Budapešťský mírový summit o Ukrajině možná bude

Ukrajinská strana oznámila, že vyčistila ruský průlom u obce Dobropillja poblíž Pokrovsku. Server Kyiv Independent k tomu poznamenal, že ukrajinská armáda v podstatě na poslední chvíli uhasila velký frontový požár.
„Navzdory snahám prezidenta Volodymyra Zelenského a ukrajinského vojenského vedení prezentovat to jako úspěšnou operaci, nebyla tato operace úspěšnou protiofenzívou, ale spíše nákladnou a vysoce rizikovou operací rychlé reakce, která je na Ukrajině často označována jako ‚hašení požáru‘,“ napsal server s tím, že situace kolem města Dobropillja vyvolává obavy, jak dlouho bude Ukrajina ještě schopna se bránit, protože vláda v Kyjevě nasadila na řešení problému téměř všechny síly, které byly k dispozici.
Rusové a Američané si mezitím nepřímo vyhrožují jadernými útoky.
Prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin by měl místo testování jaderných raket ukončit válku na Ukrajině. Dodal, že Washington má u ruského pobřeží jadernou ponorku. Tato slova přišla den poté, co Putin oznámil, že Rusko úspěšně otestovalo svou jadernou střelu Burevestnik.
Za Trumpem do Washingtonu v příštím týdnu dorazí Viktor Orbán, maďarský premiér. V pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó oznámil, že budou diskutovat mimo jiné o amerických sankcích vůči ruským ropným společnostem. Ale to prý nebude zdaleka všechno. Szijjártó oznámil, že má špatnou zprávu pro všechny, kdo dál chtějí rozviřovat válku na Ukrajině, a naopak má dobrou zprávu pro ty, kdo si přejí její konec.
„Špatné zprávy pro proválečnou lobby a dobré zprávy pro ty, kteří chtějí mír. Po mém setkání s ministrem zahraničí USA Marco Rubiem je jasné, že se USA nevzdaly myšlenky na pořádání budapešťského mírového summitu. Přípravy probíhají a jedinou otázkou je, kdy proběhne, nikoli záměr,“ oznámil maďarský šéf diplomacie na sociální síti X.
I have discussed our energy supply with @SecRubio several times, and @PM_ViktorOrban has already talked about it with @realDonaldTrump. Next week, they will have another opportunity to address this issue during their meeting in Washington, D.C. pic.twitter.com/qgzMHvvQZ4— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 27, 2025
Bad news for the pro-war lobby and good news for those who want peace. After my meeting with @SecRubio, it’s clear that the US has not given up on holding the Budapest Peace Summit. Preparations are ongoing and the only question is timing, not intention.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 22, 2025
autor: Miloš Polák
