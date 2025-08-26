Byznys a energie. Trump s Putinem neřeší zdaleka jen Ukrajinu

26.08.2025 13:40 | Zprávy

Jak jde čas, vychází najevo stále více témat, které spolu řešili prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin na Aljašce. Ukazuje se, že obě strany si již několik týdnů vyměňují nabídky v energetické oblasti. Co konkrétně nabízí 47. prezident USA Trump? A co ruský prezident Vladimir Putin? Trump byl prý připraven po jednáních na Aljašce oznámit velkou investiční dohodu. Ale zatím k tomu nedošlo.

Byznys a energie. Trump s Putinem neřeší zdaleka jen Ukrajinu
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Agentura Reuters přinesla exkluzivní informaci, že Vladimir Putin a Donald Trump, ale i jejich týmy, řeší na jednom z předních míst otázky z oblasti energetiky.

 Pět zdrojů obeznámených se situací, tvrdí, že Rusové přicházejí s nabídkami a výměnou za to požadují uvolnění protiruských sankcí, zatímco Američané Rusům předkládají nabídky z oblasti energetiky, které zrealizují v případě, že Rusové konečně přestanou válčit na Ukrajině.  

Obě strany diskutovaly o možnosti opětovného vstupu společnosti Exxon Mobil do ruského ropného a plynárenského projektu Sachalin-1, uvedly tři zdroje. Nastolili také možnost, že Rusko nakoupí americké vybavení pro své projekty zkapalněného zemního plynu – LNG, jako je Arctic LNG 2, na který jsou uvaleny západní sankce. Rusko bylo odříznuto od většiny mezinárodních investic do svého energetického sektoru a od uzavírání významných obchodů kvůli sankcím uvaleným na Rusko vzhledem k ruské agresi na Ukrajině. Žádný ze zdrojů prý nemohl být jmenován, protože nebyl oprávněn veřejně hovořit o jednáních. Dalším nápadem bylo, aby USA nakoupily od Ruska jaderné ledoborce.

Rozhovory probíhaly i během cesty amerického vyslance Steva Witkoffa do Moskvy začátkem tohoto měsíce, kdy se Witkoff setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho investičním vyslancem Kirillem Dmitrijevem, uvedly tři zdroje. Diskutovaly se také v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedly dva zdroje.

„Bílý dům chtěl po summitu na Aljašce zveřejnit titulní zprávu, v níž by oznámil velkou investiční dohodu,“ řekl jeden ze zdrojů. „Takhle má Trump pocit, že něčeho dosáhl,“ zaznělo také od jednoho z utajovaných zdrojů.

Ještě na začátku roku 2025 se prý Trump snažil dojednat i obnovení toku ruského plynu do EU, ale u Evropanů narazil. Proto se raději zaměřil na bilaterální dohody s Ruskem. Server katarské televize Al Džazíra v této souvislosti poznamenal, že Trump vůči EU změnil taktiku a snaží se naopak Rusko vytlačit ze zdejšího trhu a postarat se o přísun energetických surovin z USA do EU.

Washington se podle agentury Reuters snaží především přimět Rusko k nákupu amerických technologií a nikoli čínských.

Jenže Čína a Rusko vyhlásily strategické partnerství „bez omezení“ jen několik dní předtím, než Putin vyslal vojska na Ukrajinu. Si Ťin-pching se s Putinem setkal v posledním desetiletí více než 40krát a Putin v posledních měsících označil Čínu za spojence.

Psali jsme:

Elektřina zdarma? Ministr Hladík chce pro domácnosti zavést „noční proud“. Kritici Green Dealu mají žně
Premiér Fiala: Své zájmy prosazujeme s viditelnými výsledky
Maďarsko vrátilo úder Zelenskému kvůli ropovodu Družba
Dovedli nás k válce. Pomatenci a d*bilové. Ševčík obžaloval vládu a Brusel

 

Zdroje:

https://www.aljazeera.com/news/2025/7/31/trump-sells-the-eu-more-energy-and-protection-muscling-russia-out

https://www.reuters.com/business/energy/us-russian-officials-discussed-energy-deals-alongside-latest-ukraine-peace-talks-2025-08-26/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co je pro vás s vaším platem 50 tisíc?

A myslíte, že se ze všeho dá prostě jen vykoupit? Co třeba odevzdat ten řidičák, což jste jeden čas sliboval a pro příště jezdit předpisově a nelhat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

