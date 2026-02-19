Varování: To, co děsí USA, je už blízko našich hranic

20.02.2026 19:05 | Analýza
autor: Radek Kotas

Hrozí Česku „epidemie zombie drogy“ fentanyl, kterou v USA označují kvůli desetitisícům úmrtí ročně za látku srovnatelnou s chemickými zbraněmi? Po odchodu firmy Indivior, která dosud nabízela za nebezpečné opioidy náhražky, má dle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila hrozit riziko „kalamity“, pokud nám velké země opět vykoupí zásoby léků. Přes uklidňování SÚKLu, že je situace pod kontrolou, pro PL.cz podotýká, že riziko zažehnáno aktuálně není. Rozhodující má být zbytek roku.

Varování: To, co děsí USA, je už blízko našich hranic
Foto: wikipedia.com
Popisek: Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, ilustrační foto

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 18280 lidí
Ne nebezpečná droga, ale látka, která se již vyrovná zbraním hromadného ničení – takový náhled aktuálně panuje na fentanyl ve Spojených státech. Látka, která je levná a mnohonásobně účinnější než heroin, je nebezpečná tím, jak jednoduché je se jí předávkovat. 

Nebezpečí tkví v tom, že se lidé k požití dávky fentanylu, která může ohrozit jejich život, mohou dostat snadno. Zabít člověka může tak malé množství, že pokud se k němu dostane někdo neznalý – a co hůře v neznámé substanci – nemusí vůbec tušit, že si aplikuje letální dávku. Právě na toto nebezpečí upozorňuje i americký prezident Donald Trump. „Dva miligramy, což je téměř nezjistitelné stopové množství odpovídající 10 až 15 zrnům kuchyňské soli, představují smrtelnou dávku,“ upozornil v prosinci Trump a látku označil za „chemickou zbraň“.

Byť takovéto označení může znít na první pohled nadneseně, při pohledu na statistiky úmrtí v USA začínají slova o „opioidní epidemii“ dávat smysl. Počty zemřelých Američanů na předávkování syntetickými opioidy jako je fentanyl dosahují desítek tisíc ročně. Mezi lety 2021 až 2023 umíralo každý rok na předávkování drogami kolem 110 tisíc Američanů a teprve v předloňském roce se tento trend podařilo snížit k více než 80 tisícům úmrtí za rok na předávkování. Přirovnání k útoku „chemickou zbraní“ je při takovýchto počtech zcela pochopitelné, obzvláště když vezmeme v úvahu, že právě předávkování opiody včetně fentanylu bylo příčinou úmrtí až ve třech čtvrtinách případů.

Fotogalerie: - Ve sněmovně

Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...
Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...
Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...
Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...
Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...
Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...

Není proto ani překvapivé, že se země snaží s látkou, která zabíjí desetitisíce lidí ročně, bojovat všemi dostupnými prostředky. Kromě snahy potlačit pašování fentanylu do USA, má s nebezpečnou substancí pomoci bojovat substituční léčba. Na vysokou poptávku po přípravcích, které jsou k ní užívané, reagovala i americká farmaceutická společnost Indivior a rozhodla přesunout své kapacity na tamní trh. Její oznámení sice přineslo větší naději pro Ameriku, ale zároveň strach, aby se opioidní krize nepřesunula na starý kontinent. 

Dosud bylo Česko zemí s nejméně úmrtími na předávkování, fentanyl by to však mohl změnit

Již koncem loňského roku postupně Indivior oznamoval, že vzhledem ke „strategickému přezkoumání svých operací mimo Spojené státy“ bude ukončovat prodej svých substitučních látek mimo své „prioritní trhy“. Plán stáhnout přípravky Subutex a Suboxone, které se používají k léčbě uživatelů drog, zasáhl náhle Švédsko, Velkou Británii, Irsko, Finsko, Itálii a posléze přišlo toto oznámení také do Česka a firma oznámila úplné stažené z EU. 

Produkty firmy, která svými přípravky s účinnou látkou buprenorphin pokrývá naprostou většinu domácího trhu, dosud přitom stály za úspěchem Česka v boji s fentanylem. Přípravky Subutex a Suboxone dokázaly v ČR minimalizovat trh s heroinem a především utnout zárodky šíření fentanylu, avšak to se bez nich, jak nyní varují někteří odborníci na drogovou problematiku, může změnit.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2025

Starostové a nezávislí (STAN) se spustili sběr pod...
Tomio Okamura vidí za svým stíháním snahu Rakušana...
Mimořádná schůze Sněmovny k závěrečnému schvalován...
Politici i obyčejní lidé přišli uctít památku Jana...
Sněmovna schválila novelu, podle níž letos vzrosto...
Mimořádná schůze pražských zastupitelů s interpela...

Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil varuje, že bez buprenorphinu se Evropa může během měsíců vrátit do doby heroinu – „a tentokrát už s reálným rizikem, že prázdné místo na trhu okamžitě vyplní masivně fentanyl“. 

Právě dostupnost tohoto léku dosud držela heroin i fentanyl dle něj mimo hlavní proud v ČR, což dokládají i velice nízká čísla uživatelů daných látek a zejména počtů úmrtí na předávkování, pohybující se v nižších desítkách případů. Česko aktuálně patří k zemím, které mají vůbec nejmenší počet smrtelných předávkování na světě, čemuž vděčí své protidrogové politice, dostupné síti kontaktních center a substitutům, které jsou méně rizikové, levnější a dostupnější nežli samotné nebezpečné drogy. Vobořil podotýká, že právě kvůli tomu se Američané v minulosti o pomoc s řešením situace na nás obraceli a on sám o věci hovořil i s někdejším ministrem zahraničních věcí USA Antonym Blinkenem. 

Co nám hrozí? Následky jsou vidět jen několik hodin od Prahy

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 54832 lidí
Jen několik hodin od Prahy je již situace zcela jiná. Kdo v posledních měsících musel do finančního srdce Evropy – Frankfurtu nad Mohanem začíná chápat, proč se městu už nově přezdívá „Zombie-Land“. Ostatně toto přirovnání, narážející na bezduché pohyby drogově závislých na fentanylu, již zaznívá hned v prvním odstavci článku německého deníku Bild k situaci ve městě.

Pracovníci největších finančních domů již při cestě na frankfurtské letiště raději volí taxíky namísto toho, aby jeli mnohem rychlejšími vlakovými spoji a pokud již nezbytně musí na vlakovou stanici, raději si zaplatí odvoz několik stovek metrů, než aby museli jít přes inkriminovaná místa, kde se schází uživatelé tvrdých drog. Čtvrť kolem hlavního nádraží, jednoho z největších dopravních uzlů Německa, je situací již nechvalně proslulá. 

Zatímco dříve šlo na vlakový spoj od finanční čtvrti od centrálního náměstí Willy-Brandt-Platz dojít za pár minut a šlo v celku o příjemnou procházku ve stínu mrakodrapů, zejména v posledních dvou letech rozhodnutí jít po svých znamená, že se cesta z práce může proměnit v nepříliš pozitivní zážitek, který by se dal přirovnat ke stezce odvahy. Ve večerních hodinách obzvláště. 

Hrozí nyní epidemie umírání na zombie drogu fentanyl v ČR podobně, jako v USA?

Otázku, zda se něco podobného, ba dokonce i ve srovnatelné míře jako za oceánem, může dít i v Česku, bychom si nyní podle Vobořila měli klást v případě, že se nepodaří najít dostatečnou náhradu za chybějící léky. 

Podotýká, že odchodem firmy Indivior, vyrábějící subutex a subuxon s účinnou látkou buprenorphin pro substituční léčbu, nás staví do situace, kdy nemáme náhradu. „Problém je, že ostatní firmy mají jen malá procenta kapacit a tato firma opravdu odchází z měsíce na měsíc a nechává jen dojet zásoby do listopadu. Pravděpodobně se nám tak může zopakovat scénář, který jsme zažili před nedávnem i s jinými léky, že to v panice vykoupí větší země a do měsíce až dvou může být kalamita. Francie jako největší odběratel dělá desítky procent v EU a je jistě v panice již nyní. Německo se může probudit velmi brzy a začne skupovat zásoby. Může se tak stát, že příští měsíc zásoby dojdou a tisíce lidí budou ‚na suchu‘,“ varuje. 

Bývalý národní protidrogový koordinátor vysvětluje, že když je na trhu velmi dostupná méně riziková látka, lidé po ní sáhnou raději. Toto se v ČR velmi zázračně a až nečekaně podařilo mezi léty 2007-2011, kdy z 15 tisíc každodenních uživatelů heroinu číslo spadlo rekordně na ‚pouhé‘ 2 tis lidí a tím se vše mávnutím kouzelného proutku změnilo. Buprenorphin je totiž látka, která má tzv. stropový efekt. To znamená, že touto látkou se prostě nedá vlastně předávkovat. Lidé navíc nejen působí střízlivě, ale opravdu jsou normálně schopni fungovat tak, že to na nich není poznat. Chodí do práce, starají se o děti. Látka je o nulu levnější, takže díky tomu také klesla kriminalita,“ přiblížil Vobořil pozitivní efekty substitutů, avšak dodal, že pokud by jich bylo nedostatek, zaplaví se trh rizikovějšími silnějšími náhražkami.

Fotogalerie: - Paměťová agenda vlády

Rada vlády pro paměťovou agendu vznikla před více ...
Vládní zmocněnkyně pro lidskápráva Klára Šimáčková...
Babička pamětnice holocaustu Michaely Vidlákové
Pamětnice holocaustu Michaela Vidláková
Modernizace památných budov
Rada vlády pro paměťovou agendu vznikla před více ...

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro ParlamentníListy.cz uvedl, že ohlášený odchod výrobce Indivior aktivně řeší a pracuje na zajištění kontinuity substituční léčby pro české pacienty. „Probíhají intenzivní jednání s dodavateli alternativních přípravků, kteří potvrdili schopnost navýšit dodávky tak, aby byla u nejpoužívanějších variant zajištěna nepřerušená dostupnost terapie,“ uklidňuje SÚKL s tím, že „situaci trvale monitoruje a je připraven v případě potřeby využít mimořádné legislativní nástroje k zajištění péče“.

„Systém substituční terapie v ČR zůstává plně zachován a pacienti budou mít i nadále přístup k účinné léčbě,“ dodal SÚKL.

Odborník na drogovou problematiku zdůrazňuje, že některé země v EU již závažné problémy s fentanylem mají a riziko není na místě podceňovat. „Celou dobu jsem obavu za ČR spíše uklidňoval v tomto smyslu právě díky dostatečné produkci a dostupnosti zmíněných léků s obsahem buprenorphinu. V tuto chvíli ale tak klidný nejsem a riziko stále vnímám do reálného vyřešení. Kdybych já byl na místě zodpovědných institucí, jako je SÚKL nebo Ministerstvo zdravotnictví, tak bych spíše zůstal zatím nervózní do doby, než budou léčiva od ostatních firem konkrétně v lékárnách v potřebném množství a dokud bude zřejmé, že nám strmě nenarůstají úmrtí na předávkování. Snad má tedy doopravdy SÚKL pravdu, že má vše pod kontrolou, ale zatím z terénu to vypadá, že riziko zatím hrozí, a proto na to upozorňuji. Zda tuto zatáčku vybereme, a já chci věřit, že ano, bych si dovolil říct tak po roce,“ podotkl Jindřich Vobořil pro ParlamentníListy.cz k vyjádření SÚKLu, že má být situace pod kontrolou.

Fotogalerie: - U německých sousedů

V ulicích bavorského Pasova
Církev v Bavorsku láká mladé
V ulicích bavorského Pasova
V ulicích bavorského Pasova
Nekonečné čekání na otevření penzionů
Co je vše zakázáno...

Podle odborníka si skutečně oddychnout budeme moci až za rok kvůli tomu, že v listopadu budou doprodány všechny zásoby Indivioru. „To bude zřejmě jeden milník a uvidíme, zda skutečně budou schopny ostatní firmy navýšit kapacity tak, aby nebyly žádné výpadky. Zároveň může klidně nastat panika mnohem dříve, pokud zásoby budou vykoupeny dříve,“ podotýká. 

Před několika dny již Vobořil zdůrazňoval, že prioritou má nyní být snaha o navýšení kapacit ostatních firem, aby se podařilo díru na trhu po odchodu Indivioru zacelit včas. „Musíme se okamžitě sejít s ostatními zeměmi v EU a dohodnout se a zagarantovat dopředu zůstávajícím firmám investice do okamžitého rozšíření kapacit. To ale netrvá většinou týdny a ani měsíce. Jenže my to nyní v týdnech, nebo pár měsících budeme potřebovat. Myslím si proto, že bez dohody s některými klíčovými zeměmi bude cokoliv těžké dojednat,“ nastínil v rámci doporučení na svém facebookovém profilu. 

„Dále dnes, ale zatím jen v malé míře, existují preparáty v injekční formě, které pouze po jednom vpichu působí celý měsíc,“ upozornil i na možnost léčby, kdy jsou lidé následně schopni fungovat celý měsíc zcela normálně. „Tento preparát vyrábí například švédská menší firma jménem Camurus AB. V ČR budu doporučovat, aby vedle urychleného řízení povolení těchto preparátů zachraňující velké množství často velmi mladých životů na tento typ preparátů existovala také úhrada ze zdravotního pojištění. Toto by mohlo navíc přilákat část uživatelů ze šedého trhu,“ uvedl. 

Navýšit kapacity je podle něj třeba natolik, aby se pokryl i pololegalní a šedý trh s touto látkou, „protože stále významné procento lidí nechce být v žádné kartotéce vidět, že tuto látku užívá“. Přikročit bychom prý měli i k umožnění volného prodeje malého množství těchto látek.   

„Celou dobu také upozorňuji, že šedý trh bychom neměli jen zkoušet potlačovat, ale spíše tyto lidi motivovat a překlopit některými změnami v trh legální. To je třeba udělat ještě větší dostupností a za mě i možností úhrad ze zdravotního pojištění,“ doplňuje Vobořil pro ParlamentníListy.cz.

Fotogalerie: - Zasedání vlády

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
Oto Klempíř, ministr kultury
Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí
Zuzana Mrázová, ministryně pro místní rozvoj
Ivan Bednárik, ministr dopravy
Lubomír Metnar, ministr vnitra

O riziku již bývalý národní protidrogový koordinátor hovořil i se svým nástupcem Pavlem Bémem. Informoval rovněž, že o situaci intenzivně jednají také s německým vládním koordinátorem pro omamné látky Hendrikem Streeckem.

Psali jsme:

„Zákazy nefungují. Potřebujeme férová pravidla pro všechny návykové látky,“ říká expert na drogovou politiku Jindřich Vobořil
Děsivá videa z USA. „Hanba Bidenovi a Harrisové,“ zuří lidé. Musk se drží za hlavu
Biden se rozplýval: George Floyd změnil svět
50krát silnější než heroin. Děsí to i Trumpa. Hrozba, která hubí USA

 

 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/fentanyl-breitet-sich-in-deutschland-aus-67c98ed0b06bda52c5367f69

https://www.cdc.gov/overdose-prevention/about/understanding-the-opioid-overdose-epidemic.html

https://www.facebook.com/voboriljindrich/posts/pfbid02FLUpg71VQQ9Z5Gem6YKFeEwrGbcqsjTY8wV7MwJsydefk1Qyscp8NB2MHaVry7ytl

https://www.indivior.com/latest/news/2026/indivior-announces-completion-of-redomiciliation-to-the-united-states

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/12/designating-fentanyl-as-a-weapon-of-mass-destruction/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bém , drogy , léky , Německo , SÚKL , USA , vláda , Vobořil , zdravotnictví , Frankfurt nad Mohanem , Trump , fentanyl , Indivior

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že je šíření fentanylu pro Česko prioritní hrozbou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Vyhrožujete vyhozením Moravce z ČT

Řekl jste to v debatě s Bartoškem. Není tohle vaše prohlášení důkazem toho, že chcete zasahovat do svobody médií?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky Muži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnějšíMuži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnější

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rvačka v ČT: Gregor drtil Mináře, publikum se přidalo

20:25 Rvačka v ČT: Gregor drtil Mináře, publikum se přidalo

„Milion chvilek je PR a marketingovou agenturou pětikoalice, která pouze využívá emoce lidí pro svůj…