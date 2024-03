Čestní novináři z ČT, nebo užiteční idioti? Bobošíková připomněla, co prováděl redaktor „IKEM“ Hynek

„Co myslíte, dá se zaměstnancům veřejnoprávní televize věřit? Jsou čestní, nestranní a jde jim o hledání pravdy? Nebo jsou skutečně v roli užitečných idiotů?“ táže se moderátorka pořadu Aby bylo jasno Jana Bobošíková poté, co server SeznamZprávy.cz přišel s tvrzením, že odchod reportéra České televize Jiřího Hynka může údajně souviset s děním kolem IKEM. Připomenula, jaký měl Hynek „zápal“, když ji pronásledoval po ulici společně s ekonomkou Hanou Lipovskou, a otázka přišla také na to, jak teď bude reagovat ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Taktéž moderátorka pořadu Aby bylo jasno Jana Bobošíková podotýká, že může být za odchodem Hynka z obrazovek televizorů mnohem víc než jen jeho zdravotní potíže.

Nejprve se zaměřila na „drby“ kolem případu – tedy údajné informace, které se aktuálně šíří, ale není je možné v současnosti ověřit. „O serveru SeznamZprávy.cz se dlouhodobě říká, že je prodlouženou rukou policie a bezpečnostních složek. Tuto roli měl, opět podle drbů, převzít od týdeníku Respekt, který ztrátu vlivu velmi nelibě nesl a nese,“ uvedla moderátorka s tím, že možná na těchto „drbech“ „něco bude“.

Bobošíková odkázala na informace, s nimiž přišel server SeznamZprávy.cz s odkazem na spis v kauze IKEM, a také na to, jak na ně reagoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jenž podotkl, že „bezduché opisování policejních spisů včetně nepřípustného porušování tajemství osobních zpráv a listin není na SeznamZprávách.cz nic nového“.



„Novinařina se tím ovšem na našem nejčtenějším serveru stala jen loutkovou hrou ve hrách těch, kdo jim vybrané neveřejné ‚informace‘ pro své účely ‚pustí‘. Ostatní média k tomu mlčela nebo opisovala. Ztratila tak nárok se divit, že se předmětem nekalých her konkurence za obvyklého protiústavního zneužití policejních údajů stala také,“ napsal ministr.



„Zajímalo by nás, co kromě kňučení na síti X ministr spravedlnosti Blažek z ODS proti zneužívání policejních údajů udělal,“ reagovala na tato slova ministra moderátorka Bobošíková a tázala se, zdali Blažek „bude požadovat řešení po ministru vnitra Rakušanovi nebo po sněmovní stálé komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů“. „Anebo bude jen politicky bojovat od klávesnice?“ pousmála se Bobošíková.

Seznam Zprávy ve svém článku přišly s informací, že v policejním spise, který mají k dispozici, je popsáno několik kontaktů tehdejšího zástupce ředitele IKEM Jiřího Malého s médii a redaktor ČT Hynek z nich zabírá nejvíce prostoru, z celkových šesti stránek plné dvě.

Mimo jiné se objevila jejich komunikace v šifrované aplikaci Signal, kde Hynek Malému slibuje, že se pokusí přesvědčit ministra Vlastimila Válka, aby nevypisoval avizovaný konkurz na nového ředitele IKEM.



Konkurz však byl vypsán a hned den poté Hynek Malého informoval, že ředitel Stiborek, který se do něj přihlásil, bude pozván do lifestylového pořadu ČT Sama doma, který moderuje jeho manželka Martina Hynková. A zajímal se, jaké by si pan ředitel přál otázky.

Psali jsme: „Zeťák všechno zalepil“. Redaktor ČT Hynek namočen v kauze IKEM, experti nechápou

Hynek později na tato zjištění reagoval s tím, že jeho půlroční volno v ČT s kauzou IKEM nesouvisí a s lidmi kolem IKEM včetně Malého jednal kvůli tomu, že chtěl vzbudit jejich důvěru, jelikož měl podezření, že měl „jistý člověk z IKEM za asistence lidí napojených na politiky létat soukromým letadlem do Ruska ošetřovat oligarchy“, a pro tyto indicie chtěl získat nějaké důkazy.

Bobošíková připomenula, jaký má podle ní Hynek „zápal, když mu jde o věc“, a připomenula, jak ji společně s ekonomkou Hanou Lipovskou pronásledoval s mikrofonem, když „byl přesvědčen“, že se chystají setkat – „řečeno slovy veřejnoprávní televize“ – „s populistou Faltýnkem a extremistou Okamurou“.



„Co myslíte, dá se zaměstnancům veřejnoprávní televize věřit? Jsou čestní, nestranní a jde jim o hledání pravdy? Nebo jsou skutečně v roli užitečných idiotů, kteří se nechají navádět, našeptávat témata, útočí podle zadání jen na vybrané osoby a pak se diví, když to praskne?“ ptala se moderátorka pořadu Aby bylo jasno Bobošíková.



Celý pořad můžete zhlédnout zde:

Upozornila dále také na tvrzení SeznamZpráv.cz o údajném propojení kauzy a mediálního domu CZECH NEWS CENTER a.s. (CNC) a domluvení rozhovoru s ředitelem IKEM Michalem Stiborkem na serverech Info.cz a Blesk.cz. „Nejsem žádný lichvář, nikdo mi neprokázal jakékoliv protiprávní jednání. Jde o brutální útok, říká ředitel IKEM Stiborek,“ vyšlo na serveru Info.cz v rozhovoru, který měl být podle SeznamZpráv.cz údajně domluvený dopředu. Jeho autorem byl novinář Jan Palička.

Bobošíková Paličku představila coby „politického kandidáta TOP 09“ a zmínila, že právě on se po zveřejnění článku SeznamZpráv.cz „rozčiluje“.



„Publikovat selektivní úniky z policejních spisů a tvářit se, že jde o investigativu, není žádná služba demokracii ani novinařina. Je to něco, co by mělo mít následky jak pro toho, kdo informace pouští ven, tak pro toho, co mu to ochotně otiskne. Ale v týhle zemi se z toho dělá div ne špička žurnalistiky. To to můžou policajti rovnou vyvěšovat na nástěnku a ušetřej si práci,“ napsal v reakci Palička na sociální síť X.



„Jestli pak víte, s kým si investigativec a příznivec TOP 09, novinář Jan Palička, notuje? Přece s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem z ODS… Je otázka, jestli si pánové navzájem nezávidí. Někomu zřejmě volají z policie nebo z GIBS a někomu jenom z IKEM…,“ komentovala to Bobošíková.

