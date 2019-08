ČT nechala rozebírat politiku kulturního redaktora z Respektu. Byl to skutečně bláznivý rozhovor

„Tady vůbec nejde o nějakého kandidáta, tady jde o to, co si usmyslel prezident Zeman a co je mu ochotný pan Babiš s odpuštěním sežrat i s fousama,“ spustil kulturní redaktor značně neortodoxní analýzu politické situace. O nic jiného podle něj v celé kauze nejde. „Takže teď bych mohl klidně odejít,“ navrhl, ovšem Michal Kubal jej přemluvil, aby ještě chvíli jeho a televizní diváky bavil.

Tak se tedy Vitvar pochlubil, že se kulturou profesionálně zabývá dvacet let. „A myslím si, že takhle zle se tý kultuře nikdy nevedlo,“ zhodnotil. Kultura prý stále chrlí hodnotné výstupy, tak jak má, ale přitom trpí nedostatkem podpory a řízení od státu.

Psali jsme: Předčasné volby! Nepolezu do zadku! Šmarda to „položil“ a po show ČT oznámil rozhodnutí

„Co se týče toho aktuálního, tak teď se schvaloval rozpočet, kde kultura dost přišla na buben,“ udeřil. „Pan Staněk se sám pochválil za svůj výkon, jak on to umí nejlíp,“ dodal. Řeči, kolik se kultuře přidalo, jsou ale podle kulturního redaktora Vitvara jen hraní s čísly.

V únoru prý Staněk sliboval kulturním pracovníkům, že rozpočet jeho resortu bude 17 miliard, teď aktuálně je to 14,8.

„Je to od dvacet milionů víc než letos, ale je to poprvé, kdy ta kultura stagnuje,“ dodal. Vždycky prý kulturní rozpočet aspoň trochu rostl, teď už ne, což je podle redaktora Respektu „prostě průšvih“.

Kubal měl evidentně připravené otázky, jak kulturu zachrání Michal Šmarda, ovšem po jeho rezignaci v přímém přenosu zněla otázka, „jak by hypoteticky mohl české kultuře pomoct Michal Šmarda“. Vitvar to nechtěl řešit. Kubal ale trval na pokračování debaty a ptal se, že když ČSSD na kultuře neuspěla s Antonínem Staňkem, tak zda je namístě optimismus, že tam uspěje jiný její kandidát. „ČSSD udělala stejnou chybu jako v případě pana Staňka,“ zhodnotil tedy Vitvar Michala Šmardu.