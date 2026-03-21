CPAC začala: „Má mou plnou podporu.“ Trump podpořil Orbána

„Chci popřát vše dobré premiérovi Viktoru Orbánovi. Volby se blíží a dobře víte, že podporuji jeho znovuzvolení. Má mou plnou a totální podporu. Byl premiérem, byl silným vůdcem, který ukázal celému světu, co všechno je možné, když bráníte své hranice, svou kulturu, své dědictví, svou suverenitu a své hodnoty,“ sdělil Trump účastníkům konference.
„Je to fantastický člověk a je pro mě velkou ctí ho podpořit. Už posledně jsem ho podpořil. Vyhrál a odvedl fantastickou práci,“ zdůraznil ještě Trump.
Sám Orbán v úvodním projevu poznamenal, že Maďarsko je pod tlakem a z Bruselu je vyvíjen tlak, aby po volbách vznikla v Budapešti vláda mnohem více nakloněná Evropské unii.
„Dámy a pánové, jde o to, že teď je to na nás Maďarech. Jsme doma, ale v obtížném prostředí, protože Maďarsko je po 16 let nejsilnější baštou národně konzervativních sil v Evropské unii. A na obtížném terénu, protože demolice této pevnosti by byla největším vítězstvím progresivistů. … Tento souboj tedy je nejen o Maďarsku, ale také o tom, kdo vyhraje tento zápas v Bruselu. Progresivisté v Bruselu tlačí Maďarsko ze západu, zatímco Ukrajinci tlačí Maďarsko z východu,“ zesiloval hlas Orbán s tím, že zde je zásadním úkolem Maďarska přečkat ukrajinskou ropnou blokádu.
Jedním dechem dodal, že tady vůbec nejde jen o energie.
„Teď jsou sázky vyšší než kdy dřív, protože pokud tady vyhrajeme, nejenže budeme bránit Maďarsko, ale také rozbijeme dveře progresivistům v Bruselu. Až vyhrajeme tyto volby, tak neustaneme, ale půjdeme dál, protože budoucnost Evropy nesmí být rozhodnuta nějakými byrokraty, ale národy Evropy. To je naše mise, náš čas nastal, zvítězit, učinit Evropu znovu velkou!“ prohlásil Orbán.
Na konferenci dorazil i český poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl.
„Zdravíme vás z Budapešti, kde už se vše připravuje na zítřejší CPAC – největší konferenci politických stran a směrů hájících národní zájmy svých států. Za Českou republiku ruku v ruce s Maďarskem proti ničitelům tradiční Evropy z Bruselu. Za mír proti válce. Za Orbána proti Zelenského mafii. Přejeme krásný večer a těšíme se na vás,“ napsal v pátek Rajchl na sociální síti Facebook.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
