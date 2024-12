Byla dohoda. V Sýrii věděli, my ne. Výbušné informace od Evy Filipi

Syrský režim autoritáře Bašára Asada padl, moc v zemi po vstupu do Damašku převzali vzbouřenci. Premiér Muhammad Ghazí Džalálí oznámil, že je připraven na předání moci. Rebelové pracují na ustavení přechodného vládního orgánu. Asad podle tvrzení ruských médií dorazil do Moskvy, předtím se spekulovalo, že je po smrti.

Pro Filipi jsou události v Sýrii překvapivé. „Myslím, že vyjma těch, kteří byli zapojeni do nějakého dealu, do nějaké dohody, kteří to věděli, těch asi mnoho nebylo, to bylo pro všechny překvapení. I pro mne,“ uvedla diplomatka.

Převrat podle ní nebyl spontánní akce, kdy se náhle zatřese země a pár povstalců vyrazí. „Takhle to určitě být nemohlo. První, co vás tedy napadne, je, že se tu někdo s někým dohodl,“ dodává Filipi.

Nyní je potřeba rozklíčovat, kdo za dohodou stojí. „Zatím se mi jeví jako jistý aktér Turecko, zčásti i Rusko a možná i Izrael,“ pokračuje Filipi.

Nemyslí si, že právě Moskva je pro Asadovu rodinu to, co by si přál. Vždy inklinovali spíše k západnímu společenství. „Ale protože Západ zaujal postoj, jaký zaujal, tak pomoc Putina a Íránu byla v jisté fázi vítána,“ uvedla Filipi. Není podle ní nyní myslitelné, aby Asad v budoucnu opustil Rusko: „Bude záležet na nabídce jiných zemí. Určitě se tak nestane teď, pro západní země by to bylo teď riskantní.“

Proč Asadovi nepomohli jeho spojenci? „Říkám, že musí existovat nějaká dohoda i proto, že Asadovi nepomohlo Rusko, které je dlouhodobě na jeho straně a neposlalo do Sýrie posily. Co se týká pomoci ze strany Íránu, Asad nesplňoval všechny požadavky, které by Írán měl. Totiž byl i s Ruskem. Mentalita Asada a Syřanů obecně je, budu dělat to, co mi vyhovuje. Takže jestliže Moskva něco chtěla, a to mám přímo od tehdy ruského velvyslance, a Asad měl pocit, že to není vhodné pro Sýrii, tak to nedělal. Musela tu být nějaká dohoda, časem se rozklíčuje, ale v tuto chvíli se jen domníváme,“ uvedla.

Zmiňuje i možnost, že zbraně, které nyní Rusko stahuje ze Sýrie, budou použity na Ukrajině. Donald Trump brzy převezme americký prezidentský úřad a deklaruje, že chce válku na Ukrajině ukončit. „Rusko získalo další kapacity a může tím získat lepší výchozí bod k nějakému jednání Trump–Ukrajina–Rusko,“ dodává Filipi.

Po svržení režimu Asada Syřané slaví v ulicích, mají ale skutečně důvod slavit? „Myslím si, že se Syřané především obávají budoucnosti. Všimněte si, že ta původní vláda tam v podstatě zůstala, kromě silových ministerstev, jako je obrana a vnitro. Nemyslím si, že vůdce povstalců Abú Muhammad Džulání může ovládnout Sýrii tak, aby to bylo stabilní, usměvavé. Neumím si představit volby, kdo a jak by kandidoval, ta země není tak jednolitá, že dojde k přechodu od jedné moci k druhé moci. Nevidím to růžové,“ obává se Filipi.

Nevylučuje, že se do čela Sýrie postaví další diktátor. „Pravděpodobně se tak stane, je to asi jediná varianta. Džulání může být diktátor, ale bude přijat? Nebude. Protože to není člověk, Syřan, který by inklinoval k hlubokému islámskému přesvědčení. Nemyslím si, že by dokázal vést, že v Sýrii nebude ta různorodost etnik a komunit,“ doplnila Eva Filipi.

