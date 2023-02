Češi nemají rádi EU, to je špatně. Může za to Klaus. Zpravodaj rozhlasu z Bruselu promluvil

„Já mám pocit, že žiju v absurdním divadle,“ stěžuje si novinář Viktor Daněk v rozhovoru pro Deník N. Nedůvěru vůči evropským tématům podle něj způsobil bývalý prezident Václav Klaus. Politici záměrně říkají nepravdy, práci novináře by nemělo tvořit jen jejich opravování. Česká republika by se měla k předsednictví v Bruselu postavit aktivně. Bruselské problémy jsou i české problémy, tvrdí.

v rozhovoru pro Deník N. „Souvisí to prostě s tím, jak vypadá česká veřejná debata o EU. Tady se v podstatě o členství nedá nějak racionálně, smysluplně mluvit," říká.

Nedůvěra a jistá pochybovačnost k evropským tématům je podle slov Daňka vinou hlavně Václava Klause. Ač už se teď bývalý prezident tolik neangažuje, jeho politické názory a argumenty v Čechách zakořenily a byly převzaty mnohými současnými předními politiky. „Důsledkem je, že politici zleva doprava velmi často lidem z vlastní neznalosti nebo i záměrně lžou, říkají nepravdy a nepřesnosti o EU,“ vysvětluje. Novináři se z tohoto důvodu dostávají do pozice, kdy musejí věci upřesňovat či vyvracet, Daněk sám se tak v situaci, kdy obhajoval EU několikrát ocitl. Tohle však nemá podle něj být náplní práce novináře, pokud se však pohybujeme v prostoru, který je „zaplněný nepravdami a omyly“, jak říká, tak není zbytí a věci musejí být uvedeny na pravou míru. „Potom ale nezbývá prostor na jakoukoliv normální racionální diskusi,“ říká a dodává: „Debata se vždy posune do absurdní roviny.“

Údělem médií v demokratickém státě sice je lži a chybná fakta opravovat, podle Daňka by to však nemělo být až tak velkým objemem jeho práce. Nechce samozřejmě bránit politikům v tom, aby se vyjadřovali podle svých politických přesvědčení, měli by se však zaměřit aspoň na to, aby neříkali nepravdy a zavádějící věci.

K Bruselu se podle něj ČR musí začít chovat vstřícněji. Česká republika se od Evropské unie sama odděluje. „My versus oni. To je podle mě velký zdroj problémů,“ myslí si novinář. Dřívější politické přesvědčení, že do Bruselu se jezdí vyjednávat, není pravdivé. „My jsme prostě součástí EU a předsednictví teď krásně ukázalo, jakou roli může jedna členská země mít, pokud se k tomu postaví aktivně,“ říká. Bruselské problémy by Česká republika měla převzít za své, a pomoci tak k nalezení řešení, považuje to však pro ČR za velice ambiciózní požadavek.

Jako možný důvod pro poddimenzování Čechů v institucích EU vidí jejich neprůbojnost. Oproti lidem z jihu Evropy jsou Češi, i když mají zkušenosti, neasertivní a neschopní se prosadit. „Je to extrémně kompetitivní prostředí a člověk musí mít opravdu ostré lokty, které Češi často nemají,“ vysvětluje. Odmítá, že by tato neprůbojnost mohla být způsobena tím, že je ČR stále považována za novou členskou zemi EU, byť je v ní již přes dvacet let. Srovnává ČR například se Slovenskem, které se nacházelo ve stejné výchozí situaci, přesto jejich velvyslanec Peter Javorčík zastává vlivné místo v Radě EU. „Je to specificky česká mentalita,“ myslí si Daněk.

Za další důvod považuje návštěvu Václava Klause v Bruselu, při níž první lidi pracující v těchto institucích označil za vlastizrádce. Tito lidé, ač se v Bruselu prosadili, za to rozhodně nevděčí České republice, a z tohoto důvodu teď podle Daňka nemají sebemenší důvod českým ministrům a státním úředníkům pomáhat.

Za nedoceněný úspěch českého předsednictví v Bruselu Daněk považuje například dojednání části legislativy týkající se zelené dohody, byť je vnímána negativně, a to však „do značné míry nepravdivě“. Neoblíbenost zelené dohody mezi českými občany podle něj nemá oporu v realitě. „Negativní nálepka, která v Česku vznikla, je vlastně politická. Je to důsledek politické komunikace a rámování,“ dodává. Vláda podle jeho slov opomněla vysvětlit, proč je uzavření zelené dohody pro Česko výhodné a co to doopravdy znamená. Dáno je to nedostatkem odvahy politiků tyto věci vysvětlit, když vědí, že to stejně nebude doceněno.

„Já mám pocit, že žiju v absurdním divadle,“ říká Daněk a pozastavuje se nad tím, že se v ČR mluví o vystoupení z EU a o tom, jestli „Green Deal ano, nebo ne“. Debata v Bruselu se od té v ČR diametrálně liší. „Buď víme všechno mnohem lépe než ostatní, anebo je něco špatně s českou veřejnou debatou.“

