rozpočtu. Já si ale spíše myslím, že bychom se měli bát a položit si otázku, jak bude reagovat Fialova vláda, až bude skutečná krize.

Mám za to, že přijde nějaká skutečná krize, jako byl třeba covid, jak vláda bude reagovat? Máme dvě možnosti. Česká televize už říká, že máme ‚poločas rozpadu‘ – nebo se naopak může vláda trochu chovat jako Babišova vláda a může přitvrdit, protože Babiš, jakmile měl tu možnost nebo povinnost vyhlásit nouzový stav, tak to využil k tomu, aby zavedl velice přísná opatření. Tehdy byl odůvodněním covid.

Ale teď můžeme mít různé krize, různé reakce, a nevíme, která vláda na to bude reagovat. Jestli to bude ještě Fialova vláda, nebo jestli skutečná krize, která přijde, donutí Fialovu vládu se rozpadnout, nebo jestli vydrží a přitvrdí. Samozřejmě že nechci tu druhou možnost, ale myslím, že to je ta otázka – jak bude reagovat Fialova vláda, až bude skutečná krize? Já si myslím, že se spíše rozpadne, ale pan Rakušan už chce militarizovat českou společnost, takže myslím, že i ta druhá možnost je na stole,“ dodal politický analytik Erik Best.

