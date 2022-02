Chyba BIS. Skartovaná zpráva? Zeman vrací i s úroky

Prezident Miloš Zeman označil za chybu, že vláda premiéra Petra Fialy (ODS) zrušila povinné očkování. Pandemie covidu-19 je v současné době podle něj u konce, lidé se nemají už čeho bát. Mohou však přijít další mutace. Kdyby mohl jet do zahraničí, vyrazil by do Číny a do Izraele. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, kde byl hostem, hovořil také o skartované zprávě k Vrběticím.

První otázka směřovala k pandemickému zákonu.

„Podepíšu ho poté, co budou ty úpravy. Ony už de facto jsou. V tom původním pandemickém zákonu byl dost nesmyslně stanoven interval platnosti na nekonečno. Teď je tam listopad. Tak to je samozřejmě dobře. Za druhé: Byla snížena hodnota pokut, která byla také nesmyslně vysoká. A za třetí, vypadl ten odstavec, který říká, že karanténu lze vyhlásit pouhou SMSkou. Kdo tenhle zákon v té původní verzi připraoval, to byl opravdu prostý člověk, který tomu příliš nerozumí. Naštěstí při jednání se to podařilo upravit,“ sdělil Zeman.

„Lidé, kteří šibenice přinesli, by měli být potrestáni,“ řekl k demonstracím. „Nepotřebujete změnu zákona. Jednou, až budu zdravější, tak vezmu metr a odkrokuji si, kolik je od Sněmovny na Malostranské náměstí, protože podle platných pravidel do 100 metrů od Sněmovny se nesmí demonstrace konat. Demonstrace nedodržovala ani povinné rozestupy, demonstranti neměli roušky a už tady bez změny zákona máte několik důvodů k zásahu.“

„Když nějaký hlupák přinese šibenice a policie, místo toho, aby ho takzvaně zhaftla, tak jenom rozpačitě koktá, že na šibenicích nejsou nápisy těch, kteří by mohli být pověšeni, tak tito lidé s šibenicemi by měli jít do vězení. Samozřejmě, až po projednání soudem,“ dodal Zeman, že tyto lidi považuje za blázny. Stejně tak považuje za blázny ty, kteří například hovořili o čipech či o letadlech, která měla nad Brnem „rozsévat“ nákazu covidu-19.

Své řekl také k nákaze koronavirem.

„Omikron ironicky splnil ideu některých lékařů, že tady budeme mít promoření, protože covid už v této zemi měl téměř každý, tak počet hospitalizovaných a zejména díky bohu počet zemřelých klesá, a lze doufat – a tak za 14 dní to uvidíme definitivně –, že epidemie konečně končí. Kéž by pánbůh dal. Z toho logicky vyplývá, že tito lidé (demonstranti, pozn. red.) se nemají čeho bát. To nejhorší už dávno máme za sebou,“ sdělil Zeman.

Nezavést povinné očkování považuje Zeman za chybu. „Budou další mutace toho koronaviru, nejsem odborník, ale toto říkají odborníci. A bylo by dobré chránit se očkováním před těmito mutacemi,“ zmínil Zeman, že se premiérovi Petru Fialovi (ODS) snažil nezavedení povinného očkování rozmluvit.

Oslněný Válek

Pak Zeman řekl k počínání ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09): „Myslím si, že se hrozně rád poslouchá a je tak trochu oslněn tím, že může vystupovat v televizi. Ale berte to v dobrém, alespoň se snažím.“

Sněmovna nebyla ochromena, řekl následně Zeman k obstrukcím při projednávání pandemického zákona v Poslanecké sněmovně.

„Sněmovna dělala to, co bylo i za minulé vlády, kdy dnešní vládní strany pilně obstruovaly jako dnes SPD. Obstrukce patří k běžnému pořádku parlamentní práce v demokraciích. Totalitární systém by obstrukce nikdy nedělal. A jestliže je tady kus života těžkého, parlamentního, tak se alespoň snažme, aby obstrukce byla inteligentní. Když citujete, místo abyste mluvila k věci, libanonskou poezii, tak je to obstrukce hloupá. Jestliže využijete i třeba několikahodinového projevu, abyste řekl něco k připravovanému zákonu či o lidech připravujících zákon, děláte užitečnou práci. Fidel Castro mluvil ještě déle než Tomio Okamura,“ sdělil prezident.

Zeman osobně by poslancům zbytečně „náhubek“ v úpravě jednacího řádu nenasazoval. Obával by se, že by si někteří poslanci pak „agresi“ vybíjeli jinak. „Ale je pravda, že se říká, že to, co neřeknete v prvních deseti minutách, to nemá už velkou cenu,“ dodal.

Co se týče Zemanova zdraví, podle svých slov se snaží chodit o holi a s ochrankou.

„Zlepšuje se to de facto každý den, ale zlepšuje se to pomalu. Především váhám, jestli se mi podaří opakovat své spanilé cesty na krajích. Teď mě pozval ústecký pan hejtman k návštěvě Ústeckého kraje a tím spíše váhám, zda se podívám na rozloučenou do zahraničí. Nicméně nechme to na lékařích a také tak trochu na mém zdravém a mladém organismu,“ sdělil.

Rád by jel ještě do Izraele a do Číny.

Nejvýznamnější ekonomická velmoc

„Do Izraele proto, že je to země mého srdce. A do Číny proto, že je to v současné době nejvýznamnější ekonomická velmoc,“ poznamenal Zeman a zdůraznil své přátelské vztahy s prezidentem Si Ťin-pchingem. „Trochu bych tím pomohl i našim exportérům. Čína je teď největší trh na naší zeměkouli,“ dodal Zeman, který, kdyby byl zdráv, by se zúčastnil slavnostního zahájení olympijských her v Pekingu.

„Ten bojkot, o kterém se teď často mluví, je téměř nulový. Úplný bojkot OH svými představiteli, nikoliv sportovci, provádí vlastně jenom Litva a ještě jedna malá země, kterou si teď nepamatuji, a všechny ostatní členské země EU tam buď posílají minimálně velvyslance nebo v řadě případů ministra odpovědného za sport. V některých případech i hlavu státu, jako například polský prezident, lucemburský velkovévoda a další.“

Návštěva politiků na olympijských hrách je podle něj podporou sportovní reprezentace. „Myslím si, že je samozřejmě zbytečné, aby tam jela celá vláda, to by byla politická turistika, ale měl by tam jet i ministr odpovědný za sport,“ domnívá se.

Lidská práva

„Jsem pro aktivní diplomacii. A to neznamená, že vykřikuji o porušení lidských práv, ale snažím se jednáním s příslušnými představiteli dosáhnout toho, aby se něco změnilo a něco zlepšilo. Jsem velmi rád, že se mi, a to i s pomocí prezidenta Putina, podařilo dosáhnout propuštění ukrajinského vědce, filozofa a historika z donbaského vězení. On potom přijel na Pražský hrad a velmi hezky jsme si popovídali. Propuštění jednoho jediného člověka je pro mě daleko víc než vykřikování o lidských právech, které bohužel žádný efekt nemá,“ poukázal dále Zeman. Bojovat za lidská práva se má tak, aby to mělo úspěch. Poukázal na název filmu Myš, která řvala. „Hulákání je málo,“ dodal.

„Na jedné straně se říká, že v Číně jsou Ujguři utlačováni. Číňané zase říkají, že Ujguři jsou radikální muslimové, kteří údajně udělali několik povstání a zabíjeli své oponenty sekerami. Sám si myslím, že jestliže roste životní úroveň, jestliže je širší komunikace s vnějším prostředím, jestliže je technický pokrok, tak to dříve nebo později vyvolá určité demokratizační tendence a potlačí alespoň nejhorší formy projevu toho, co bychom mohli nazvat totalitním systémem,“ zmínil Zeman.

„Z úst jednoho kvazisinologa jsem se dozvěděl, že v blahopřání Číně k novému roku jsem se výrazem ‚prosperita‘ podřídil čínské terminologii,“ odmítl to však Zeman, jenž natočil u příležitosti nového roku v Číně i videozdravici. Byl k tomu, dle svých slov, požádán čínskou ambasádou.

Vrbětice a skartovaný dokument

Dalším tématem bylo skartování zprávy k Vrběticím. Proč Hrad už po několika měsících skartoval tak důležitý dokument?

„Já jsem se o to samozřejmě také zajímal, četl jsem zprávy prezidentské kanceláře, kde se uvádí, že bylo skartováno asi 500 dokumentů. Ale k vaší otázce: Ten dokument jsem měl v ruce. Mimochodem všechno, co je v něm, vyšlo v různých médiích, například v Respektu, ale nejenom v Respektu, ale ten dokument kupodivu neměl označení Tajné, ale Důvěrné. A pokud vím, tak ty skartační předpisy jsou jiné pro tajné materiály a jiné pro důvěrné materiály. Myslím si, že BIS měla tuto zprávu označit jako tajnou. Mohu odpřisáhnout, že zpráva měla označení jen Důvěrné,“ sdělil Zeman.

„V každém případě platí, že ta zpráva, pokud byste se s ní chtěla seznámit, existuje v několika exemplářích. Toto nebyl jediný exemplář. Tu zprávu mají další ústavní činitelé. Jestli ji oni skartovali také, to nevím,“ dodal Zeman.

„Veškeré informace uvedené v této zprávě prošly několika médii, včetně té nejzákladnější informace, to je, že BIS nemá ani důkazy, ani svědectví, že ti dva Rusové byli v tom vrbětickém areálu. Ano, toto je v té zprávě uvedeno. Za druhé pokládám za poněkud ubohé zkoumat, zda jsou na některé zprávě otisky prstů. Jestliže někdo nese někam nějaký papír, tak to neznamená, že tu zprávu četl,“ komentoval Zeman otázku moderátorky Terezie Tománkové, jež se snažila prezidenta doptat na to, zda mohl zprávu číst někdo jiný než ten, komu to bylo určeno, to je hlavě státu. Tím, že byl dokument skartován, nemohla policie z dokumentu sejmout otisky prstů. „Je to bouře ve sklenici vody,“ poznamenal Zeman v závěru tohoto tématu.

Řeč pak byla i o šéfovi BIS Michalu Koudelkovi, kterého by Zeman opět nepovýšil do hodnosti brigádního generála. „Ano, odmítnu to, jako jsem to odmítl už asi šestkrát,“ podotkl Zeman. A několikrát zopakoval, proč onu zprávu četl o několik dní později. „Kdyby měla hlavičku tajné, četl bych ji dříve,“ poukázal opětovně Zeman na to, jakou hlavičku zpráva měla – Důvěrné.

Zrušení daňových výjimek

Zeman se následně vyjádřil i ke stavu veřejných financí. Kde chce podle něj vláda škrtat?

„S panem Stanjurou jsem o tom mluvil. Největší položkou v rámci těch 80 miliard budou dotace, provozní dotace jednotlivým podnikům. Upřímně řečeno, proti tomu nic nemám. Přestože jsem v zásadě odpůrce dotací,“ sdělil prezident k rozhovoru s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). „A když omezí neinvestiční dotace, bude dobře. Poradil jsem mu, aby zrušil daňové výjimky, což vyžaduje politickou odvahu,“ dodal Zeman. Stanjura podle něj připravuje zrušení některých daňových výjimek, sleva na poplatníka však mezi zrušenými nebude.

Útoku Ruska na Ukrajinu se Zeman neobává.

„Rusové nejsou blázni. Útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině vojenské varování, ale daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí. Protože nejsou neinteligentní, vyjde jim, že by na tom prodělali,“ sdělil Zeman. „Pokládám to za válku slov z obou stran, a přeji si, aby to tak zůstalo. Lidské životy jsou něčím, čím nemáme hazardovat a chřestit zbraněmi,“ míní Zeman.

„Nabídnu vám jednu úvahu: Nejvyšší americké vedení prohlásilo před více než týdnem, že za 14 dní Rusko zaútočí na Ukrajinu. Teď se z toho snaží vycouvat. A já říkám: Dobře, máme vaše oznámení, že to bude, počkejme týden, a jestliže to nebude, tak jste jenom blufovali,“ sdělil Zeman.

„Bude-li vůbec nějaký konflikt, tak by se soustředil na otázku těch dvou separatistických republik – Doněcké a Luhanské,“ dodal Zeman. Vojáky by však na Ukrajinu, jak požaduje NATO, nevyslal. „Považuji to opět za chřestění zbraněmi. Ukrajina není členem NATO, není tak důvod, abychom tak posílali vojenské jednotky,“ sdělil Zeman. A upozornil také na to, že NATO zásadně nepřijímá za členy země, kde je občanská válka. Na Ukrajině bezesporu občanská válka je, byť se tam v současné době neválčí.

Šašci v prezidentské soutěži

Závěrem se pak hovořilo o prezidentské volbě. Koho by Zeman volil?

„Já si vyberu. Ale nejdřív si musím vybrat z určité skupiny osob, které na to mají. Promiňte mi moji obvyklou drsnost, ale do prezidentské soutěže se přihlásilo zatím jen několik šašků. Z těch, kdo se přihlásili, má moje sympatie jen Alena Vitásková, která v mimnulosti bojovala proti solárním baronům. Těžké váhy se ještě nepřihlásily, ale já očekávám, že se to stane, na pravici, na levici i na středu. Na levici bych tipoval Josefa Středulu, na pravici Vladimíra Dlouhého. A Andrej Babiš bere voliče zleva i zprava. Tito tři kandidáti plus Alena Vitásková mají šanci býti zvoleni. Ti všichni ostatní kandidují jenom proto, že budou, kde by jinak nebyli, na televizních obrazovkách, a bude se o nich hodně mluvit a hodně psát,“ řekl.

„U mě zatím mírně vede Andrej Babiš, i když udělal několik chyb, které jsem mu do očí vytkl,“ sdělil pak Zeman k možnému kandidátovi. Podle něj Babiš do prezidentské volby půjde. A co se týče hnutí ANO, to si dle jeho slov vede v opozici velmi dobře.

Do Poslanecké sněmovny se pak Zeman osobně chystá v březnu, když se bude projednávat zákon o státním rozpočtu.

„Zakázali mi pití vína, cigarety, létání, zakázali mi colu. Tady mám obyčejnou vodu!“ posteskl si ještě v závěru nad tím, co vše mu lékaři zakázali. Moderátorce popřál, aby se jí dařilo s ostatními tak, jako se jí daří s ním.

