Chovanec se rozjel v internetové televizi: Babiš nás vzal fošnou mezi oči, měl by se omluvit. Někteří moji kolegové se ale do něho asi zamilovali

Úřadující předseda sociální demokracie a bývalý ministr vnitra Milan Chovanec se možná stane předsedou ČSSD. V rozhovoru pro internetovou televizi XTV se rozmluvil o tom, jaké by byly jeho první kroky, pokud by se skutečně stal předsedou strany, a jak moc je pro sociální demokraty spolupráce s ANO nebezpečná. „Bojím se, že při vstupu do vlády sociální demokracie s hnutím ANO splyne,“ řekl.

Hned v úvodu Chovanec sdělil, že z mimořádného sjezdu ČSSD, který se uskuteční 18. února, není vůbec nervózní, jak se může někdo domnívat. „I když mnozí říkají, že lpím na funkcích, není tomu tak. Nechci být ani předseda jen proto, abych se dostal do možné budoucí vlády,“ ujišťoval a dodal, že to pro něj téma číslo jedna rozhodně není. Strana mu prý hodně dala a jeho povinnost je jí to vrátit v době, kdy není v kondici. „Nabídnu na sjezdu svou vizi a buď uspěji, nebo ne,“ řekl smířlivě.

Jako naprosto liché téma vnímá řešení otázek, jestli jít do vlády, kdo bude čeho ministr a jestli Babiš ve vládě vadí nebo ne. „Jestli se stanu předsedou strany, chtěl bych, abychom se zabývali primárně sami sebou a vrátili se na naše dřívější koleje a byli jsme silnou levicovou stranou,“ uvedl a dodal, že změny jsou jednoduché. „Nový předseda by neměl být ministrem a pokud nějaké ministry mít budeme, měli by se jen ve svém volném čase věnovat výstavbě sociální demokracie,“ míní.

Podle Chovance potřebuje ČSSD začít debatovat s odborným zázemím a mluvit jedním srozumitelným hlasem. „Zníme jako naprosto rozhádaný a nenaladění orchestr, který nikdo nechce poslouchat. Máme takovou spoustu kvalitních lidí takzvaně zdola, v okresech a krajích, v odborných komisích, úplně jsme na to zapomněli,“ řekl. Potřeba by prý bylo otevřít i Lidový dům a v neposlední řadě také vést stálou debatu se členy.

Po volebním výprasku prý doufal, že si ČSSD dá chvíli čas na hledání silné osobnosti, která se stane předsedou. „Více než to, zda budeme ve vládě, je důležité vydržet náraz, který může přijít po komunálních a senátních volbách,“ řekl Chovanec, který je přesvědčen o tom, že pokud ČSSD ztratí zázemí v regionech, tak ztratí budoucnost. „Jít do vlády je sebevražda,“ varoval.

Komunikovat s premiérem Babišem ČSSD podle Chovance vůbec nepotřebuje. „On teď vypsal konkurz na přátelské vedení sociální demokracie a říká hlavně to, kdo tam nemá být,“ smál se a zdůraznil, že to je také jeden z důvodů, proč na předsedu kandiduje, jelikož by byl nerad, aby hnutí ANO rozhodovalo o tom, kdo sociální demokracii povede.

Hlavní bude prý to, jaké nastaví mimořádný sjezd mantinely. „Moji protikandidáti Hamáček a Zimola říkají, že nemají problém jít s Babišem jako premiérem do vlády. Pokud k tomu sjezd dá svolení, tak se jeden nebo druhý dohodnou s Babišem na přímý vstup do vlády, kde bude Babiš premiér,“ uvedl Chovanec, podle kterého by tímto ČSSD popřela sama sebe a této cesty se on účastnit rozhodně nebude. „To je sebevražda sociální demokracie v přímém přenosu,“ zopakoval. Pokud sjezd řekne, ať strana řeší vládní vyjednávání tak, aby podpořila případně nějakou stabilní vládu za programových ústupků pro lidi, tak se prý může stát, že podpoří menšinové řešení v čele s hnutím ANO. „Musíme ale zůstat v evropské rodině a prohlášení vlády musí být kompatibilní s naším programem,“ dodal.

Trestní stíhaní Babiše je podle Chovance závažný problém především i proto, že ČSSD před volbami říkala, že s trestně stíhanou osobou ve vládě nebude. „Pokud tento slib voličům chceme překročit, musí to udělat sjezd. Ale neměli bychom porušovat dané slovo. Těch sedm procent voličů nás možná volilo právě kvůli tomuto slibu,“ myslí si Chovanec, který by nerad dál hazardoval s důvěrou voličů, kteří straně zbyli. „Nechci splynout s hnutím ANO, pokud s ním vstoupíme do vlády,“ dodal

ČSSD už přitom jednou ve vládě s ANO byla a podle Chovance tato vláda byla velmi úspěšná. „Pokazili jsme si to na konci, kdy jsme po té demisi-nedemisi, za kterou nemohl Sobotka, po vzetí demise zpět měli prosazovat předčasné volby,“ řekl a dodal, že tím měli říct občanům, že jim nejde o to tam dosedět do voleb a vyhnat Babiše jako mučedníka z vlády.

Na konci vládního spoluangažmá vyčítá Babišovi to, že proti nim použil kauzu lithium. „To nás vzal fošnou mezi oči. Lhal a obviňoval nás ze všeho možného,“ řekl a dodal, že Babiš by se měl nejdříve sociálním demokratům omluvit za slova, která vyřknul. „Víte, někteří mí kolegové, mi přijde, že mají ‚stockholmský syndrom‘. Oni se normálně zamilovali do svého věznitele, běží k němu, chtějí se nechat hodně rychle obejmout a v tom objetí zahynout,“ uzavřel.

autor: nab