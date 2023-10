Co se chystá: Za ČT platit víc, aby vám vysílali reklamu. Odpůrci umlčeni

reklama

Tak zněl titulek CNN a stejným způsobem informoval The Wall Street Journal i další jmenovaná média. „Později zřejmě docházely nějaké informace, dokonce už i liberálně demokratickým novinářům, což je samo o sobě dost co říci a je to unikát, a tak tedy zmírňovali titulky, vynechali Izrael a konstatovali počet obětí při útoku na onu nemocnici v Pásmu Gazy. Česká televize uvedla do slova a do písmene: ‚Přes 300 lidí zahynulo při izraelském bombardování nemocnice v Pásmu Gazy, informují palestinské úřady‘. Odvolávají se na palestinské zdroje a přitom sami říkají, že nezávislé zdroje nejsou k dispozici. To tvrdí ČTK a zároveň, protože ČTK bere toto zpravodajství z agentury Reuters, se na ni odvolává, přičemž ta uvedla, že o tom bombardování nemocnice nemá izraelská armáda žádné informace,“ podotýká mediální analytik.

Al Jazeera a šéf české diplomacie informovali pravdivě

Vychází mu proto, že jen dodatečně se vyjádřivší ministr zahraničí Jan Lipavský jako jediný přiznal, že šlo o zásah nemocnice špatně seřízenou střelou ze zdrojů džihádu, tedy islámského terorismu. „V tom čase ještě bývalý šéf britských labouristů Jeremy Corbyn stále řečnil o útoku Izraele. Nakonec nám musel politik, který byl léta pro své sympatie spojován s Palestinou a mnozí si na něj pamatují, že se v minulosti tehdy ještě mimo vládu a jen jako poslanec neúspěšně zasazoval o sestavení meziparlamentního česko-palestinského shromáždění, jako jediný sdělit skutečnost. To je smutné. Ale je dobře, že to z úst ministra zahraničí zaznělo, přičemž to vypovídá o absolutní neschopnosti či ještě spíše zaujatosti, předpojatosti a naprosté neobjektivitě většiny tzv. liberálně demokratických novinářů,“ míní Petr Žantovský.

Konec konců to, že se nejednalo o izraelskou raketu, ale palestinskou, uvedla jako první katarská televize Al Jazeera. „To je také bizár, poněvadž, jak víme, Al Jazeera byla dlouhá léta vnímána jako hlásná trouba Al-Káídy. Přinášela pravidelná sdělení tehdy ještě žijícího Usámy bin Ládina. Hodně se ‚vyznamenala‘ v období krátce po útoku na Světové obchodní centrum. Od té doby se výrazně proměnila, jedno ze svých sídel má v Londýně a velká část mých kolegů a známých, kteří se zabývají zejména zahraniční politikou, se spoléhá především na informace od Al Jazeery, protože jsou vnímány jako nejobjektivnější. To jsme tedy s naší liberální demokracií dospěli opravdu daleko, když nás musí Al Jazeera poučovat o tom, co je a co není skutečnost. Je to smutný konec téhle naší v podstatě už končící civilizace,“ konstatuje mediální odborník.

Širší prostor pro reklamu ve veřejnoprávních médiích

V aktuálním vydání Týdne v médiích nelze nechat stranou ani téma, které rozpoutala soukromá elektronická média, tedy rádia a televize, tiskovou konferencí. „Na ní protestovala proti znění připravovaného velkého mediálního zákona, který se má dotýkat zejména statutárních, finančních a technologických otázek vztahujících se k České televizi, k Českému rozhlasu, k veřejnoprávnímu mediálnímu sektoru. Sešli se tam opravdu ti podstatní, ti nejdůležitější zástupci. Když budu jmenovat některé z nich, tak tam byl šéf televize Nova Daniel Grunt, šéf televize Prima Marek Singer, ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák, ředitel konsorcia Media Bohemia Daniel Sedláček, paní Šmuclerová za Czech News Center, místopředseda představenstva Mafry Michal Hanák a tak dále. To jsou skutečně zástupci nejdůležitějších a největších mediálních domů, které náš soukromý trh má,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Úterní tiskovou konferenci svolali zástupci těchto médií jako svou záchrannou brzdu, aby na ní protestovali proti navrhovanému znění zmíněného zákona. „Já jejich výhradám rozumím. Jim jde nejen o to, že se jedná velmi vážně o zvyšování poplatků za veřejnoprávní média, což je jedna věc, asi nejvíce probíraná v médiích, ale jedná se také o rozšíření možnosti reklamního prostoru ve veřejnoprávních médiích. A to už je věc, o níž se téměř vůbec nemluví. Ale přitom ta je podle mého soudu mnohem více solí v očích těm privátním vysílatelům. Protože oni jsou závislí pouze a výlučně na financích z reklamy, z prodeje reklamního času. Nemají žádné koncesionářské poplatky, nemají žádné státní subvence, dotace, granty, nic takového nemají. Mají skutečně jenom to, za co prodají reklamní čas,“ vysvětluje mediální analytik.

ČT chtěla zvýšit poplatky, když byla skoro bez reklam

Jako člověk, který sleduje mediální dění ze všech stran od vzniku Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který umožnil v roce 91 vznik soukromého sektoru, jako člověk, který byl v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a jako člověk, který osm let vlastnil soukromé rádio, může zcela legitimně posoudit požadavek těchto provozovatelů jako oprávněný. „Minimálně v ohledu té vysílané reklamy. Pokud si dobře vzpomínám, tak veřejnoprávní média tvrdila, že potřebují navýšit koncesionářské poplatky mimo jiné proto, že předchozí zákony toho se týkající omezily nebo úplně zakázaly vysílání reklamy na některých jejich kanálech a že tím pádem potřebují peníze od diváků a posluchačů, aby mohly provozovat to, co provozují. Tomu by se dalo rozumět, dokonce bych šel i tak daleko, že bych rozuměl tomu, kdyby zákonodárci zakázali reklamu ve veřejnoprávních médiích úplně a jejich financování zajistili z poplatků,“ přiznává Petr Žantovský.

Pak by to bylo úplně čisté, zatímco nyní je to stále ještě hybridní financování, které svádí k určité komercionalizaci. „A také k tomu, že se ze sledovanosti dělá ve veřejnoprávních médiích modla, zlaté tele. Myslím si, že je to z principu špatně. Veřejnoprávní média jsou tu od toho, aby dávala etalon toho, jak vypadá kvalitní žurnalistika, případně aby vysílala pořady pro kulturní menšiny, filmové kluby, pořady edukační, pořady o etnických menšinách a tak dál. Prostě pořady, které komerční média z principu dělat nemůžou, protože na ně nemají peníze, když žijí skutečně z toho, že provozují z větší části komerční zboží a na to nalepují reklamu, kterou to financují. To je princip celého duálního systému. Ovšem my jsme ten duální systém vlastně nikdy nedotáhli úplně do důsledného konce a teď slízáváme velmi neblahé důsledky této někdejší nedůslednosti,“ připomíná mediální odborník.

Slova o úspěšné vládě jsou za hranou zdravého rozumu

Svůj nemalý podíl na vzniklé situaci má ministr kultury Martin Baxa, který byl zmiňovanými zástupci opakovaně vyzýván ke konzultacím, ale absolutně je ignoroval. „Jak tam někdo říkal, není to protest proti veřejnoprávním médiím, protože oni nepopírají potřebu jejich existence, ale proti aroganci státní moci, která se vůbec nebaví s těmi, jichž se dotýkají její budoucí kroky. To je něco velmi špatného, něco, co kazí celou atmosféru ve společnosti. Úplně stejně se naše vláda, naše vrchnost, chová v oblasti sociální, důchodové, zdravotnické a dalších. Sledovali jsme v minulých dnech hodinovou výstražní stávku na vysokých školách kvůli podfinancování a podcenění významu vysokých škol v této zemi. Kam se podíváte, tam vidíte diletantismus, neschopnost, ignoranci a aroganci této moci, která myslí jenom na sebe a na to, aby se zapsala do dějin. O ničem jiném to není,“ tvrdí Petr Žantovský.

Připadá mu jako velká ostuda, že je Petr Fiala nejméně oblíbený a nejméně podporovaný premiér ze všech světových lídrů. „A tento člověk běžně vystupuje v médiích se slovy ‚Jsme úspěšná vláda‘, ‚Dokázali jsme to a to‘, ‚Jsme vynikající‘, ‚Jsme nejlepší‘, ‚Jsme stokrát lepší než kdokoli jiný‘. To už je za hranou zdravého rozumu. Ale zpátky k těm médiím. Část chyb je i na těch soukromých. Měla protestovat proti tomu hybridnímu financování veřejnoprávních médií mnohem dříve, klidně už ve druhé půlce 90. let. Už tehdy bylo zaděláno na ten dnešní problém. Jestliže to tehdy neudělala, tak jim to zřejmě nečinilo takové ekonomické problémy, jaké jim slibuje činit stav dnešní. Čili vystupují sice pozdě, ale přece. A naše vláda by jejich slova měla brát velmi vážně, protože jejich mediální vystupování je nezastupitelné a znamená jedny z mála posledních zbytečků demokracie v naší zemi,“ myslí si mediální analytik.

Po kritice Sobotkovy kliky byl vypuzen z ČSSD

Třetí a poslední zpráva je zase jednou hodně smutného ražení. „Vzpomínáme na člověka, který nás opustil před několika dny a pro mnohé bude možná tahle moje glosa velice překvapivá, protože se nejedná vůbec o člověka, který by profesionálně působil v médiích nebo nějakým způsobem skrze ně sděloval svoje názory a stanoviska. Jde o inženýra Josefa Raka, což byl někdejší člen České strany sociálně demokratické, ze které byl posléze vypuzen, poněvadž patřil ke kritikům té kliky kolem Bohuslava Sobotky. Protože byl člověk temperamentní, tak nechodíval pro slova daleko a říkal věci tak otevřeně, jak je viděl. Já jsem se s ním seznámil v roce 2014 v Jazzové sekci, kde se konala konference k výročí 21. srpna okupace vojsky Varšavské smlouvy,“ vzpomíná pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Někdejší člen ČSSD ho oslovil venku před Jazzovou sekcí s tím, že čte nějaké jeho výstupy a jestli mu může tu a tam něco poslat. „Od té doby mě jako mnohé jiné – měl bohatý adresář – zásoboval často denně i několika tzv. kolovacími maily, které naše liberálně demokratická cenzura tak strašně nenávidí a připisuje jim vinu za všechno možné, zejména za tzv. rozdělení společnosti. To ovšem nedělají lidé jako Josef, ale lidé, kteří je naopak peskují, umravňují a nepouštějí nositele takových názorů do běžných médií. Ale Josef měl někdy problematické názory, sám jsem s ním také vedl o lecčems řadu polemik. Především když si nedal pozor a pustil do světa zprávu, která nebyla ověřená a posléze se ukázala jako fake. Ale to se může stát, neboť to byl v této oblasti amatér. Byl to nadšenec, který svoji věc myslel nepochybně dobře,“ věří mediální odborník.

Tento typ lidí je součástí občanské společnosti

Je si jist, že bude chybět nejen celé široké rodině, ale určitě i všem těm, kteří od něj už drahně dlouhou dobu žádné maily nedostávali. „Tento typ lidí je součástí občanské společnosti, o které tolik mluvil Václav Havel. A jestliže my tyto lidi vystrkujeme na okraj, tak z nich děláme nepřátele demokracie. Nejen liberální, ale jakékoli demokracie. Z takových se pak mohou stát třeba přátelé pevné ruky nebo většího pořádku ve společnosti. Naše současná vrchnost si vůbec není schopna nebo ochotna uvědomit, že ztrácí podporu lidí, kteří jsou hodnotní, vzdělaní a mohli by být velice užiteční pro vlast, jak se říkávalo. To je slovo, které je už dnes skoro sprosté a nesmí se vyslovovat. Domnívám se, že inženýr Josef Rak při všem, co by se o něm dalo říci, byl pro tuto zemi užitečnější pomalu víc než celá naše dnešní vláda. Josefe, odpočívej v pokoji,“ dodává Petr Žantovský.

