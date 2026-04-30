Ukrajinci jsou nespokojení s tím, co teď slyší z EU

A tak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usiloval o stanovení bezpečnostních záruk, které by se podobaly členství v NATO. Ale i tady naráží na odpor Washingtonu. Již před řadou měsíců např. oznamoval, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou domluveny. A Donald Trump tehdy jeho nadšení krotil.
Stalo se tak už na konci roku 2025, kdy po několikahodinovém jednání s Trumpem se zdál být spokojený i Volodymyr Zelenskyj. Konstatoval, že se přiblížil okamžik, kdy se podaří domluvit americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Agentura Reuters však upozornila, že stále není dohodnuto všechno a některé sporné otázky zůstávají na stole. Pokud jde o bezpečnostní záruky zmíněné Zelenským, Trump řekl, že jsou na 95 % cesty k takové dohodě a že očekává, že evropské země s podporou USA „převezmou velkou část“ tohoto úsilí.
Podobná opatrnost se projevuje i v EU. Volodymyr Zelenskyj by svou zemi rád dostal do EU co nejrychleji, ale server Politico napsal, že členské státy raději Ukrajině nabídnou nějaké krátkodobé výhody, které mají naznačit, že Ukrajina má sice k EU blízko, ale zároveň mají ukázat, že ještě není členem EU a v krátkém časovém horizontu ani nebude.
„Nově vznikající nabídka by zahrnovala větší přístup na trh a hlubší účast v programech a institucích EU,“ napsal server Politico s odvoláním na čtyři diplomaty, kteří si přáli zůstat v anonymitě.
Podle serveru Politico návrhy vznikly po napjaté březnové večeři, během níž hlavní města EU odmítla návrhy Evropské komise na „obrácené rozšíření“, které by Ukrajině umožnily vstup před dokončením hlavních reforem – místo toho hledaly hmatatelnou nabídku, kterou by Kyjev mohl prodat doma, zatímco pracuje na reformách potřebných k zajištění plného členství.
Na zmíněné večeři zaznělo, že rychlé přijetí Ukrajiny do EU ještě předtím, než by Ukrajina splnila všechny nutné podmínky, není reálné. Hledají se prý cesty, jak Ukrajině nabídnout co nejširší spolupráci, přístup na trhy a tak podobně, ale bez plného členství.
„Německo a Francie, obě země podporující Ukrajinu, se obávají uspěchaného procesu přistoupení. Patří mezi země zapojené do formování nabídky. Německý kancléř Friedrich Merz minulý týden prohlásil, že okamžité členství Ukrajiny v EU ‚samozřejmě není možné‘, ale navrhl, že Kyjevu by mohla být nabídnuta ‚účast v Evropské radě bez hlasovacího práva‘ a také účast ve vybraných formátech,“ napsal server Politico.
A zdá se, že Ukrajinci nejsou příliš spokojeni.
„Očekáváme však také brzké, hmatatelné kroky, které integraci uvedou do praxe hned teď,“ řekl vedoucí ukrajinské mise při Evropské unii Vsevolod Čencov.
Kyjev naléhá na konkrétnější ekonomickou pomoc. Čencov uvedl, že Ukrajina chce „postupný přístup na jednotný trh EU spojený s pokrokem v reformách, hlubší účastí v programech a institucích EU a rychlým pokrokem v dohodách, … které usnadňují obchod.“
Ukrajinci si prý také představují, že sladí svou průmyslovou základnu s průmyslovou základnou EU.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
