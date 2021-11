Celé jinak. Cimický: Svědectví, nad nímž feministky puknou

reklama

Anketa Je Zeman povinen jmenovat ministrem kohokoliv, koho navrhne Fiala? Je 1% Není 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5457 lidí postupně se přidaly další, ať už anonymně nebo veřejně, jak uvádějí SeznamZprávy. „Prohlašuji na svou čest: MUDr. Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, kdy mi nebylo ještě ani 23 let. Mlčela jsem mnoho let, protože mě tehdy moje matka, paní Naďa Urbánková, varovala před důsledky zveřejnění celé situace a rizika pomsty od agresora. Nyní ovšem již nemohu dál mlčet. Protestuji tímto veřejně proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky. Podle mého názoru měl již dávno odejít z veřejného prostoru a doufat, že jeho oběti budou i dále mlčet,“ napsala Fabiánová na sociálních sítích.

K obvinění Cimického měl nicméně několik poznámek spisovatel Jaroslav Čejka, který se dočetl, že Cimický je „sexuální predátor“. „Z obtěžování ho obvinila jistá herečka a spisovatelka, o které jsem do té doby neslyšel. A přidaly se další. Doktor Cimický se jejich zásluhou zařadil po bok takových slavných sexuálních predátorů, jako jsou režiséři Roman Polanski, Woody Allan, americký exprezident Donald Trump, afročeský exposlanec Dominik Feri a mnohé další celebrity,“ řekl Čejka.

Podivil se ovšem nad tím, jak obvinění směřují na významné muže a ne například na zedníky, instalatéry, soustružníky nebo kuchaře. „Já přitom osobně znám jednu bytost ženského pohlaví, která se mi přiznala, že ji proti její vůli přiměl k sexu opravář její automatické pračky, a to přímo na ní. Prý přitom zažila poprvé v životě orgasmus,“ svěřil se.

A rovněž protestoval proti tomu, že by sexuální predátoři byli jen muži. „Není to diskriminace svého druhu?“ ptal se spisovatel a přidal další příběh: „Mě takhle znásilnily dvě mladé ženy v zimě roku 1977. Došlo k tomu v lázních Karlova Studánka, kam jsem tenkrát urychleně odjel, abych se vyhnul nátlaku podepsat Antichartu, aniž by mi dal někdo Chartu 77 přečíst. Došlo k tomu na večírku v bytě jedné z predátorek, kde jsem zbyl jako jediný použitelný chlap. (Ostatní se buď vytratili nebo po svařeném rybízověm víně usnuli jak špalky.) Predátorka, u které se mejdan konal, pracovala v lázních jako servírka, a ta druhá se tam léčila stejně jako já. Přiznávám se, že jsem jejich násilí kladl jen symbolický odpor. A nikdy jsem si na nic nestěžoval. Ani na to donucování k podepsání Anticharty, kterému jsem se na rozdíl od mnohých dnes slavných umělců celkem snadno a elegantně vyhnul, ani na to znásilnění.“

Čejka žertoval, že by mohl mlčet i nadále, ale nedá mu to. „Chtěl bych poukázat na dosud zamlčovanou oblast diskriminaci žen. Jako by všechny byly jen nějaké pasivní chudinky! A navíc bych se rád přiživil na popularitě všech obětí neslýchaného sexuálního nátlaku. Já vím, je to ode mne sobecké, ale má touha stát se stejným předmětem zájmu bulvárních i mainstreamových médii je silnější, než moje někdejší diskrétnost a vrozená skromnost. Snad mi tu nekalou konkurenci ženy odpustí!“ doufá Jaroslav Čejka.

Psali jsme: Jméno psychiatra Cimického nalezeno v poznámkách mafie. Šlo o posudky na hlavu, aby zločinci nešli sedět. Včetně částek Sexuální útoky na ženy? Cimického prověřuje policie. Do věci vstoupil i Babiš Vykropit Hrad! Tohle Zeman ještě nezažil. Sexuální obtěžování a metál? Spisovatelka chtěla opustit Česko, teď je zděšena VIDEO „Byla to síla, co...“ Dejdar, Cimický, Korn, Kovářová a další apelují na národ. Jde o záchranu země

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.