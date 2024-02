Členské státy EU ztrácí trpělivost s Německem. Koaliční spory jim boří plány

reklama

Německo se podle zveřejněných dat nachází v technické recesi. Nejsilnější ekonomiku EU vedle ekonomických problémů sužují i vnitropolitické spory. Spory o to, jak německou ekonomiku rozhýbat, spory o dotace neúspěšných žadatelů o azyl a o další témata.

„Německo, které bylo kdysi považováno za zásadní motor Evropské unie, vyvolává rostoucí zděšení v hlavních městech celého bloku, protože neshody v jeho vládnoucí koalici se přelévají a maří klíčové politické cíle EU,“ napsala k tomu agentura Reuters. „Vnitřní německé hašteření a jeho evropské ozvěny jsou v Bruselu vnímány jako příznak něčeho hlubšího: nevyřešené hledání nového ekonomického modelu Německa po válce na Ukrajině ukončilo levný ruský plyn a do značné míry neomezené obchodní kanály, které poháněly jeho exportně orientovanou zemi po celá desetiletí,“ rozvedla agentura myšlenku.

Němečtí politici zůstávají na koaliční úrovni jednotní v otázce podpory Ukrajiny bránící se ruské invazi, ale Reuters připomněla, že pohled na Green Deal už se u jednotlivých koaličních partnerů liší. Projevilo se to prý kupříkladu v březnu 2023, kdy německý ministr dopravy za FDP na celoevropské úrovni odstoupil od jedné z dohod na omezování CO2.

Německo také pomohlo potopit zákon EU, který by od velkých společností vyžadoval, aby určily, zda jejich dodavatelské řetězce využívají nucenou práci nebo nezpůsobují škody na životním prostředí. „Pokud je výsledek špatný, musíte umět říct ne,“ řekl tento týden magazínu Spiegel německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann.

Podle informací serveru nejčtenějšího německého deníku Bild teď bude muset semaforová koalice šetřit, neboť se zdá, že v rozpočtu na příští rok bude centrální vládě v Berlíně scházet 20 miliard eur. „Výdaje rostou, aniž by stát generoval další příjmy,“ napsal Bild.

Vládní poradce Prof. Jens Südekum upozornil, že Německo teď bude muset šetřit. V praxi to podle něj bude znamenat, že sociální pomoc poskytovaná lidem bude muset být mnohem adresnější. Méně plošná. Koalice by také měla občany motivovat, aby pracovali i v důchodovém věku a aby odchod do penze co nejvíc oddálili, protože v rámci prodloužení své pracovní kariéry odešlou také více peněz do sociálního systému. Koalice prý bude muset hledat úspory, ale podle Südekuma bude muset počítat i s tím, že se nevyhne zvyšování daní. Profesor zdůraznil, že nemluví o vyšším zdanění střední třídy, ale o zdanění lidí s rozsáhlejšími majetky.

Ekonom prof. Gunther Schnabl přišel ještě s jedním návrhem. „Pokud bude ekonomický výkon nadále klesat, mělo by se zvážit snížení počtu zaměstnanců ve veřejném sektoru.“

Agentura Reuters upozornila, že zdrojem napětí mohou být i blížící se volby do Evropského parlamentu. Vláda v Berlíně se obává, že v těchto volbách mohou uspět i zástupci krajní pravice.

Jedním ze sporů, s nímž se koalice potýkala, byla otázka legalizace konopí v Německu. Tu nakonec semaforová koalice v dolní komoře parlamentu SRN prosadila. I když v porodních bolestech, protože německá sociální demokracie byla v této otázce rozpolcena.

Nejzarytějším bojovníkem proti zákonu byl politik SPD Sebastian Fiedler, bývalý hlavní detektiv a předseda Asociace německých kriminalistů. Vadí mu především fakt, že podle zákona bude možné na veřejnosti nosit u sebe až 25 gramů. Podle někdejšího vyšetřovatele je to příliš mnoho. Na jeho názoru upozornil server listu Süddeutsche Zeitung.

Pravicová CDU/CSU i liberální FDP bijí na poplach. Jiné země „se dívají na Německo šokovaně“, podotkla poslankyně CDU Simone Borchardtová. Jörg Schneider z AfD předpovídá, že černý trh zažije boom a nabídka bude „ještě špinavější a nezdravější než dříve“. „Je třeba uznat, že předchozí politika zákazu selhala,“ řekl spolkový ministr zdravotnictví Lauterbach, který legalizaci obhajoval. „Nemůžeme takhle pokračovat.“ Mezi lety 2011 a 2021 vzrostla spotřeba konopí u dětí a dospívajících o 50 %, u mladých dospělých dokonce o 100 %.

