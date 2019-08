Co Babiš? Karel Janeček otevřeně o premiérovi

Miliardář a filantrop Karel Janeček přišel hovořit do Prostoru X. Dostalo se na témata zlojedů či zda dřív podporoval Andreje Babiše. „U mě Babiš skončil na celé čáře v okamžiku, kdy si koupil média. On svůj konflikt zájmů nejenže neodstranil, ale neuvěřitelným způsobem prohloubil, což je absolutně neakceptovatelné,“ řekl. Kromě toho se v rozhovoru dostalo i na jeho údajně průlomový volební systém. Očekává lidstvo zánik? Nejen to bylo obsahem rozhovoru.

Do Prostoru X na Reflexu přišel debatovat Karel Janeček. Ten je známý jako matematik, podnikatel a filantrop. Kromě toho je mnohaletý bojovník proti korupci. Na otázku, kdo je v současnosti největší „zlojed“, což je pojem, který Janeček vymyslel, odpověděl, že obecně je z vývoje politiky znepokojen, nechtěl jmenovat. Avšak za největšího zlojeda historie neváhal označit exprezidenta Václava Klause. Ten neuvěřitelně poškodil Českou republiku, když ji pomohl dle slov Janečka rozkrást. „To, co bylo velmi špatné, bylo, jak vůbec nebyla legislativa, nebyla legislativa pro fondy. Fondy se rozkrádaly, krachovaly banky,“ poté však dostal otázku, zda má nějaké důkazy, že Václav Klaus chtěl aktivně přispět k rozkradení republiky. „Ano, mám pro to i důkazy, ano. Bohužel je není možné uplatnit u soudu,“ vysvětlil Janeček.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte činnost současné vlády Andreje Babiše? 1 25% 2 57% 3 4% 4 5% 5 9% hlasovalo: 2736 lidí

„V boji s korupcí podporujeme i Babiše,“ načal další téma moderátor Strakatý, když přečetl vyjádření Janečka pro Hospodářské noviny z roku 2011. Odpověděl, že se to stočilo špatně. Prý však jeho prvotní úmysly špatné nebyly. „Moc mu vlezla na mozek,“ řekl filantrop. Moderátor však začal číst další vyjádření miliardáře. „V roce 2014 jste řekl, že v konfliktu zájmů je, a to je špatně, nutně to neznamená, že toho bude zneužívat, je za vodou, samozřejmě, že i tak může někdo chtít ještě víc a může krást, ale v jeho případě si to nemyslím.“ Na to Janeček reagoval, že se mýlil. „U mě Babiš skončil na celé čáře v okamžiku, kdy si koupil média. Protože jedna věc je, že byl v konfliktu zájmů, a to je problém; no, ale dejme tomu, že by byl čestný člověk, co má majetky, a chtěl by pomoct systému a jde do politiky, ale nechce toho zneužívat. Jakmile si koupil média, tak tím pádem všechno zahodil a veškerý svůj kredit ztratil, to je absolutně nepřijatelné. On svůj konflikt zájmů nejenže neodstranil, ale neuvěřitelným způsobem prohloubil, což je absolutně neakceptovatelné,“ řekl. Necítí však prý žádnou spoluodpovědnost za současnou politickou situaci.

„Dokumentarista Jan Drda, já jsem tady s ním mluvil před několika dny, mluví o tom, že tehdy to tady bylo protikorupční šílenství, že vy jste byl jeden z těch, co tu vzbudili atmosféru, že všichni kradou, jak tehdy říkal Andrej Babiš opakovaně. Jestli se to nevymknulo z ruky,“ zmínil moderátor. Janeček odpověděl, že se kradlo hodně, hlavně v těch 90. letech, a i nyní se krade, i když ta situace je lepší.

„Zažil jsem heuréka efekt, když jsem si uvědomil, že jsem vynalezl univerzální nástroj celosvětového významu. To jste řekl o svém upraveném volebním systému o demokracii 21, máte hodně podobných heuréka momentů?“ otevřel moderátor další téma. „Ne, to je velmi výjimečné,“ řekl. Prý to byl jeden z nejvýznamnějších momentů ze života Janečka. Něco podobného dle Janečka tu prý i bylo na konci 18. století v USA, když se volil prezident. „Základní síla systému D21 je ta, že každý volič má více hlasů. Více hlasů, než je vyhrávajících mandátů, v případě, že je jeden vítěz, tak můžete mít dva nebo tři hlasy. Znamená to, že pokud jste volič, který je aspoň trochu konsenzuální a který se aspoň trochu zajímá o situaci, tak z nabídky kandidátů si vybere své dva nebo tři nejlepší kandidáty a dá jim hlas. Pokud jste volič, co je totální ignorant, který má akorát sílu populistů a nikoho jiného nezná, tak dá jeden hlas tomu populistovi a svůj další hlas nevyužije nebo využije náhodně. To v tomto případě znamená škoda jedna, ale to pozitivní u člověka, který ví, co dělá, jsou dva nebo tři hlasy. Pokud jste člověk, co není vůbec konsenzuální, můžete být chytrý, jak chcete a mít znalosti, a máte jenom jednu volbu, tak dáte jenom jeden hlas své volbě a další hlasy nevyužijete. Tento efekt podporuje sílu konsenzu. Přináší konsenzus zásadním způsobem.“ Dle filantropa to navíc změní předvolební kampaň na prezidenta na velmi pozitivní kampaň. „Vlastnosti toho systému záleží mimo jiné na tom, jak se lidé dostávají k moci. Pokud ta pravidla budou jiná, tak celý ten dynamický systém se bude chovat jinak, pokud jsou ta pravidla lepší, tak se ten systém bude chovat lépe,“ popsal Janeček vliv svého volebního systému na politický systém obecně.

Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 17326 lidí

„Je fascinující, jak na té myšlence, místo aby se nad ní člověk zamyslel, někdo okamžitě hledá, proč by to nemohlo fungovat, právě kvůli takovým reakcím jsem pomalu ztratil chuť se zabývat Českou republikou, to jste řekl v rozhovoru právě před několika lety, zlomil jste nad Českem v tomto směru hůl?“ zeptal se Janečka moderátor. Janeček odpověděl, že ne, hůl nezlomil. Prý zrovna asi neměl dobrou náladu. To, že Češi hledají důvody, proč něco nejde, je dle něj typicky česká vlastnost. Odpověděl též, že doufá, že se bude volit jeho systémem během příštích parlamentních voleb. Následovala otázka, jaké konkrétní kroky ho vedou k tomu optimismu, že novým systémem se bude volit během příštích parlamentních voleb. „Patnáctého září společně s českým Senátem uspořádáme mezinárodní konferenci právě o volebním systému, o konsenzu a o rozdělování společnosti. Tam přijedou odborníci z celého světa a budeme se bavit právě o tom, jak je společnost rozdělená a jak mimo jiné D21 je lék na to rozdělení společnosti.“ Varoval pak, že lidskou společnost může čekat kolaps. Avšak, pokud se začnou technologie kvalitně využívat, tak dle něj se dostaneme do pozitivní verze sociální singularity. Má tomu pomoct i jeho nový volební systém. Ke konci rozhovoru dodal, že by mohly vzniknout decentralizované sociální sítě, jejichž účastníci jim budou dávat hodnocení a vzniknou algoritmy důvěry. Kromě toho zmínil, že to může být svět bez států, tedy anarchokapitalismus.

autor: tle