Buďme silní v lidství. Pirát Bartoš vyložil plán na boj s covidem

„Pandemie je celosvětový problém, za který nelze férově vinit jednu či druhou vládu. Za co ale vláda daných států odpovědnost má, je intenzita průběhu a dopad na životy lidí i ekonomiky. A v tom kabinet Andreje Babiše (nyní v demisi) tragicky selhal. Neříkám to proto, abych naháněl nějaké politické body. Říkám to jako člověk, jehož strana uplynulé měsíce zoufale apelovala na kabinet, aby zavedl měkčí, ale efektivní opatření, která by zabránila dnešní situaci. Aby nebylo znovu ohroženo zdraví lidí a jejich rodin, živobytí živnostníků i podnikatelů, enormně přetížení pracovníci kritických infrastruktur. Bylo ovšem před volbami, a tak tým pana Babiše systémovou ani materiální přípravu prostě nedodal. Což opravdu nemohl nahradit marketingový nedodělek ve formě ‚Tečka za covidem‘. A tak se znovu vše rozjelo ve velkém,“ napsal Bartoš na facebooku.

A to byl teprve začátek dlouhého příspěvku.

Ihned také zdůraznil, že teď už máme k dispozici očkování, které pomáhá současnou situaci zmírnit. Všechny spoluobčany požádal, aby brali ohled na zdravotníky, kteří v časech epidemie covidu dělají, co mohou. Právě kvůli nim by lidé měli dodržovat protikoronavirová opatření, jako např. nosit respirátory.

Předseda Pirátů má pochopení pro to, že lidé už jsou z opatření unavení, zvlášť když některá opatření v minulosti přijatá Babišovou vládou, byla nesmyslná; ale některá opatření má smysl dodržovat.

Má smysl nosit respirátory a dodržovat důležité hygienické návyky, jako je časté mytí rukou. Stejně tak každý může omezit setkávání se s dalšími lidmi. „Vím, člověk je tvor sociální, přesto v takto vážné situaci je třeba dvakrát myslet a říci si, co je důležité, a co není nezbytné,“ požádal všechny.

„Pokud to vaše rodinné finance dovolí a plánujete návštěvy svých blízkých, otestujte se kvalitními antigenními testy. Je to otázka nižších desítek korun. (Přes týden v práci, ačkoliv jsem očkován, si vždy provedu antigenní test, i když to po mně z povahy mé práce nikdo nevyžaduje.) Tuto možnost je důležité využít ve firmách i v rodinném a společenském životě, stojí za to být směrem ke svým blízkým opatrný,“ pokračoval předseda Pirátů.

Stát by na druhé straně měl usilovat o to, aby umíralo co nejméně lidí. Ať už těch covid pozitivních, nebo těch, kteří se v důsledku covidové epidemie nedostanou včas do nemocnic a tíží je jiné zdravotní problémy.

Vedle toho by stát měl dbát na to, aby zůstaly otevřené školy.

Podporovatele a odpůrce očkování požádal, aby se vzájemně netlačili do kouta, protože to nepomůže ani jedné straně. Člověk zahnaný do kouta se spíše zatvrdí a názor nezmění.

Jedním dechem však dodal, že lidé z rizikových skupin, kterým od podání druhé dávky uplynulo minimálně 5 měsíců, mají co nejrychleji dostat dávku třetí. Do očkování by zapojil praktické lékaře i lékárny.

„Chceme sem dostat vakcíny, které používají princip inaktivovaného viru (například Valneva), aby lidé měli opravdovou možnost volby, čím se očkovat,“ prozradil předseda Pirátů.

Vedle toho je podle Bartoše třeba poslat do firem kvalitní covidové testy, jejichž výsledky budou k dispozici do dvanácti hodin a zajistit kvalitní trasování nakažených osob.

Bartoš má za to, že toto vše je třeba dělat, protože lidé na celém světě jsou ve své podstatě křehcí. A aby se je podařilo ochránit, je třeba mít k dispozici kvalitní data a na jejich základě predikovat, co může přijít za týden či za dva a podle toho přijímat potřebná opatření.

„Buďme proto silní v našem odhodlání a lidství a věřme poznatkům, které jsme jako civilizace po staletí pracně získávali. Díky za váš čas a zamyšlení nad tím, co jsem se vám zde snažil, možná trochu kostrbatě, sdělit. Přeji vám všem mnoho zdraví a pokud možno alespoň trochu klidný víkend,“ uzavřel Bartoš.

