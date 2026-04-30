Černé stavby a skandálně nízký nájem? Ministryně Mrázová se brání

Zuzana Mrázová (ANO), ministryně pro místní rozvoj, se ocitla v centru pozornosti poté, co se objevila informace, že na svém pozemku na okraji Bíliny má několik staveb v rozporu s územním plánem města.
Mgr. Zuzana Mrázová
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel se pak prostřednictvím sociálních sítí obrátil na premiéra Andreje Babiše (ANO) s dotazem, zda hodlá „kauzy své ministryně“ řešit. Na síti X napsal, že členka vlády „řeší vlastní černé stavby v rozporu s územním plánem města, bydlí v obecním bytě za pakatel a byt na Pařížské jí platí stát“. „To vám přijde v pořádku a budete se zase jen dívat?“ obrátil se na premiéra s dotazem.
Opozice: Babiš je nejslabší premiér od roku 1989
Výzvu k rezignaci Mrázové vznesli Piráti. „Ministryně Mrázová roky zneužívá obecní bydlení určené pro mladé a rodiny. Měla by okamžitě odstoupit z postu ministryně. Nebo se, Andreji Babiši (ANO), zachovejte jako schopný a zodpovědný premiér a odvolejte ji,“ uvedl předseda strany Zdeněk Hřib.
Premiér Babiš sdělil, že se vyjádří na tiskové konferenci 11. května.
„Skandálů kolem ministryně pro místní rozvoj Mrázové už je více než dost. Ve své funkci by měla na minutu skončit. Stejně jako před ní Petr Macinka, Oto Klempíř a Jaromír Zůna. Nejslabší premiér od roku 1989 se jen dívá, jak ministři jeho vlády vrší kauzu za kauzou,“ napsal na síti X místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.
Mrázová hodlá pozemek využívat jako zahradu
Ministryně odmítla opoziční výzvy k rezignaci a ke kauze se vyjádřila na svém facebookovém účtu.
„Za poslední dny se hodně v médiích probíralo moje působení v Bílině. Rozhodla jsem se vám vše vysvětlit,“ napsala ministryně a přiložila krátké video, ve kterém uznává, že veřejná služba znamená i veřejnou kontrolu.
„Když jsem vstupovala do politiky, věděla jsem, že se v mnoha ohledech vzdávám části svého soukromí, že budu odpovídat na otázky, vysvětlovat svá rozhodnutí a nést odpovědnost za svou práci. To ale neznamená, že se stejnému tlaku mají vystavovat moje děti, moje rodina nebo téměř osmdesátiletý nemocný otec mého manžela. Často se ptáme, proč dnes do politiky nevstupuje více lidí. Proč se jí vyhýbají ti, kteří by měli zkušenosti, odbornost a chuť něco měnit? Možná právě proto, že chtějí řešit věcné problémy země, měst a lidí. Ne se stát lovnou zvěří, jejíž soukromí, rodina a minulost jsou rozebírány bez ohledu na souvislosti a relevanci,“ řekla Mrázová.
Dále uvedla, že v posledních dnech čelila sérii dotazů k působení v Bílině. „Odpovídala jsem věcně, podrobně a transparentně. Přesto jsou taková jednotlivá nesouvisející témata skládána dohromady tak, aby vytvářela dojem problému. Výsledkem ale není hledání pravdy nebo porozumění, nýbrž snaha poskládat příběh, který má působit jako kauza. Dokonce jsou do souvislosti uměle vtahováni i lidé, které jsem v té době ani neznala. Každá odpověď vede k další a další otázce. I k otázkám, které už míří hluboko do soukromého života a s výkonem veřejné funkce nesouvisejí. Z věcného ověřování stává se snaha vyrobit kauzu Bílina za každou cenu. Ze souboru starých, nesouvisejících a vysvětlených věcí se skládá příběh, který má vypadat podezřele,“ posteskla si ministryně.
Dále hovořila o řazení faktů do dramatických titulků. „Říkám přitom jasně – moje rodina není politický terč. Veřejná kontrola ano, hon na soukromí ne. Věřím, že i u veřejně činných osob existuje hranice soukromí, kterou je třeba respektovat,“ apelovala Mrázová.
V dalším videu představila novinářské otázky, s nimiž byla konfrontována, a také odpovědi, které odeslala a které „bohužel nebyly v plném znění zveřejněny“.
„Byly pouze vytrženy určité situace z kontextu, který pak následně bohužel nedával smysl,“ domnívá se politička.
Ve videu se vyjádřila k dotazu, podle kterého má na parcele v katastru Bílina nepovolené stavby neslučující se s územním plánem.
Ministryně odpověděla, že pozemek nabyla s již existujícími objekty, které jsou tvořeny zejména mobilními prvky bez pevných základů.
„V době pořízení jsem vycházela z předpokladu, že stav je v souladu s právními předpisy. Pozemek byl dlouhodobě fakticky využíván jako zahrada. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha, manipulační plocha. Aktuálně řeším narovnání právního stavu a sladění faktického využití s evidencí v katastru nemovitostí a územního plánu standardní cestou prostřednictvím žádosti o změnu územního plánu,“ řekla Mrázová.
Odpovídala také na otázku, co s parcelou zamýšlí, když územní plán nedovoluje využít ji jako stavební.
„Mým záměrem je využívat pozemek jako zahradu. V rámci změny územního plánu jsem požádala o odpovídající úpravu jejího funkčního využití, což je běžný postup, který využívají všichni vlastníci. Pozemek má pro mě navíc hluboký osobní význam, protože je spojen s pietním místem mé zemřelé maminky. Chtěla bych zdůraznit, že ve všech uvedených záležitostech jsem postupovala v souladu s platnými právními předpisy a nikdy jsem nevyužila svou veřejnou funkci k osobnímu prospěchu,“ uzavřela politička.
