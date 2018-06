Chápu, že lidem vadí, co se rýsuje, ale vláda opírající se o podporu komunistů mi vadí méně než vláda opírající se o SPD, prohlásil v ČT Hamáček

Andrej Babiš je už několik hodin designovaným premiérem, o důvěře pro jeho nový kabinet by měli poslanci hlasovat 11. července. Opozice kritizuje, že tu po devětadvaceti letech od revoluce vzniká vláda s podporou komunistů. Předseda ČSSD Jan Hamáček ve středečním Interview na ČT24 mluvil o tom, jak se s tím vypořádá ČSSD, jejíž členové ve vnitrostranickém referendu právě rozhodují, jestli mají jít do vlády, nebo ne.

Hamáčka prý velmi těší, že ve vnitrostranickém referendu ČSSD je relativně vysoká účast a je vidět, že v sociální demokracii je zájem o hlasování. „Nyní jsem přesvědčen, že jsem už udělal maximum, splnil jsem mandát, který jsem dostal od sjezdu,“ uvedl. Pokud členové ČSSD rozhodnou, že strana má do vlády vstoupit, podle Hamáčkových slov platí pět jmen kandidátů na ministry, která dali sociální demokraté na stůl. „Platí tak i mé jméno na pozici ministra vnitra,“ připomněl.

Poté zmínil i včerejší schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, která se prý nesla v přátelské atmosféře a otevřené debatě. „Závěry debaty ale nebyly určeny k tomu, abych je prezentoval na veřejnosti,“ vysvětloval, proč o průběhu schůzky podal médiím tak málo informací. „Bavili jsme se o tom, jak prezident bude postupovat v případě, že sociální demokracie řekne ano,“ dodal Hamáček, který se prý ptal i na případné termíny, aby měl představu o Zemanových postupech, a také jej zajímalo, co by to znamenalo pro schůzi Poslanecké sněmovny.

Bavili se prý i o jednotlivých sociálnědemokratických kandidátech do vlády. „Nominanty hnutí ANO neznáme. To je vše, jinak šlo o debatu pouze mezi čtyřma očima,“ zopakoval Hamáček, který nechtěl prozradit, jestli mu Zeman rozmlouval kandidáta sociální demokracie na ministra zahraničí Pocheho. Potvrdil ale, že i na něj přišla řeč. „Pan prezident k němu své výhrady řekl už veřejně, je pravda, že s ním má spojené určité otazníky,“ řekl. Prezident však tvrdí, že mu Hamáček slíbil, že kandidáta na ministra zahraničí vymění, jestli tomu tak bylo, však předseda ČSSD nechtěl komentovat.

Pro to, aby vznikla vláda s hnutím ANO, podle Hamáčka sociální demokracie nic zásadního neobětovala. „Dosáhli jsme velmi solidního kompromisu. Podařilo se nám do dohody prosadit celou řadu věcí, které se nám nepodařily prosadit v době, kdy jsme byli ve vládě,“ řekl s tím, že jej maximálně napadá obětování některých priorit v daňové oblasti, kde zkrátka dohoda možná nebyla.

„Jestli Babiš předloží prezidentovi bez připomínek kandidáty ČSSD a bude za ně bojovat a trvat na tom, že jsou to i jeho kandidáti na ministry, se uvidí. Za sociální demokracii stále platí, že máme pět našich kandidátů a ti jsou schváleni naším předsednictvem, pokud by přišel problém, budeme jej řešit,“ reagoval Hamáček na otázku, zda by byli ochotni ustoupit například i v případě europoslance Pocheho.

Sociální demokraté chtěli po Andreji Babišovi záruky, že je ve Sněmovně nebude přehlasovávat hnutí ANO, prý jich nakonec mají dostatek. „Jak je napsaná koaliční smlouva, tak bych řekl, že záruk máme celou řadu. Jsou tam vyjmenované jednotlivé oblasti, kde zákony budou moci být předkládány pouze v rámci koaliční shody. A nejsilnější pojistka je, že pokud ministři sociální demokracie z té vlády odejdou, tak do sedmi dnů podá demisi i předseda vlády,“ řekl Hamáček, že to považuje za silný politický závazek, a věří, že Babiš svého příslibu případně dostojí, jinak by přece voliči mohli jeho chování vyhodnotit negativně.

Z toho, že by vláda, ve které by figurovala i ČSSD, byla podporována od komunistů, není Hamáček nadšený, jiná lepší alternativa tu podle něj však není. „My zkrátka musíme teď řešit situaci, která tu je. Bude pokračovat politická nestabilita, což by skončilo předčasnými volbami, které nic nevyřeší. Vadí mi to méně než vláda, která by byla závislá na podpoře SPD,“ uzavřel s tím, že rozumí tomu, že lidé nejsou nadšení z toho, co se zde rýsuje, ale je potřeba pracovat s tím, co je na stole.

