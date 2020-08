Čaputová na síti politovala Navalného. Debata se totálně zvrhla, dorazili diskutující z ČR

Podle posledních informací to skutečně vypadá tak, že nejznámější ruský opozičník Alexej Navalnyj byl otráven. V berlínské nemocnici mu byly laboratorními testy v krvi zjištěny stopy po otravě, avšak konkrétní látka zatím není známá. Navalnyj je stále na jednotce intenzivní péče udržován v bezvědomí, avšak podle berlínských doktorů není ohrožen na životě. Ruští lékaři, kteří měli Navalného v péči v Omsku, zjištění německých kolegů odmítli. Informoval o tom například server České noviny.

Celý článek ZDE:

Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? (Ptáme se od 25. 8. 2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 2561 lidí

K otravě ruského opozičníka se vyjádřila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. V anglickém jazyce odsoudila otrávení Navalného a popsala, že takové činy musejí být absolutně neakceptovatelné v jakékoliv společnosti, která respektuje základní důstojnost lidských bytostí. Nakonec popřála Alexeji Navalnému sílu, aby se brzy cítil lépe.

Celý tweet prezidentky Zuzany Čaputové.

„Silně odsuzuji otravu Navalného. Takové činy musejí být naprosto nepřijatelné v každé společnosti, která respektuje základní důstojnost lidských bytostí. Přeji Alexeji sílu, aby se brzy cítil lépe.“

I strongly condemn the poisoning of @navalny. Such actions must be absolutely unacceptable in any society that respects the fundamental dignity of human beings. I wish Alexey strength to feel better soon.