I zvířátka poznala, jak je Pavel důležitý. Reportáži o prezidentovi se směje celý internet

Server iDNES publikoval reportáž o vycházce prezidenta Petra Pavla. Hlava státu vyrazila na šestikilometrovou štreku Prokopským údolím až do pivovaru, v doprovodné skupince nechyběla ani reportérka iDNES.
Hned v úvodu se objevuje překvapivá informace, že prezident, o němž je všeobecně známo, že sídlí na Pražském hradě, „odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy“.
Cestou Prokopským údolím potkal několik lidí, jednoho z kolemjdoucích dokonce pozval na pivo. Před výběhem koní prý zvířata přišla hlavu státu přivítat, „jako by tušila, o jak vzácnou návštěvu jde“.
Článek zejména touto větou vzbudil mimořádnou pozornost na sociálních sítích.
Pan prezident se tento týden vydal na dalekou cestu za svým lidem. Vyjel až do Prahy
Ekonom Pavel Šik se vyjádřil na svém facebookovém profilu. „Zdá se, že nejen Seznam, ale i iDnes pánů Pražáka a Tykače uzavřelo s Hradem smlouvu o PR. Osobně teda nechápu, proč prezident byl na dvoudenní návštěvě Prahy, když úřaduje na Hradě, ale přesto musel být závěr té návštěvy dojemný. Alespoň tak to popsala paní Kristová v článku o závěrečné procházce prezidenta jak z pera pana Koláře, cituji: ‚Na vycházku s prezidentem šla také reportérka iDNES. Když se skupina v čele s Petrem Pavlem objevila před výběhem koní, zvířata ho přišla přivítat. Jako by tušila, o jak vzácnou návštěvu jde, popsala reportérka z místa.‘ Říkám si, co mi to jen... Ach ano…,“ napsal a přiložil video z filmu Mars útočí.
Také spisovatel Stanislav Češka se vyjádřil ve značně ironickém duchu: „Někteří z vás by si mohli myslet, že naše nejjasnější slunéčko, náš Velký Bílý Otec na Hradě, jeho excelence, pan prezident Petr Pavel se jenom poflakuje na své motorce při dovolené ve Španělsku, nebo přijímá omluvy neúspěšných olympioniků a gratuluje těm úspěšným v Itálii. Není tomu tak. Pan prezident se tento týden vydal na dalekou cestu za svým lidem. Vyjel až do Prahy. A svoji pouť po matce našich měst zakončil u napěněných půllitrů po náročném šestikilometrovém výšlapu zablaceným!!! Prokopským údolím.“
Dále popisuje, že při této drsné pouti prezidenta sledovali i naši obětaví novináři a novinářky. „Z článku neohrožené členky redakce iDnes jsem pro vás vybral několik nejzásadnějších pasáží. Tak si je užijte a vetkněte do svých pamětí. Ať víte, co a jak pro vás váš milovaný a milující prezident dělá. Stojí to za to! Nebo…,“ napsal a přidal emotikon naznačující, že je třeba se zamyslet.
Potom vypsal slibované pasáže:
- Cestou Pavel potkal několik lidí, nezůstalo ale jen u společného focení či pozdravu. Jednoho z kolemjdoucích dokonce pozval na pivo.
- Když se skupina v čele s Petrem Pavlem objevila před výběhem koní, zvířata ho přišla přivítat. Jako by tušila, o jak vzácnou návštěvu jde.
- Pavel si do přírody oblékl džíny, košili a koženou bundu. Na začátku procházky mírně sněžilo. V průběhu se ale obloha vyjasnila a skupině na cestu svítilo slunce.
Závěrem svého příspěvku spisovatel čtenářům popřál „dobré zažití“.
Slunce svítilo na naše slunce, pana prezidenta. Aleluja!
Článek o prezidentovi zaujal také Frantu Kašpárka. „Na téma procházky pana prezidenta, kterého zdravili ptáci, koně, myši, mravenci a prostý lid se dnes objevilo hodně příspěvků. Nedá mi to, abych si také trochu nepřihrál polívčičku pravdy a lásky,“ napsal na svém facebookovém účtu.
Byl to prý zážitek, přečíst si článek v iDnes s názvem „Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského…“
„Jako bych tam byl. S panem prezidentem a jeho flanelovou košilí (v článku je zmíněna). Reportérka z doprovodu musela být u vytržení, které se přeneslo i na autorku článku. Přímo to vidím, ten radostný třpyt v oku, radostné klepání do klávesnice, svět je krásný s panem prezidentem. Ví to všichni, i koně Převalského, když píše: ‚Na vycházku s prezidentem šla také reportérka iDNES. Když se skupina v čele s Petrem Pavlem objevila před výběhem koní, zvířata ho přišla přivítat. Jako by tušila, o jak vzácnou návštěvu jde, popsala reportérka z místa.‘ Autorka článku, i když tam přímo nebyla, je osvícena, ale zase ne tak moc. Pan prezident je světlo, ale také lidový člověk, co má rád jiné lidi. Tedy ne úplně všechny, pravda. Je to jak zmínka z evangelií, když autorka uvádí: ‚Cestou Pavel promluvil s kolemjdoucími, jednoho dokonce pozval na pivo.‘ Božínku! Ale proč jen jednoho? Proč ne všechny? Proč nezavolal nám ostatním?“ zamýšlí se pisatel.
A uvádí, že nechybí ani mystický zážitek: „Na začátku procházky mírně sněžilo. V průběhu se ale obloha vyjasnila a skupině na cestu svítilo slunce.“
Představuje si, že mraky se rozestoupily. Slunce svítilo. Svítilo na naše slunce, pana prezidenta. „A skupina poutníků šlapala ke světlým zítřkům navzdory, že jim Petr Macinka zrušil globální oteplování. Aleluja!“ uzavřel Kašpárek.
„Fakt už zbývá jen, aby se projel na medvědovi,“ přisadil si Filip CZ.
„Kromě dětiček, i koníci se k němu sami vrhají a chtějí s ním mít také fotečku. Jak říká Bára Švorcová, zatímco u diktátora Babiše a Stalina je to z donucení, tak u soudruha generála je to spontánní, roztomilé a přirozené… Akorát, že u toho ‚přirozeně‘, nesmí chybět reportérka iDnes,“ míní Pavla Petrů.
