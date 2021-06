Češi vyhrají, když si nekleknou. Limberský naplno, facka Skotům

Politika do sportu nepatří, takový názor v rozhovoru na Primě vyjevili bývalí fotbaloví reprezentanti Česka David Limberský a Roman Bednář. Obzvlášť co se týče poklekávání. „Pro mě budou vítězové, když nepokleknou a odehrají dobrý zápas,“ pověděl Limberský. „Beru osobně, že napadnou Kúdelu v útrobách stadionu, přikryjí tam kamery a Gerald to ještě pokryje, to je podle mě organizovaný zločin a to, že na něj neměli na hřišti, tak to zakrývají údajným rasismem, který nikdo neprokázal. Pro mě to je tragédie a já se s tím nemůžu smířit,“ dodal.

Ve tři hodiny odpoledne začíná Česká republika fotbalový turnaj EURO svojí premiérou proti Skotsku. K turnaji se vyjádřil bývalý fotbalový reprezentant David Limberský. Zkušený fotbalista se v rozhovoru pro CNN Prima NEWS vyjádřil i ke kauze Ondřeje Kúdely ohledně trestu za údajný rasismus při zápasu s Glasgow Rangers.

Limberský má dnešní zápas se Skotskem za klíčové utkání. „Pro mě Češi budou vítězi, když před zápasem nepokleknou. Mám na to už extraaverzi, takže pro mě budou vítězové, když nepokleknou a odehrají dobrý zápas,“ myslí si bývalý národní reprezentant. „Oni nepokleknou, to už se řeklo,“ pověděl fotbalový expert CNN Prima NEWS Jakub Burian. „Čím víc týmů, tím líp,“ dodal Limberský.

„Proč je to tak důležité?“ chtěla vědět moderátorka pořadu. „Presumpce neviny, já myslím, že byl obžalovaný člověk na tom, že se vlastně neví, co se stalo, a jedna věc je, co se globálně děje ve světě, a druhá věc je, co se třeba děje tomu Kúdelovi, takže já souhlasím a budu držet s nároďákem, ať nepokleknou, když je ta zpráva taková,“ vysvětlil další bývalý fotbalový reprezentant, Roman Bednář.

Své slovo k tomu řekla i atletka Nikola Bendová. Ta též souhlasí s názorem předřečníků na klekání.

„Je to hlavně politické gesto, a to do fotbalu nepatří,“ zmínil dále Limberský.

„A co to způsobí skotskému publiku? Vy jste tam hrál, vy ty Skoty znáte, mluvili jsme o tom, že to nebude asi žádná legrace dnes večer. Když se toto stane, co vy víte, nebude to pro ně iritující?“ tázala se moderátorka Bednáře.

„Tak já nevím. Ten moment, místo toho, aby Skoti tenkrát přijali, že je Slavia porazila fotbalem, tak místo toho se mluví jenom o nějaké rasistické urážce, tak už jen to si myslím, že je špatně. Ta reklama toho fotbalu, tam si myslím, že se to mělo uzavřít okamžitě a vůbec neřešit…,“ odpověděl.

„Tak ono je to osobní. Oni to berou osobně. To znamená, ptám se, když my nastoupíme, jak říkáte, nepoklekneme…,“ vzala si slovo moderátorka, když jí Bednář pověděl, že musíme být silní a musíme vědět, co děláme. „Já zase beru osobně, že napadnou Kúdelu v útrobách stadionu, přikryjí tam kamery a Gerrard to ještě pokryje, to je podle mě organizovaný zločin a to, že na něj neměli na hřišti, tak to zakrývají údajným rasismem, který nikdo neprokázal. Pro mě to je tragédie a já se s tím nemůžu smířit,“ trval na svém Limberský.

Moderátorka se následně zeptala Buriana, co říká obecně na politická gesta ve sportu. „Všichni ti činovníci se proti tomu vymezují, i UEFA, FIFA, že politika do sportu nepatří,“ myslí si. Stejný názor, že politika do sportu nepatří, sdílejí i bývalí reprezentanti.

Čeští fotbalisté během výkopu se Skotskem skutečně nepoklekli.

Kauza zatápí českým fotbalistům, kteří hrají za kluby na ostrovech, například záložníkovi West Hamu Tomáši Součkovi. Ten se o kauze Kúdela zmínil v rozhovoru pro iDNES. „Všichni se mě samozřejmě ptali, jak to tam bylo, co padlo za slova. A já celou dobu bojuju za Ondru. Věřím, že mu nic rasistického neřekl, nikdo mu nic neprokázal, přitom ho na ostrovech spousta lidí odsoudila a od disciplinárky dostal vysoký trest na deset zápasů. Přijde mi to absurdní. Znám ho tak dobře, že si neumím představit, že by něco rasistického řekl. O tom jsem se snažil přesvědčit i kluky v šatně,“ řekl Souček, který hrál i za Slavii.

Dodal, že Češi a Britové uvažují jinak. „Narážejí na sebe dva proudy, my uvažujeme trochu jinak než oni. Že s rasismem chtějí bojovat, to je samozřejmě správně, ale někdy jdou do takového extrému, že je to podle mě vyloženě kontraproduktivní,“ vysvětlil. Jemu je bližší český pohled. „Když hledají rasismus úplně ve všem, nikdy se ho nemůžou úplně zbavit,“ míní fotbalista.

Dal i příklad: „Naše malá tu chodí do školky, a když jde něco kreslit na tabuli, nemůže říct, že tabule je černá nebo bílá – prý by se obojí dalo vyložit jako rasismus. Tak musí říkat interakční tabule. Pomalu už se člověk bojí cokoli říct, aby někoho neurazil nebo nepomluvil. A to je, myslím, špatně.“ Zúčastnil se i symbolického klečení kvůli hnutí Black Lives Matter, ale gesto už podle něho nefunguje.

Jeho rozhovoru se chytil britský bulvár DailyMail, který napsal, že Souček byl „zcela jasně rozzuřen“ délkou Kúdelova trestu, opět rozvířil kauzu a ve své „tirádě“ obvinil Brity, že jsou přecitlivělí na rasismus. Teprve pak následoval přesný překlad Součkových slov z iDNES.

A reakce fanoušků na sebe zřejmě nenechaly dlouho čekat, protože ve stejný den už na Twitteru vysvětloval, že jeho slova v rozhovoru „nevyzněla tak, jak je myslel“. Stěžoval si, že jeho slova byla vytržena z kontextu a nebyla správně pochopena. „Jsem proti rasismu v jakékoliv podobě a jsem hrdý na to, že hraju sport, který je tak rozmanitý a inkluzivní,“ uklidňoval záložník West Hamu.

Kromě Součka zavařilo vyjadřování se o Kúdelovi i brankáři Zdeňku Zlámalovi, který donedávna hrál za skotský klub Heart of Midlothian. „Tady ta kauza ještě pořád rezonuje a řeší se, hlavně u fanoušků Rangers. I já s tím měl trošku problém, protože jsem vyjádřil do českých médií svůj názor. Skotské noviny to převzaly a interpretovaly podle svého. Od Hearts jsem za ten rozhovor dostal pokutu a bylo mi doporučeno se omluvit. Já si ale za svým prohlášením stojím a nevidím nic, za co bych se měl omlouvat,“ řekl Zlámal v rozhovoru s ČTK.

Dodal, že s rasismem nesouhlasí a vymezuje se proti němu. Ale u Kúdely chce, aby byla respektována presumpce neviny. „Nikdo nemůže Ondru obvinit za něco, co vědí jenom oni dva s Kamarou. To by si klidně mohl kdokoliv vymyslet jakékoliv obvinění. Jestli mu řekl něco rasistického, dejme mu nejvyšší trest. Ale tady není důkaz a nevím, na základě čeho ho soudili a dali mu desetizápasový distanc,“ řekl pro ČTK. Podle něho někteří fanoušci Rangers budou dnešní zápas vnímat jako odvetu za Kamaru.

Emoce vzbudila nominace Itálie na letošní evropský šampionát. Fotbalisté se při tradičním focení oblékli do uniforem, navržených slovutným Giorgem Armanim. Jejich úbory mají údajně odkazovat na tým legendárního Enza Bearzota, trenéra, který Itálii v roce 1982 dovedl ke třetímu titulu mistrů světa. Tým se ale pozornosti nedočkal kvůli úborům, jak je u Italů kvůli kladnému vztahu k módě zvykem, nývrž kvůli barvě pleti. Ano, podle některých je totiž italský výběr trenéra Roberta Manciniho nedostatečně multikulturní.

Jak informuje deník Il Giornale, právě výběr fotbalistů, ve kterém není jediný hráč tmavé barvy pleti, byl silně kritizován. Zajímavé je, že kritika přichází ze sousední Francie. Tamní fotbaloví fanoušci se na Twitteru podle Il Giornale do italského výběru tvrdě pustili. Italům píší například to, že „Mussolini by byl hrdý“, máte „tým Ku-Klux Klanu“, jste „italští rasisté“ nebo že jde o „rasistickou facku“. Italští fandové se proti tomu ohrazují ve smyslu, že když je situace opačná, nikdo s tím problém nemá, nebo používají ironii. V jedné z reakcí například fanoušek píše, že až si Francouzi všimnou, že Itálie nenominovala jedinou ženu, pak teprve nastane pořádný problém.

