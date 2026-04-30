Hejtman Kuba: Chci, abychom budovali tým Našeho Česka odspodu

30.04.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Davidu Minaříkovi, středočeské posile Našeho Česka.

Hejtman Kuba: Chci, abychom budovali tým Našeho Česka odspodu
David Minařík, další posila týmu Naše Česko ze středních Čech. Davida znám už dlouho, protože jsme se potkávali jako členové ODS při debatách o tom, jak by měla ODS fungovat jinak. To se David a lidé kolem něj dlouhodobě snažili říkat v i rámci středočeské ODSky, ale bohužel ne moc úspěšně. David žije a podniká v Berouně, kde je taky radním města pro dopravu. Vždycky když jsem se s ním v Berouně potkal, bavilo mě s jakou energii o městě mluví a jak je vidět, že mu záleží na tom, jak bude Beroun vypadat a jak se bude rozvíjet. Tohle je pro mě hrozně důležité, když je to z toho člověka cítit. Chci, abychom budovali tým Našeho Česka odspodu a stavěli ho právě co nejvíce na lidech, kteří už ve svém životě i v politice něco dokázali a mají opravdu chuť a energii měnit města, kde žijí k lepšímu a politická funkce pro ně není cíl, ale nástroj, jak na tom pracovat. Chci, aby náš tým dokázal, že stát a města i obce v Česku mohou fungovat co nejvíce efektivně a řešit reálné problémy lidí. Proto jsem moc rád, že se k nám přidávají osobnosti jako David.

Hejtman Kuba: Jsem rád, když máme v týmu co nejvíc chytrých a pracovitých žen
Magyar chce rušit Benešovy dekrety? Ať vysvětlí, kam zmizeli maďarští Němci
„TOP 09 a lidovce už nikdo nepotřebuje.“ Tvrdý verdikt
Hejtman Kuba: Víc než ideologie prospívá v politice snaha řešit problémy

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Babišův střet zájmů

Podle vás ho nevyřešil? Co by podle vás měl tedy přesně udělat? A proč je nutné, aby mu to posvětily evropské instituce? Já nevím, ale nejsme snad suverénní stát? Cožpak střet zájmů souvisí jen s dotacemi? A jestli je posvěcení důležité, proč se jich nezeptá nikdo jiný, když on sám to udělat nechce?...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Hejtman Kuba: Chci, abychom budovali tým Našeho Česka odspodu

16:04 Hejtman Kuba: Chci, abychom budovali tým Našeho Česka odspodu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Davidu Minaříkovi, středočeské posile Našeho Česka.