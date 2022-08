Co s Černochovou. Dan Vávra zdvihl prst, co by mohlo přijít

Známý herní vývojář Daniel Vávra se ve svém nejnovějším příspěvku na sociální síti vyjádřil ke slovům ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ve vztahu ke smrti dcery ruského filozofa Alexandra Dugina. „Musím říct, že ji vcelku chápu, i když to radši nebudu psát přímo, protože bych nerad taky dostal flastr za schvalování schvalování. A tenhle příspěvek není o tom, že to neměla říkat, ale o tom, co bude následovat a nemělo by následovat,“ zmínil mimo jiné Vávra.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na svůj sociální profil v uplynulých dnech napsala, že jí není líto ani dcery Alexandra Dugina, jež zahynula při výbuchu v Moskvě, ani jejího truchlícího otce. „Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21. 8. si v Rusku zapamatují,“ napsala na sociální sítě česká ministryně obrany Jana Černochová. Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21. 8. si v Rusku zapamatují. https://t.co/4yvr9JQKJt — Jana Černochová (@jana_cernochova) August 21, 2022 „S tou svobodou slova je to, zdá se, složitější, než by se mohlo jednomu konzervativně pravicovému předsedovi vlády zdát, když jí chce omezovat a tvářit se, že slušní lidé se nemají čeho bát. Tak kupříkladu u nás je trestné schvalování terorismu. Jeden pán dostal nedávno šet let natvrdo za to, že napsal na facebooku větu: ‚Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!‘ Povšimněte si, že na konci druhé věty je otazník, takže je diskutabilní, jak je míněna,“ začal se svou úvahou v této souvislosti režisér Vávra.

„Pan nejvyšší státní zástupce Stříž, bývalý komunistický prokurátor, který dělá svoji práci i dnes, zase tuhle vyhrožoval, že si půjdete sednout za schvalování ruského útoku na Ukrajinu. Probíralo se i to, že tresty by měly padat, i když si třeba někdo nalepí na kufr písmeno Z. Když se bavíme o terorismu, je dobré definovat si, co to je. Američané ho definují takto: ‚Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen‘,“ zmínil a rozebral i definici terorismu podle EU.

„Podle obou těchto definic by se dalo předpokládat, že umístění bomby do automobilu novinářky a její vražda na veřejném prostranství, kde mohou být zabity další civilní osoby, je teroristický čin. Koneckonců jako teroristický čin to odsoudila i samotná Ukrajina: ‚Ukrajina s tím samozřejmě nemá nic společného, protože nejsme zločinecký stát, kterým je Ruská federace, a už vůbec (nejsme) teroristický stát.‘ No a teď tedy, co s tím, když někdo napíše, že mu to není líto a shodou okolností je to ministryně obrany vlády, která se o potírání schvalování terorismu a jiných ošklivých věcí aktivně zasazuje,“ podotkl Vávra.

„Co to znamená, když někdo někoho zavraždí a vy napíšete ‚není mi to líto‘? Rozhodně to neznamená, že to odsuzujete. Neřekl bych ani, že to znamená, že je vám to jedno. Protože to lze napsat slovy ‚je mi to jedno‘, nebo prostě tím, že nenapíšete nic. Jedná se spíš o trochu sofistikovanější způsob, jak vyjádřit s tímto činem souhlas a nedělat to úplně okatě. Jaký trest by asi dostal pán nahoře, kdyby místo: ‚Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce?‘, napsal ‚Není mi líto, že to ten chlápek udělal.‘ Nebo kdyby třeba někdo napsal, že mu není líto obětí genocidy... Žádný? Stejný? Kdo ví?“ zeptal se.

„A teď je otázka, co s paní ministryní. Musím říct, že ji vcelku chápu, i když to radši nebudu psát přímo, protože bych nerad taky dostal flastr za schvalování schvalování. A tenhle příspěvek není o tom, že to neměla říkat, ale o tom, co bude následovat a nemělo by následovat. Ona totiž podle uvedených pravidel, která u nás platí, paní ministryně půjde asi před soud a dostane možná podmínku. Dostane. Že jo? Jsme totiž právní stát a pro všechny tu platí stejný metr. Je jedno, jestli jste maník z kolbenky na facebooku, nebo ministryně na twitteru, když schvalujete terorismus, prokurátor Stříž nedělá rozdíly! Nebo jsme stát, ve kterém je terorismus špatný, jen pokud ho konají naši nepřátelé, ale je dobrý, když ho dělají naši kamarádi našim nepřátelům? Kde se dá najít nějaký návod nebo zákon, ve kterém jsou sepsány výjimky, za kterých je ok schvalování terorismu, hate speech a hanobení národa a rasy? Nikde? A safra,“ dodal Vávra. Podle něj máme několik možností:

„1. Paní ministryně dostane nějaký trest, lid si oddechne, protože se ujistí, že pravidla platí pro všechny, což bude znamenat větší důvěru v právní stát. 2. Nestane se nic a lid dojde k názoru, že pravidla neplatí pro všechny, někteří jsou si rovnější a společnost to rozdělí ještě víc, než teď. 3. Paní ministryně nedostane trest a dosavadní tresty za podobné skutky budou zrušeny. Lid si oddechne, že se u nás zase netrestají názory a pro všechny platí stejný metr,“ vyjmenoval.

„No a pak je tu ještě možnost uvědomit si, že ‚svoboda projevu‘ je tu přesně od toho, aby někdo nemohl účelově posílat do kriminálu svoje politické oponenty za to, že si něco myslí. A týká se to i lidí, kteří si myslí různé ošklivé věci. Protože tady přesně vidíme, jak dvojsečný meč to je a jak se dá účelově zneužívat. Nikdo asi nechce, aby po příštích volbách, které díky brutální krizi a zimě strávené okolo ohníčků z parket, v o trochu delších svetrech, v domečcích, které propadly bance, protože nebylo na hypotéku, vyhrál nějaký ošklivý proruský populista a začal potírat opozici podle zákonů, které mu k tomu sama připravila. On by totiž PODLE V TUTO CHVÍLI PLATNÝCH ZÁKONŮ poměrně snadno mohl posílat do kriminálu všechny ty, kteří dnes schvalují podobný terorismus, porušování Ženevských konvencí, či zcela očividně paušálně hanobí národ a rasu. V našem právu totiž není napsané, že ‚hanobit národ a rasu se nesmí, ledažeby něco‘. Prostě se to nesmí. Ale v praxi, zdá se, dost záleží na úhlu pohledu toho, kdo je zrovna u moci. A to se může snadno a velmi rychle změnit. Dovedu si velmi dobře představit, že pan nejvyšší státní zástupce, by velmi rychle pochopil společenskou poptávku a neměl by sebemenší problém trochu si zase poupravit svoje morální zásady i právní názor. Už to předvedl za svojí kariéru několikrát,“ podotkl Vávra.

„Už chápete, proč se v minulosti koncept široké svobody slova v demokratických zemích prosadil? Oni totiž tenkrát měli poměrně čerstvé zkušenosti se vším tím, co my jsme tu dlouho neměli a právě to znovu zažíváme. Okusili díky tomu zneužívání zákonů a omezování práv na vlastní kůži a snažili se tomu do budoucna zabránit. A my, v naivní stupiditě, Pandořinu skříňku zase otevíráme. Ale abych to ještě shrnul i pro méně chápavé. Já nekritizuji výrok paní ministryně. S tím se dá v zásadě souhlasit. Já jen, že aby to mohla říkat, mělo by to platit pro všechny. Což neplatí. A dělá to poněkud špatný dojem,“ zakončil s tím, že ke kryptickému pseudo schvalování se „připojili i naši nejlepší – Čeští elfové“.

