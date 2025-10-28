Budapešťský mírový summit o Ukrajině možná bude

28.10.2025 7:51 | Zprávy

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó oznámil, že má špatnou zprávu pro všechny, kdo dál chtějí rozviřovat válku na Ukrajině. Ale prozatím se stále bojuje. Rusové oznámili, že obsadili další vesnici v Dněpropetrovské oblasti, kde dosud neměli příliš mnoho opěrných bodů. Vynořily se otázky, jak dlouho ještě bude Ukrajina schopna se bránit. Zvlášť, když na frontě prý na poslední chvíli armáda uhasila „velký požár“.

Budapešťský mírový summit o Ukrajině možná bude
Foto: About Hungary
Popisek: Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó

Válka na Ukrajině pokračuje. Rusové dál posílají drony nad Ukrajinu a tvrdí, že obsadili další vesnici v Dněpropetrovské oblasti – konkrétně vesnici Jehorivka. Jde o oblast, ve které Rusové dlouho neměli opěrné body. Teď se možná situace mění. Ukrajinská strana to odmítá. O útocích informoval server katarské televize Al-Džazíra.

Ukrajinská strana oznámila, že vyčistila ruský průlom u obce Dobropillja poblíž Pokrovsku. Server Kyiv Independent k tomu poznamenal, že ukrajinská armáda v podstatě na poslední chvíli uhasila velký frontový požár.

„Navzdory snahám prezidenta Volodymyra Zelenského a ukrajinského vojenského vedení prezentovat to jako úspěšnou operaci, nebyla tato operace úspěšnou protiofenzívou, ale spíše nákladnou a vysoce rizikovou operací rychlé reakce, která je na Ukrajině často označována jako ‚hašení požáru‘,“ napsal server s tím, že situace kolem města Dobropillja vyvolává obavy, jak dlouho bude Ukrajina ještě schopna se bránit, protože vláda v Kyjevě nasadila na řešení problému téměř všechny síly, které byly k dispozici.  

Rusové a Američané si mezitím nepřímo vyhrožují jadernými útoky.

Prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin by měl místo testování jaderných raket ukončit válku na Ukrajině. Dodal, že Washington má u ruského pobřeží jadernou ponorku. Tato slova přišla den poté, co Putin oznámil, že Rusko úspěšně otestovalo svou jadernou střelu Burevestnik.

Za Trumpem do Washingtonu v příštím týdnu dorazí Viktor Orbán, maďarský premiér. V pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó oznámil, že budou diskutovat mimo jiné o amerických sankcích vůči ruským ropným společnostem. Ale to prý nebude zdaleka všechno. Szijjártó oznámil, že má špatnou zprávu pro všechny, kdo dál chtějí rozviřovat válku na Ukrajině, a naopak má dobrou zprávu pro ty, kdo si přejí její konec.

„Špatné zprávy pro proválečnou lobby a dobré zprávy pro ty, kteří chtějí mír. Po mém setkání s ministrem zahraničí USA Marco Rubiem je jasné, že se USA nevzdaly myšlenky na pořádání budapešťského mírového summitu. Přípravy probíhají a jedinou otázkou je, kdy proběhne, nikoli záměr,“ oznámil maďarský šéf diplomacie na sociální síti X.

 

 

 

Psali jsme:

Plzeň 1 uctila památku rodiny Královy, zavražděné nacisty
Poslali miliony, nedostali nic. Jak se na Ukrajině „hospodařilo“
Ukrajinistka: Na Rusy platí jen totální destrukce
Vlajka Ukrajiny se na muzeum nevrátila. Kavárna zuří

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

autor: Miloš Polák

