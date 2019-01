Budou se přepisovat osnovy dějepisu. Po stížnostech BIS ministerstvo začalo konat

Zástupci Ministerstva školství se sešli s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou kvůli veřejné části výroční zprávy. V té se civilní kontrarozvědka okrajově věnovala právě školní výuce, a to s odkazem na sovětskou interpretaci moderních dějin, kterou je na českých školách podle tajné služby stále poznamenána interpretace moderních dějin.

O tom, že se schůzka uskutečnila, a rovněž o tom, jak ji reflektovalo ministerstvo, informoval server Aktuálně.cz.

Podle serveru resort školství, který aktuálně za hnutí ANO vede Robert Plaga, relevanci výtek BIS k výuce dějepisu v Česku, „připouští“.

„Z dějepisu musí zmizet sovětská interpretace moderních dějin, připouští ministerstvo,“ uvádí Aktuálně.cz v titulku článku.

„Schůzka jenom potvrdila, že v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin,“ odcitovalo Aktuálně.cz tiskové oddělení Ministerstva školství a tělovýchovy.

Ministerstvo chce podle Aktuálně.cz „prostor pro výuku moderních dějin zajistit změnou rámcově vzdělávacích programů, podle kterých školy učí“.

„Na revizích těchto programů již pracuje Národní ústav pro vzdělávání, přímo řízená organizace Ministerstva školství, a měly by trvat do příštího roku. Pak by se změny měly projevit v rozvrzích,“ napsalo Aktuálně.cz.

V článku Aktuálně.cz dodává i reakce učitelů.

Bezpečnostní informační služba ve veřejné části své výroční zprávy za rok 2017 uvedla v poznámce pod čarou v sekci zprávy 2.2. Kontrarozvědná činnost, že „moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození)“. Podle BIS je „prosovětská interpretace moderních dějin a trvající vliv sovětské propagandy“ jednou ze součástí „ruské hybridní strategie v kostce“.

Výroční zprávu BIS kritizoval prezident Miloš Zeman, když označil BIS za „čučkaře“ a čelil následné kritice ze strany médií.

