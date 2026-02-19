Varování: To, co děsí USA, je už blízko našich hranic

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Nebezpečí tkví v tom, že se lidé k požití dávky fentanylu, která může ohrozit jejich život, mohou dostat snadno. Zabít člověka může tak malé množství, že pokud se k němu dostane někdo neznalý – a co hůře v neznámé substanci – nemusí vůbec tušit, že si aplikuje letální dávku. Právě na toto nebezpečí upozorňuje i americký prezident Donald Trump. „Dva miligramy, což je téměř nezjistitelné stopové množství odpovídající 10 až 15 zrnům kuchyňské soli, představují smrtelnou dávku,“ upozornil v prosinci Trump a látku označil za „chemickou zbraň“.
Byť takovéto označení může znít na první pohled nadneseně, při pohledu na statistiky úmrtí v USA začínají slova o „opioidní epidemii“ dávat smysl. Počty zemřelých Američanů na předávkování syntetickými opioidy jako je fentanyl dosahují desítek tisíc ročně. Mezi lety 2021 až 2023 umíralo každý rok na předávkování drogami kolem 110 tisíc Američanů a teprve v předloňském roce se tento trend podařilo snížit k více než 80 tisícům úmrtí za rok na předávkování. Přirovnání k útoku „chemickou zbraní“ je při takovýchto počtech zcela pochopitelné, obzvláště když vezmeme v úvahu, že právě předávkování opiody včetně fentanylu bylo příčinou úmrtí až ve třech čtvrtinách případů.
Není proto ani překvapivé, že se země snaží s látkou, která zabíjí desetitisíce lidí ročně, bojovat všemi dostupnými prostředky. Kromě snahy potlačit pašování fentanylu do USA, má s nebezpečnou substancí pomoci bojovat substituční léčba. Na vysokou poptávku po přípravcích, které jsou k ní užívané, reagovala i americká farmaceutická společnost Indivior a rozhodla přesunout své kapacity na tamní trh. Její oznámení sice přineslo větší naději pro Ameriku, ale zároveň strach, aby se opioidní krize nepřesunula na starý kontinent.
Dosud bylo Česko zemí s nejméně úmrtími na předávkování, fentanyl by to však mohl změnit
Již koncem loňského roku postupně Indivior oznamoval, že vzhledem ke „strategickému přezkoumání svých operací mimo Spojené státy“ bude ukončovat prodej svých substitučních látek mimo své „prioritní trhy“. Plán stáhnout přípravky Subutex a Suboxone, které se používají k léčbě uživatelů drog, zasáhl náhle Švédsko, Velkou Británii, Irsko, Finsko, Itálii a posléze přišlo toto oznámení také do Česka a firma oznámila úplné stažené z EU.
Produkty firmy, která svými přípravky s účinnou látkou buprenorphin pokrývá naprostou většinu domácího trhu, dosud přitom stály za úspěchem Česka v boji s fentanylem. Přípravky Subutex a Suboxone dokázaly v ČR minimalizovat trh s heroinem a především utnout zárodky šíření fentanylu, avšak to se bez nich, jak nyní varují někteří odborníci na drogovou problematiku, může změnit.
Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil varuje, že bez buprenorphinu se Evropa může během měsíců vrátit do doby heroinu – „a tentokrát už s reálným rizikem, že prázdné místo na trhu okamžitě vyplní masivně fentanyl“.
Právě dostupnost tohoto léku dosud držela heroin i fentanyl dle něj mimo hlavní proud v ČR, což dokládají i velice nízká čísla uživatelů daných látek a zejména počtů úmrtí na předávkování, pohybující se v nižších desítkách případů. Česko aktuálně patří k zemím, které mají vůbec nejmenší počet smrtelných předávkování na světě, čemuž vděčí své protidrogové politice, dostupné síti kontaktních center a substitutům, které jsou méně rizikové, levnější a dostupnější nežli samotné nebezpečné drogy. Vobořil podotýká, že právě kvůli tomu se Američané v minulosti o pomoc s řešením situace na nás obraceli a on sám o věci hovořil i s někdejším ministrem zahraničních věcí USA Antonym Blinkenem.
Co nám hrozí? Následky jsou vidět jen několik hodin od Prahy
Pracovníci největších finančních domů již při cestě na frankfurtské letiště raději volí taxíky namísto toho, aby jeli mnohem rychlejšími vlakovými spoji a pokud již nezbytně musí na vlakovou stanici, raději si zaplatí odvoz několik stovek metrů, než aby museli jít přes inkriminovaná místa, kde se schází uživatelé tvrdých drog. Čtvrť kolem hlavního nádraží, jednoho z největších dopravních uzlů Německa, je situací již nechvalně proslulá.
Zatímco dříve šlo na vlakový spoj od finanční čtvrti od centrálního náměstí Willy-Brandt-Platz dojít za pár minut a šlo v celku o příjemnou procházku ve stínu mrakodrapů, zejména v posledních dvou letech rozhodnutí jít po svých znamená, že se cesta z práce může proměnit v nepříliš pozitivní zážitek, který by se dal přirovnat ke stezce odvahy. Ve večerních hodinách obzvláště.
Hrozí nyní epidemie umírání na zombie drogu fentanyl v ČR podobně, jako v USA?
Otázku, zda se něco podobného, ba dokonce i ve srovnatelné míře jako za oceánem, může dít i v Česku, bychom si nyní podle Vobořila měli klást v případě, že se nepodaří najít dostatečnou náhradu za chybějící léky.
Podotýká, že odchodem firmy Indivior, vyrábějící subutex a subuxon s účinnou látkou buprenorphin pro substituční léčbu, nás staví do situace, kdy nemáme náhradu. „Problém je, že ostatní firmy mají jen malá procenta kapacit a tato firma opravdu odchází z měsíce na měsíc a nechává jen dojet zásoby do listopadu. Pravděpodobně se nám tak může zopakovat scénář, který jsme zažili před nedávnem i s jinými léky, že to v panice vykoupí větší země a do měsíce až dvou může být kalamita. Francie jako největší odběratel dělá desítky procent v EU a je jistě v panice již nyní. Německo se může probudit velmi brzy a začne skupovat zásoby. Může se tak stát, že příští měsíc zásoby dojdou a tisíce lidí budou ‚na suchu‘,“ varuje.
Bývalý národní protidrogový koordinátor vysvětluje, že když je na trhu velmi dostupná méně riziková látka, lidé po ní sáhnou raději. Toto se v ČR velmi zázračně a až nečekaně podařilo mezi léty 2007-2011, kdy z 15 tisíc každodenních uživatelů heroinu číslo spadlo rekordně na ‚pouhé‘ 2 tis lidí a tím se vše mávnutím kouzelného proutku změnilo. Buprenorphin je totiž látka, která má tzv. stropový efekt. To znamená, že touto látkou se prostě nedá vlastně předávkovat. Lidé navíc nejen působí střízlivě, ale opravdu jsou normálně schopni fungovat tak, že to na nich není poznat. Chodí do práce, starají se o děti. Látka je o nulu levnější, takže díky tomu také klesla kriminalita,“ přiblížil Vobořil pozitivní efekty substitutů, avšak dodal, že pokud by jich bylo nedostatek, zaplaví se trh rizikovějšími silnějšími náhražkami.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro ParlamentníListy.cz uvedl, že ohlášený odchod výrobce Indivior aktivně řeší a pracuje na zajištění kontinuity substituční léčby pro české pacienty. „Probíhají intenzivní jednání s dodavateli alternativních přípravků, kteří potvrdili schopnost navýšit dodávky tak, aby byla u nejpoužívanějších variant zajištěna nepřerušená dostupnost terapie,“ uklidňuje SÚKL s tím, že „situaci trvale monitoruje a je připraven v případě potřeby využít mimořádné legislativní nástroje k zajištění péče“.
„Systém substituční terapie v ČR zůstává plně zachován a pacienti budou mít i nadále přístup k účinné léčbě,“ dodal SÚKL.
Odborník na drogovou problematiku zdůrazňuje, že některé země v EU již závažné problémy s fentanylem mají a riziko není na místě podceňovat. „Celou dobu jsem obavu za ČR spíše uklidňoval v tomto smyslu právě díky dostatečné produkci a dostupnosti zmíněných léků s obsahem buprenorphinu. V tuto chvíli ale tak klidný nejsem a riziko stále vnímám do reálného vyřešení. Kdybych já byl na místě zodpovědných institucí, jako je SÚKL nebo Ministerstvo zdravotnictví, tak bych spíše zůstal zatím nervózní do doby, než budou léčiva od ostatních firem konkrétně v lékárnách v potřebném množství a dokud bude zřejmé, že nám strmě nenarůstají úmrtí na předávkování. Snad má tedy doopravdy SÚKL pravdu, že má vše pod kontrolou, ale zatím z terénu to vypadá, že riziko zatím hrozí, a proto na to upozorňuji. Zda tuto zatáčku vybereme, a já chci věřit, že ano, bych si dovolil říct tak po roce,“ podotkl Jindřich Vobořil pro ParlamentníListy.cz k vyjádření SÚKLu, že má být situace pod kontrolou.
Podle odborníka si skutečně oddychnout budeme moci až za rok kvůli tomu, že v listopadu budou doprodány všechny zásoby Indivioru. „To bude zřejmě jeden milník a uvidíme, zda skutečně budou schopny ostatní firmy navýšit kapacity tak, aby nebyly žádné výpadky. Zároveň může klidně nastat panika mnohem dříve, pokud zásoby budou vykoupeny dříve,“ podotýká.
Před několika dny již Vobořil zdůrazňoval, že prioritou má nyní být snaha o navýšení kapacit ostatních firem, aby se podařilo díru na trhu po odchodu Indivioru zacelit včas. „Musíme se okamžitě sejít s ostatními zeměmi v EU a dohodnout se a zagarantovat dopředu zůstávajícím firmám investice do okamžitého rozšíření kapacit. To ale netrvá většinou týdny a ani měsíce. Jenže my to nyní v týdnech, nebo pár měsících budeme potřebovat. Myslím si proto, že bez dohody s některými klíčovými zeměmi bude cokoliv těžké dojednat,“ nastínil v rámci doporučení na svém facebookovém profilu.
„Dále dnes, ale zatím jen v malé míře, existují preparáty v injekční formě, které pouze po jednom vpichu působí celý měsíc,“ upozornil i na možnost léčby, kdy jsou lidé následně schopni fungovat celý měsíc zcela normálně. „Tento preparát vyrábí například švédská menší firma jménem Camurus AB. V ČR budu doporučovat, aby vedle urychleného řízení povolení těchto preparátů zachraňující velké množství často velmi mladých životů na tento typ preparátů existovala také úhrada ze zdravotního pojištění. Toto by mohlo navíc přilákat část uživatelů ze šedého trhu,“ uvedl.
Navýšit kapacity je podle něj třeba natolik, aby se pokryl i pololegalní a šedý trh s touto látkou, „protože stále významné procento lidí nechce být v žádné kartotéce vidět, že tuto látku užívá“. Přikročit bychom prý měli i k umožnění volného prodeje malého množství těchto látek.
„Celou dobu také upozorňuji, že šedý trh bychom neměli jen zkoušet potlačovat, ale spíše tyto lidi motivovat a překlopit některými změnami v trh legální. To je třeba udělat ještě větší dostupností a za mě i možností úhrad ze zdravotního pojištění,“ doplňuje Vobořil pro ParlamentníListy.cz.
O riziku již bývalý národní protidrogový koordinátor hovořil i se svým nástupcem Pavlem Bémem. Informoval rovněž, že o situaci intenzivně jednají také s německým vládním koordinátorem pro omamné látky Hendrikem Streeckem.
