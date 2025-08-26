Byznys a energie. Trump s Putinem neřeší zdaleka jen Ukrajinu

Agentura Reuters přinesla exkluzivní informaci, že Vladimir Putin a Donald Trump, ale i jejich týmy, řeší na jednom z předních míst otázky z oblasti energetiky.
Obě strany diskutovaly o možnosti opětovného vstupu společnosti Exxon Mobil do ruského ropného a plynárenského projektu Sachalin-1, uvedly tři zdroje. Nastolili také možnost, že Rusko nakoupí americké vybavení pro své projekty zkapalněného zemního plynu – LNG, jako je Arctic LNG 2, na který jsou uvaleny západní sankce. Rusko bylo odříznuto od většiny mezinárodních investic do svého energetického sektoru a od uzavírání významných obchodů kvůli sankcím uvaleným na Rusko vzhledem k ruské agresi na Ukrajině. Žádný ze zdrojů prý nemohl být jmenován, protože nebyl oprávněn veřejně hovořit o jednáních. Dalším nápadem bylo, aby USA nakoupily od Ruska jaderné ledoborce.
Rozhovory probíhaly i během cesty amerického vyslance Steva Witkoffa do Moskvy začátkem tohoto měsíce, kdy se Witkoff setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho investičním vyslancem Kirillem Dmitrijevem, uvedly tři zdroje. Diskutovaly se také v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedly dva zdroje.
„Bílý dům chtěl po summitu na Aljašce zveřejnit titulní zprávu, v níž by oznámil velkou investiční dohodu,“ řekl jeden ze zdrojů. „Takhle má Trump pocit, že něčeho dosáhl,“ zaznělo také od jednoho z utajovaných zdrojů.
Ještě na začátku roku 2025 se prý Trump snažil dojednat i obnovení toku ruského plynu do EU, ale u Evropanů narazil. Proto se raději zaměřil na bilaterální dohody s Ruskem. Server katarské televize Al Džazíra v této souvislosti poznamenal, že Trump vůči EU změnil taktiku a snaží se naopak Rusko vytlačit ze zdejšího trhu a postarat se o přísun energetických surovin z USA do EU.
Washington se podle agentury Reuters snaží především přimět Rusko k nákupu amerických technologií a nikoli čínských.
Jenže Čína a Rusko vyhlásily strategické partnerství „bez omezení“ jen několik dní předtím, než Putin vyslal vojska na Ukrajinu. Si Ťin-pching se s Putinem setkal v posledním desetiletí více než 40krát a Putin v posledních měsících označil Čínu za spojence.
autor: Miloš Polák
