Chtějí mě zavřít. Landa se opřel do umělců za dva roky covidu

Úvodem si Landa pochvaloval svou iniciativu Zlatý špendlík, se kterou po celém Česku jezdí prezentovat svou vizi, jak společně vytvoří novou budoucnost. „Mluvíme o tom, co si myslíme, že je špatně. Představujme lidem čtyři pilíře informačního obrození, protože jsem přesvědčen, že jednota bez společné vize, společného snu a informací, nemůže být skutečnou jednotou. Jestliže se propojíme jenom v hněvu, tak je to málo," dodal zpěvák.

Pevně věří, že jeho inciativa se jednou promění v občanskou sílu. „Ta bude schopná a bude mít potenciál i v rámci čtyřletého volebního období říct ‚Tohle se nám nelíbí‘. Kdyby jsme tohle zorganizovali už před čtyřmi lety, mohly tady být tisíce lidí v jednotě. A byli by schopni natolik důrazně říct své ‚ne‘, že by to politici museli brát vážně,“ řekl.

Občané dnes nemají žádné své odbory, tuto mezeru by rád svou iniciativou vyplnil. „Zatímco i podnikatelé své odbory mají. Ve chvíli, kdy občanům začne někdo kálet na hlavu, tak usmívající se politik jen řekne, přijďte si za čtyři roky hodit svůj hlas, tak to je fakt výsměch lidem, výsměch lidem, kteří musí pracovat, živit děti i stát,“ uvedl.

„To chceme změnit. Chci, aby Zlatý špendlík byl občanská hráz, adekvátní občanským odborům. Když se domluvíme, tak si to prosadíme. Týkalo by se to závažných rozhodnutí, jako je zničení desítek tisíc podnikatelů. Řekneme si své ‚ne‘, aby to ti nahoře výrazně cítili a museli s námi mluvit,“ dodal ke svým plánům.

Odmítá, že by Zlatý špendlík bylo antivaxerské uskupení konspirátorů. „Ať si každý dělá, co chce, ať si ale zjistí všechny informace. Mně vadí, že někdo útočí na svobodu rozhodovat se o svém zdraví a o dalších věcech,“ připomněl. Začínají se probouzet obavy o lidská práva a svobody. Mnoho lidí se ozývá stejně jako Landa proti novelizaci pandemického zákona.

Hovořil také o médiích, která z něj cíleně dělají antivaxera, podobně jako z něj udělala v minulosti nácka, protože začal vystupovat z řady . „Já řeknu opakovaně, že nejsem antivaxer a za týden všechna hlavní média v rámci kampaně o mně psali, že jsem hvězda, hrdina a hlavní tvář antivaxerů, tak já nevím...“ pokrčil rameny.

„Média drží nějakou linii, kde je výhodné dělat z člověka většího hlupáka, než je, a najdou si zjizvenou, nesympatickou tvář jako hlavního hrdinu nějakých lidí, kteří vůbec nepoužívají rozumné argumenty. Já se ale vždy snažil zesilovat hlas našich odborníků. Jako je například profesor Beran a další, kteří jsou cíleně umlčováni, nálepkování a zašlapáváni. Proto to vše dělám. Nenechám do nich kopat, nedovolím cestu jedné pravdy, to by bylo amorální,“ zdůraznil, že cítí jako povinnost zafungovat zde jako zesilovač hlasu těchto lidí.

Jde tak silně proti hlavnímu názorovému proudu, kritika je mu ale jedno, hlavní jsou základní hodnoty. „Umělci nade mnou lámou hůl, mluví o tom, jak by bylo dobré mě zavřít, mně je to ale jedno. Je to ta cena za to, že si při pohledu do zrcadla řeknu, že dělám vše, co je v mých silách, neotočím se proti vlastní duši a vlastní podstatě,“ řekl Landa s tím, že by ho trápilo, kdyby v této době nic nedělal a mlčky přihlížel.

Diváky byl následně vyzván, co říká na protest řidičů kamionů v Kanadě. Policii se nedaří jejich blokádu rozehnat a už dokonce zvažuje i možnost vojenské akce. V Kanadě do hlavního města míří už před 50 tisíc kamionů, jde o protest proti povinnému očkování a opatřením. „Mně se ty protesty líbí. Lidi něco hodně cítí, dotýká se jich to, bolí je to. Názory vyjadřují tak, aby je ti politici už nemohli přehlížet a neslyšet,“ dodává.

„Tyhle změny, tato nová cesta ‚občane, jsi náš majetek a zaměstnanec‘, je tak zásadní změna v rámci vztahu občan – politik, že jsem velmi rád, že se najde síla, která ukáže, že nás to fakt trápí, že to není jako kravina,“ poznamenal zpěvák s tím, že nejde o maličkosti.

„Lidé už se začínají ptát, kam až to chtějí ti politici dovést. Takhle mohutné emoce nikdy neplály! A stejně do toho pořád politici šlapou. Politici jsou tu od toho, aby nám sloužili, a ne, aby ničili osudy lidí,“ zdůraznil.

Je Zlatý špendlík politická strana? Landa jí přirovnal k Sokolu: „Byla to nadpolitická struktura, někdo volil doleva, někdo doprava, někdo volil agrárníky, někdo vůbec... Ale těch lidí bylo milion, cvičili spolu, měli nějakou společnou představu o zdravém člověku ve zdravé vlasti. A tu vlast společně zkrášlovali. Zlatý špendlík by měl navázat na občanskou jednotu a do budoucna dělat i různé sportovní a vzdělávací aktivity,“ dodal Daniel Landa ke své vizi jednotnější české společnosti.

Nyní zpěvák zároveň vítá zrušení kontrol covidových certifikátů, označuje to za „vítězství zdravého rozumu“, je ale nutné být ve střehu, není všemu konec. A těší se, že letos po dvouleté přestávce vyrazí opět mezi své fanoušky na koncerty.

