Budu to chtít probírat... Fiala dostal výprask od vlastního ministra

Petr Fiala v rámci návštěvy Karlovarského kraje zamířil nakoupit potraviny kousek přes hranice do německého Waldsassenu, poté stejný nákup zopakoval ve zhruba 15 minut jízdou autem vzdáleném Chebu. Do košíku vložil devět – dle něj – „základních potravin“: vajíčka, mléko, chléb, máslo, čokoládu, rajčata, kečup, nápoj Coca-Cola a pomazánku Nutella. „Celkově u všech položek byla cena v Německu nižší než v českém obchodě,“ uvedl Fiala ve svém videu.

Na videozáznam reagoval mluvčí společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Václav Koukolíček. Jak uvedl pro portál iDNES.cz, „mezinárodní porovnávání je značně komplexní disciplínou, neboť konečná cena je vždy určována obchodníkem a ovlivněná jak velikostí balení, tak i celého daného trhu“.

Ministru zemědělství Marku Výbornému (KDU-ČSL) Fialovo srovnávací video také není zrovna po chuti. V rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že by volil jiné komunikační strategie a s premiérem chce tuto jeho aktivitu ještě probírat. „Já bych volil jiné komunikační strategie. To, co video pana premiéra popsalo, považuji za těžko akceptovatelné, protože na to doplácí český spotřebitel. Určitě se na to budu ptát a budu chtít slyšet jasné odpovědi,“ uvedl Výborný, který by podle svých slov takové video netočil.



Petr Fiala na nákupech.

Bývalý lidovecký předseda zmínil i další faktor rozdílných cen, euro. „Ještě chci dodat, že v Česku trochu doplácíme na to, že jsme dosud nepřijali euro. Do srovnání cen se případně promítá negativní vliv kurzu mezi českou korunou a eurem,“ doplnil ministr.

Pozitivně však vnímá efekt videa, který je dle Výborného potvrzením, že za drahé jídlo nemohou čeští zemědělci, ale jiné části řetězce – potravináři nebo obchodníci.

V prosinci se chce Výborný znovu setkat se zástupci obchodních řetězců. Ptát se jich chce na to, jakým způsobem jsou nastavené obchodní vztahy mezi potravináři, velkými nadnárodními korporacemi a jednotlivými řetězci. Stejně tak jej bude zajímat to, jestli linka mezi producentem a obchodníkem nemá nějaké další subdodavatelské mezičlánky, kde by mohlo docházet k umělému navyšování cen ve srovnání například se situací v zahraničí.

