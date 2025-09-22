Bydlení a topení není luxus: Urban z SPD představuje řešení

22.09.2025 21:45 | Zprávy

Drahé energie se za Fialovy vlády staly koulí na noze jakéhokoliv rozvoje české ekonomiky a vláda zjevně nemá vůli řešit podstatu problému. Proto se na systematické řešení zaměřil Milan Urban, kandidát SPD na druhém místě pražské kandidátky.

Bydlení a topení není luxus: Urban z SPD představuje řešení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Urban, kandidát SPD do europarlamentu

„Lidé platí za elektřinu, která se vyrábí levně, ale nakupuje se draze. To je absurdní,“ nechápe pražský zastupitel. Zásadní problém vidí v samotném principu lipské burzy, od které se odvíjí cena elektřiny pro české domácnosti. Bez ohledu na to, že se elektřina v Česku vyrábí levně.

Cena je totiž určována podle tzv. marginal pricingu – tedy podle nejdražšího zdroje v daném okamžiku.

„Je nepřijatelné, aby česká elektřina byla prodávána za německé ceny. Musíme z burzy odejít a nastavit přímé smlouvy s výrobci. Co vyrobíme, to spotřebujeme. Přebytky můžeme prodávat, ale ne na úkor vlastních lidí,“ navrhuje řešení Urban. Odchod z burzy by podle něj umožnil stabilizaci cen a návrat k národní energetické politice.

Dalším zásadním bodem státní kontroly nad cenami elektřiny je kontrola nad klíčovou infrastrukturou. Jenže ČEZ je dnes polostátní firma, kde kvůli vlivu soukromých akcionářů je veřejnému zájmu nadřazen zisk. A energetika podle Urbana nesmí být byznysem pro spekulanty. „Soukromý zisk nesmí být důležitější než dostupné teplo pro seniory nebo elektřina pro rodiny,“ zdůrazňuje.



Zestátnění by podle něj umožnilo transparentní řízení, plánování investic do obnovy sítí, modernizace zdrojů a rozvoje komunitní energetiky.

SPD také dlouhodobě prosazuje zřízení státního obchodníka s energiemi, který by nakupoval elektřinu přímo od výrobců, uzavíral dlouhodobé kontrakty a zajišťoval stabilní ceny pro domácnosti i veřejné instituce. Není to v Evropě nic neobvyklého, lze v podstatě kompletně převzít model slovenského SPP nebo francouzské EDF.

„Potřebujeme stabilitu. Školy, nemocnice, obce – všichni platí tržní ceny, které kolísají podle nálady burzy,“ vysvětluje Urban pro ParlamentníListy.cz.

Zásadním tématem pro budoucnost energetiky je samozřejmě nový systém emisních povolenek pro domácnosti ETS2. Od roku 2027 se v jeho důsledku očekává zdražení vytápění i dopravy. Urbanovi to přijde jako naprosto nesmyslný koncept zelené ideologie, trestající chudé.

„Zelená politika se stala nástrojem trestu. Místo podpory úspor a modernizace se lidem zdražuje život. ETS2 je past, která dopadne na obyčejné lidi, ne na korporace,“ varuje Urban. ETS2 navíc nepočítá s regionálními rozdíly, sociálními dopady ani s tím, že v mnoha domech může být nízkoemisní řešení nedostupné nejen finančně, ale i technicky.

A bez dostupné energie není dostupné ani dostupné bydlení.

Dr. Ing. Milan Urban

  • SPD
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

SPD proto pro udržení přijatelných cen energií navrhuje tyto kroky:

Odchod z lipské burzy a přímé smlouvy s výrobci.

Zestátnění ČEZ a návrat kontroly nad energetikou.

Zřízení státního obchodníka s energiemi.

Odmítnutí systému ETS 2 a ochrana domácností

Propojení energetické politiky s dostupným bydlením

„Energie a bydlení nejsou luxus, ale základní potřeba. A stát má povinnost ji zajistit,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Milan Urban.

Milan Urban pro PL:

Týrání řidičů jako Hřibův záměr. Promlouvá zastupitel SPD Urban
O novém Německu: Migrace, úpadek, zbrojení. Kdo stojí za jestřábem Merzem?
Kdo pochybuje, je potrestán. Urban z SPD o novém zeleném náboženství
Kandidát SPD Urban, který poznal Německo: O Merkelové, Leyenové, i proměně Zelených ve válečné štváče

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , kraj Praha , Praha , Urban , SPD , volby 2025 , lipská burza

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jsou v Česku energie drahé?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Vosáhlo

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Jinde na netu:

Cesta k lepší postavě vede do ložniceCesta k lepší postavě vede do ložnice Žaludy jsou velice prospěšnou superpotravinouŽaludy jsou velice prospěšnou superpotravinou

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dozimetr: Padl návrh na obvinění a zrušení STAN

19:04 Dozimetr: Padl návrh na obvinění a zrušení STAN

V Praze začal soud v korupční kauze Dozimetr. Předseda STAN Vít Rakušan zdůraznil, že nebude zpochyb…