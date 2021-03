Chybí Svěrák ve skafandru! Asi „Není nutno“. Vyoralova sprcha pro kavárnu, dnes extra studená

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Týden plný nenadálých politických zvratů, Staroměstské náměstí plné křížků za oběti covidu-19. Tyto i jiné události si vzal na paškál komentátor Tomáš Vyoral. „Tak jako tak, i když nezvítězí, ale budou v závěsu za ANO, mají podle všeho větší koaliční potenciál,“ říká Vyoral k předvolebnímu průzkumu, který Pirátům se STAN přisoudil 34 % a ANO pouze 22 %. Co vývoj tohoto týdne udělá s národoveckou scénou? A koho zapomněl připomenout Milion chvilek?

Staroměstské náměstí pokryly tisíce křížků. Mají symbolizovat všechny ty, kteří zatím podlehli nemoci covid-19. Tato akce jde na vrub hnutí Milion chvilek pro demokracii. Co na to říkáte?

Pak by mě v první řadě zajímalo, kolik lidí a kdy přesně těch dvacet tisíc křížků, nebo kolik, dělalo? Pro ně snad neplatí zákaz vycházení? Za druhé, pominu to, že v úmrtích s covidem, dle samotného „ministerstva strachu a smrti“, označujícího se za ministerstvo zdravotnictví, jsou započítáni zemřelí pozitivně testovaní na PR covid bez ohledu na příčinu úmrtí – ale co těch dalších 100 tisíc lidí, kteří nezemřeli s covidem? Ti jsou chvilkařům a podobným novodobým uvědomělým prorežimním svazákům putna? Navíc se vsadím, že průměrný věk oněch 100 tisíc „nekřížků“, na které chvilkaři prdí, bude značně nižší než těch dvacet nebo pětadvacet tisíc křížkových.

Už mi u toho snad jen chybělo, aby pan Svěrák na místě ve dvou rouškách a ve skafandru zazpíval „Není nutno, není nutno...“ Případně aby přišel předvést smutné oči, tak jak se to naučil, někdo z vládních koronapsychopatů – třeba Havlíček, Hamáček či Babiš – a paráda by byla dokonána.

Piráti a STAN si podle průzkumu Kantaru užívají trhák; hnutí ANO prý ztrácí 12 procentních bodů. Domníváte se, že nyní bude předvolební kampaň zejména o Pirátech? Mohou Piráti vydržet půl roku setrvalého tlaku ze všech stran, a přesto zvítězit?

Jak vždycky říkám – prefabrikované průzkumy, které spíše než o informování jsou o ovlivňování veřejného mínění a o „odborném nasměřování“ stáda, je třeba brát s rezervou. Nemyslím si, že by ANO ztrácelo tolik, jakkoliv možné je všechno. Já to tipuji zhruba fifty-fifty. I teď a zřejmě i u voleb, nestane-li se něco zcela zásadního. Nicméně Piráti se STAN mají nepochybně, bohužel, velkou šanci zvítězit. Tak jako tak, i když nezvítězí, ale budou v závěsu za ANO, mají podle všeho větší koaliční potenciál. Což vzhledem k jejich extremistickému levičáctví – před nimiž jsou i komunisti takřka pravice – a eurohujerství, je pro Českou republiku opravdu smutné.

Václav Klaus mladší v úterý překvapivě oznámil, že nepovede Trikolóru do podzimních sněmovních voleb. Cituje osobní problémy a špatné vnitřní nastavení. Znamená to de facto konec Trikolóry, nebo ji volbami zvládne s úspěchem provést někdo jiný?

Myslím, a za mě bohužel, že je to konec Trikolóry, ještě než vůbec začala. Neboť, co si budeme povídat, Trikolóra byla Václav Klaus mladší. Jeho krok mě překvapil a trochu zklamal. Jakkoliv z hlediska osobních důvodů to naprosto chápu a respektuji, tak mám obavy, že Václav Klaus ml. tímto zklamal řadu lidí, kteří pro Trikolóru mnohé udělali – často na bázi dobrovolnosti. A nejsem si úplně jistý, zda si tímto krokem trochu nepřivřel vrátka do další parlamentní politiky. Což je škoda možná spíše pro Českou republiku než pro něj samotného a pro jeho život.

Politiků, kteří mají hlavu nejen na to, aby jim nepršelo na mandle, navíc s konzervativním pravicovým světonázorem a s vlasteneckým cítěním, je v ČR potřeba jako sůl. Poslaneckých parazitů, kteří akorát vyměnili maminčin cecík za cecík veřejných peněz z našich kapes, je tam myslím dostatek. Rudosvetrový fízl z Aspen Institutu a ministr „Třetí Brada“ Honzík Hamáčků by mohl vyprávět.

Jaké jsou implikace tohoto kroku pro SPD? Můžeme čekat výsledek kolem 15 %? Očekáváte na této straně politického spektra lítý boj, nebo spíše sjednocení?

Myslím, že pro SPD je to rozhodně pozitivní zpráva. Tipovat procenta je těžké, ale vzhledem k tomu, že národně vlastenecká strana politického spektra zeje prázdnotou, je myslím 15 % reálných. Netvrdím však, že je SPD získá.

Může být tento krok předzvěstí návratu Václava Klause staršího?

Den po Klausovi ml. s tím praštil i Mikuláš Minář. Místo vlastního pokusu s Lidé PRO prý podpoří opoziční strany. Kdo z toho může těžit? Jak moc je vám líto, že Minář do voleb nepůjde?

V zásadě mi to líto je, protože jeho původně velmi pofiderní nápad vstoupit do politiky s novou stranou mohl třeba oslabit levicové extremisty typu Pirátů. Případně odebrat každému subjektu z toho úchylného demagogbloku nějaké to procento. Zřejmě byl Minář, coby jedna z hlavních marionet české politiky – jakkoliv v ní oficiálně není – zpraven, ať se stáhne a drží se v zákrytu.

Americký exprezident Donald Trump plánuje spustit vlastní sociální síť. Měla by vzniknout v horizontu tří měsíců a Trump by se tak mohl vrátit k oslovování široké veřejnosti skrze krátké textové zprávy na online platformách. Má Trump dostatečnou sílu a jméno na to, aby dokázal v souboji s technologickými giganty něčeho dosáhnout?

Ačkoliv je Donald Trump jedním z mála, který jméno, sílu i finance na tenhle projekt má, tak jde z mnoha ohledů o boj s větrnými mlýny. Jak se ukázalo, tak korporátní fašismus je natolik zřejmě celosvětově prorostlý, že dokáže smazat a cenzurovat toho času i prezidenta USA, který zrovna není po chuti. Stejně tak se semknou do jednoho šiku a budou ho ignorovat. Trumpova síť může být kanálem, na kterém bude své příznivce oslovovat, ale nemyslím si, že by tím oslovil širší veřejnost, což je vždycky potřeba.

Minulý týden v pátek nás opustil Ondřej Höppner, novinář, šéfredaktor a také váš přítel. V poslední době mu někteří lidé zazlívali jeho vydavatelskou činnost, která podle nich byla dezinformačního a konspirátorského charakteru… Jak na Ondřeje Höppnera vzpomínáte vy?

Nevím, zda můžu bez protistrany tvrdit, že přítel, ale kamarád určitě. Na Ondru vzpomínám hlavně jako na skvělého, férového a chytrého chlapa s velkým přehledem a zkušenostmi. Jsem moc rád, že jsem ho poznal, že jsem pro něj mohl něco napsat, že jsme, dokud byl svět alespoň trochu normální, párkrát zašli na pivo. Lidí s kritickým myšlením, jako byl Ondra, je v každé době zapotřebí, a v té současné sakramentsky.

A myslím, se skutečným kritickým myšlením – ne s tím, co hlásají všemožní „elfové“, ministr pro genocidu školství Plaga, Vrábelova údernická verbež ze Semantic Visions a další farizejové. Veškeří pravověrní a uvědomělí svazáci a cenzoři, nezřídka přisátí na veřejné prachy, se se svou pravověrností můžou jít bodnout. Myslím, že současná koronafašistická totalita ukázala, jakou prorežimní a skutečně dezinformační a propagandistickou roli hraje drtivá většina rádoby zavedených médií, stejně jako pologramotní svazáci v nich zaměstnaní.

