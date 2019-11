Chytneme se kolem ramen? Ne! Minář z Milionu chvilek jasně o plánu na 17. listopad

Organizátoři demonstrace na Letné chtějí vyzvat prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše (ANO), aby odešli z politiky. „Jak jinak oslavit 30. výročí sametové revoluce než tak, že znova pozvedneme hlas a nebudeme mlčet k aktuálním problémům. A těch aktuálních problémů je dneska víc, než jich bylo v létě. Ty problémy z léta trvají, ale k tomu se přidalo to, že mezitím pan prezident nerespektoval Ústavu, ústavní žaloba na pana prezidenta byla zase díky vstřícnosti z hnutí ANO a pana premiéra neschválena a hned nato pan prezident přislíbil panu premiérovi abolici, prezidentskou milost v případě, že by došlo na znovuobnovení kauzy Čapí hnízdo,“ uvedl k celé věci Minář.

Demonstrace na Letné tak bude dle jeho slov zároveň opravdovou demonstrací, ale zároveň také oslavou. Podle Mináře totiž co slavit je. „Jsme rádi, že jsme v demokracii, jsme vděční za to, co se stalo před 30 lety. Na druhou stranu jsme teď svědky toho, že demokracie je nemocná. Je v nějaké krizi, jsou tady právě jevy, které jsem vyjmenoval, které ukazují, že není vyhráno, že tady jsou nějaké další hrozby a myslím si, že nelze se jenom chytnout kolem ramen a říct hurá, svoboda, demokracie – všechno happy, jsme happy,“ dodal.

Poznamenal, že kdy jindy se za demokracii postavit než v tento symbolický čas. „Já si myslím, že to je ten nejnáležitější způsob oslavy,“ dodal. Účast na Letné si však netroufal odhadnout. Spolek Milion chvilek chce opětovně požádat o naplňování Ústavy, chce, aby tu byla nezávislá justice. A zároveň Minář v rozhovoru trval také na tom, že nechtějí trestně stíhaného premiéra. I když Babiš v tuto chvíli trestně stíhaný není, je podle Mináře možné, že zase bude.

„Ale na stránkách máte ‚trestně stíhaného premiéra v Česku nechceme, sháníme milion podpisů, přidáte se‘. Tak to vypadá jako aktuálně, že nechcete trestně stíhaného premiéra, který už trestně stíhaný není,“ napomínala Mináře redaktorka. „Ta kauza není uzavřená, pokud nejvyšší státní zástupce potvrdí vlastně to, že všechno bylo v pořádku, respektive – on státní zástupce neřekl, že všechno bylo v pořádku. On v podstatě řekl, bylo to ze strany pana Babiše účelové jednání, dokonce firma Agrofert s Čapím hnízdem byly propojené,“ odvětil Minář a dodal, že 16. listopadu bude představena nová podpisová výzva.

Závěrem se pak Minář vyjádřil k tomu, jak na výročí 21. srpna roztrhal ústavu. „Jsem tu ústavu roztrhal proto, abych reflektoval, co dělá náš prezident. Něco jiného je roztrhnout kus papíru, papírový výtisk, a něco jiného je, když jako nejvyšší ústavní činitel neposloucháte, co vám Ústava nařizuje. Takže to jsem vlastně chtěl ukázat tímto symbolickým jednáním,“ poznamenal Minář, jenž k tomu dodal, že nyní už si myslí, že to byla z jeho strany chyba a podruhé by to už neudělal.

