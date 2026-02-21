„Řval, že výsledek voleb nerespektuje.“ Co skutečně chtějí chvilkaři

Paní poslankyně, Česká republika má za sebou další demonstrace na podporu prezidenta Pavla, nyní se prý Milion chvilek chystá na Letnou. Sami Miliony chvilek uvádějí, že to už není jen o podpoře prezidenta. „Pokud se u nás politici zkusí chovat jako Orbán a Fico, tvrdě narazí,“ píše se mimo jiné na jejich webu. Takže, co v tomto směru očekávat dál?
Spolek Milion chvilek zase jednou ukázal, že je to organizace antidemokratická. Voliči si ve volbách zvolili s převahou ty politiky, kteří se do nějaké míry hlásí k Orbánovi a k Ficovi. Chvilkaři to nedokážou skousnout, a tak musí jít demonstrovat. Jediné, proti čemu ale demonstrují, jsou výsledky demokratických voleb. A oni sami se tím už vlastně ani netají. Třeba chartista Miroslav Anton v Plzni na chvilkařské demonstraci řval, že výsledek voleb nerespektuje. Pro lidi jako on, je demokracie jen v moment, když vyhrávají ty jejich názory. Jakmile tomu tak není, tak už hned někde vidí nějakou totalitu. Pro naši zemi by přitom bylo jen dobře, kdyby Andrej Babiš dokázal být vůči Bruselu stejně odvážný jako Orbán či Fico. Ale to globalistům a elitářům z kampaně Milionu chvilek proti demokracii nevysvětlíte.
Ing. Kateřina Konečná
Milion chvilek se prý pochlubil, že jeho tlakem možná ani nedojde ke zrušení koncesionářských poplatků…
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Motoristé navrhli nového kandidáta na ministra životního prostředí. V podstatě tedy ustoupili prezidentovi. Překvapuje vás to? A jak se vám „líbí“ nový kandidát?
Myslím, že si Motoristé tím ústupkem ublížili v očích svých podporovatelů. Zpočátku se tvářili, že do toho konfliktu s prezidentem půjdou a že vytrvají. Ale zdá se, že tlak pražské kavárny jejich „hranatost“ výrazně zakulatil. A pokud něco voliči špatně odpouštějí, tak je to slabost a porušování slibů. Já se musím přiznat, že si na kroky pana Červeného ráda počkám, protože práce je v jeho resortu až moc.
Když jsme u Motoristů, velkou debatu a z některých stran i velkou kritiku vyvolalo vystoupení ministra Macinky v Mnichově, tedy konkrétně jeho diskuse s H. Clintonovou a pak také s polským ministrem zahraničí Sikorskim. Jak vy to hodnotíte?
Celá ta diskuse ukázala, jak manipulativní české média jsou. Ministr zahraničí Macinka byl za svůj výstup chválen konzervativními médii v Polsku i v USA – nešlo tak o žádný propadák, jak se nám mnozí snaží namluvit. Macinka zkrátka jen prezentoval jiný názor, než jaký čeští liberálové považují za správný. A to se tady u nás neodpouští. Já se s panem Macinkou v řadě věcí neshodnu, ale musím se ho zastat, pokud jde o ten takzvaný demokratický deficit Evropské unie.
Mgr. Petr Macinka
Polský ministr Sikorski v té debatě akorát plácal nesmysly. Ano, evropské komisaře jmenují demokraticky zvolené vlády, ale to znamená, že z celého procesu je vyloučena parlamentní opozice – to je jako kdyby o tom, kdo bude prezidentem, mohli nejednou rozhodovat jen vládní poslanci. To doopravdy demokratické není. Nepoužívejme ten podivný termín „demokratický deficit“, který je realitou. Pokud se ale oprostíme od politologického žargonu, tak lze naprosto s čistým svědomím konstatovat, že prostě Evropská unie v mnoha případech funguje nedemokraticky.
Pojďme k nám… Nově prý budeme mít potravinového ombudsmana, jímž bude odborník na ministerstvu zemědělství. Měl by se zaměřit na marže obchodu a také na porovnání cen jednotlivých potravin jak v obchodech v ČR, tak i v zahraničí. Líbí se vám takový plán? Je to cesta ke zlevnění potravin?
Na první pohled to působí jako dobrý nápad, ale pokud ten ombudsman nebude mít nějaké reálné pravomoci, tak to bude zase jen takové plácnutí do vody typu „vykázali jsme činnost a máme co říkat v předvolebních debatách“. Vždyť i Petr Fiala, když jel do Německa koupit Nutellu, si hrál na takového potravinového ombudsmana.
Zjistil to, co všichni víme dlouhé roky. Že v bohatším Německu jsou levnější a kvalitnější potraviny než u nás. Ta dvojí kvalita potravin a cenové šizení tady probíhají strašně dlouho. To nevyřeší nějaký ombudsman, ale jen to, že se začnou ty supermarkety trestat za tyto nekalé praktikami výraznými pokutami. Ale to, že jsem skeptická k tomu nápadu, ještě neznamená, že nebudu s ombudsmanem spolupracovat – právě ochrana spotřebitele je jedním z témat, kterým se v politice dlouhodobě věnuji.
A jak, podle vašeho názoru, by vláda měla podpořit české zemědělce a potravináře?
Určitě by prospělo osekání zbytečné byrokracie, která obzvlášť tvrdě dopadá na malé a střední výrobce. Také je potřeba si konečně uvědomit, že zemědělská půda je jednou z forem národního bohatství a podle toho ji adekvátně chránit. Strašně mě vždycky zamrzí, když jezdím autem z Nového Jičína do Prahy a vidím, že místa, která ještě před pár lety obráběly traktory, jsou dnes zastavěná šedivými krabicemi nejrůznějších skladů a montoven. Ale abych byla konkrétnější, tak třeba v hnutí Stačilo! jsme navrhovali nulovou sazbu DPH na zdravé potraviny od českých výrobců. Zvýšilo by jim to obraty a pomohlo od diktování cen ze strany zahraničních řetězců. Ale zdá se, že bez autentické levice v parlamentu neexistuje k tomuto kroku politická vůle.
Na závěr odbočíme. „Čtyři roky a pořád stejná taktika, která vede jen k dalším ztrátám na životech, k zničenému území a k miliardám do chřtánu zbrojařů,“ napsala jste na FB. Můžete to, prosím, i pro naše čtenáře rozebrat? Jak vidíte vývoj na Ukrajině?
Konflikt na Ukrajině trvá už čtyři roky, a poslední rok je situace na bojišti patová. Nyní probíhají mírová jednání mezi ukrajinskou a ruskou delegací v Ženevě. Přitom už v březnu 2022 v Istanbulu mohlo být dosaženo míru, ale Západ si tehdy vybral strategii bojovat proti Rusku až do posledního Ukrajince. A místo, že by se Evropská unie snažila podpořit probíhající mírová jednání, tak dál tlačí na militarizaci členských států. Ale není to jen Brusel, Washington také ukázal drápky. Podle nejnovějších zpráv měl velvyslanec USA pohrozit premiéru Babišovi, že pokud nechce zhoršit vztahy s USA, tak musí pokračovat muniční iniciativa pro Ukrajinu a nákup předražených a pro ČR neupotřebitelných F35.
Ing. Andrej Babiš
Nikdo z politiků vlády nemá odvahu přitom pojmenovat situaci pravým jménem – jediní, kdo těží z toho přístupu, jsou zbrojaři. Zbytek prohrává – hlavně samotní Ukrajinci a Rusové.
