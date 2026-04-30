Hejtman Kuba: Chci, abychom budovali tým Našeho Česka odspodu

David Minařík, další posila týmu Naše Česko ze středních Čech. Davida znám už dlouho, protože jsme se potkávali jako členové ODS při debatách o tom, jak by měla ODS fungovat jinak. To se David a lidé kolem něj dlouhodobě snažili říkat v i rámci středočeské ODSky, ale bohužel ne moc úspěšně. David žije a podniká v Berouně, kde je taky radním města pro dopravu. Vždycky když jsem se s ním v Berouně potkal, bavilo mě s jakou energii o městě mluví a jak je vidět, že mu záleží na tom, jak bude Beroun vypadat a jak se bude rozvíjet. Tohle je pro mě hrozně důležité, když je to z toho člověka cítit. Chci, abychom budovali tým Našeho Česka odspodu a stavěli ho právě co nejvíce na lidech, kteří už ve svém životě i v politice něco dokázali a mají opravdu chuť a energii měnit města, kde žijí k lepšímu a politická funkce pro ně není cíl, ale nástroj, jak na tom pracovat. Chci, aby náš tým dokázal, že stát a města i obce v Česku mohou fungovat co nejvíce efektivně a řešit reálné problémy lidí. Proto jsem moc rád, že se k nám přidávají osobnosti jako David.
