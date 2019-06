ČT, boj se? Konkurence je už nadohled. Učiněn zásadní krok

Jak jsme vás již informovali, rada ČT schválila odměnu 2,4 milionu pro generálního ředitele ČT, Petra Dvořáka. Ale mezitím se chystá konkurence. „Velká“ mediální rada (RRTV) schválila udělení licence pro pozemní vysílání a satelit pro kanál CNN Prima News. Na Facebooku o tom informoval člen rady Vadim Petrov. „Mohl by to být čerstvý vítr s novou metodikou, nároky na objektivitu a vyváženost, na profesní standardy i etiku novinářů,“ říká. Ale v minulosti reakce na vznik kanálu nebyly jen optimistické.

„Včera RRTV rozhodla o přidělení licence CNN Prima News. Ředitel Primy nás informoval, že, když se vše podaří, program začne vysílat začátkem roku. To je dřív, než jsem si myslel. Bude to plnohodnotný zpravodajský a publicistický kanál s diskusními pořady…" informuje Petrov.

„Když jsem se zeptal, jak se bude lišit od ČT 24, tak to chtějí pojmout jinak, ale nemůžu říct jak, to oznámí sami. Vstup CNN na domácí mediální trh považuju za velkou šanci na změnu. V čem? Především v tzv. agenda-setting. Nastolování témat, jejich menší recyklaci a zacyklení se do sebe, v širší nabídce témat, úhlů pohledu, ale i v příchodu nových komentátorů, kteří nám vysvětlují, jak čemu rozumět. Mohl by to být čerstvý vítr, s novou metodikou, nároky na objektivitu a vyváženost, na profesní standardy i etiku novinářů. Když přišla TV NOVA, zjevila nám infotainment, jak na zprávách dobře vydělat, tak uvidíme, co CNN,“shrnuje své názory člen rady.

Jak píše server Digitální rádio, nová zpravodajská televize požádala o udělení potřebných oprávnění začátkem dubna letošního roku, dočkala se jich po necelých třech měsících. Důvodem zpoždění je podle Digitálního rádia skutečnost, že licenčního řízení chtěl být přítomen přímo i generální ředitel FTV Prima Marek Singer a hledal se proto vhodný termín, který by vyhovoval oběma stranám.

Není od věci se podívat, jaké byly reakce na oznámení, že kanál vznikne. Jistý Karel Paták na Twitteru vybízel další podobně smýšlející, aby Primu a její zpravodajství „udali“. „Tak prostě pišme jednotlivě do CNN. Když tam přijdou stovky různých mailů, minimálně je šance, že se na TV Prima podívají blíž.

Protože s kremloboty v RRTV a s tímhle kolesem, který dá xenoPrimě punc objektivity, bude uhájit demokracii mnohem těžší. https://t.co/XzW7OdsTQ4 — Karel Paták (@KarelPatak1) 2. dubna 2019

Také stálý spolupracovník CNN Tomáš Etzler nebyl k myšlence spojení Primy a CNN přívětivý. „Já jsem si myslel, že to je fáma, nějaký hoax, že to je omyl, že to je... No, nechci říkat fake news, ale že prostě někdo udělal omyl, chybu, že se pustila nějaká kachna,“ řekl v interview s Emmou Smetanou. Etzler také dodal, že mnoho lidí z ostatních českých médií se vyjádřilo, že jít do spolupráce právě s Primou je pro CNN trapas. A i kdyby Prima začala dělat od teď podle Etzlera kvalitní žurnalistiku, tak stejně dle jeho názoru bude trvat roky, než se její reputace změní v něco pozitivnějšího. „Buď tam někdo udělal strašnou chybu, že si to nezjistil, nebo mají nějakou vizi, jak tu Primu dát dohromady,“ tvrdil.

