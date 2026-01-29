Co víme o Petru Kolářovi, se lidem nebude líbit, vyjevil novinář Půr

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Podcaster Michal Půr v jednom ze svých pořadů přivítal Lucii Kubovičovou a komentátora Thomase Kulidakise. Kubovičová je bývalou mluvčí Andreje Babiše a Thomas Kulidakis se nikdy netajil svým velmi kritickým postojem k bývalé vládě Petra Fialy (ODS). Kulidakis konstatoval, že Petr Fiala „kašlal na to, co se děje doma a co se děje venku, tak dělal ze sebe víc, než byl“.
Půr s hosty rozebíral kauzu vydírání prezidenta Pavla.
Jde o spor prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky, šéfa Motoristů, v němž prezident Pavel tvrdí, že je Macinkou vydírán. A odmítá si to nechat líbit. Aby to doložil, tak některé ze zpráv, které Macinka poslal jeho poradci Petru Kolářovi, zveřejnil.
„Je to válka a její účastníci si berou do ruky ostřejší zbraně. Nevím, jak moc se na to veřejnost ještě chce dívat. Přiostřuje se. Média to určitě baví. Čtenost musí být obrovská. Ten rozpor mezi vládou a prezidentem je pořád na homepageích všech serverů. Ale co ta veřejnost? Napřed jsme se tady dívali tři měsíce na spor prezidenta s Motoristy ohledně Filipa Turka, kdy se úplně zabejčil a nechtěl ho jmenovat za žádnou cenu. To se mu povedlo. … A teď se stalo to, že Petr Macinka poslal poradci pana prezidenta dvě zprávy, které za mě určitě posílat neměl, protože v politice by měla být nějaká míra elegance a velikosti. Za mě je politika hra pro velký kluky a podle mě Petr Macinka v tuhle chvíli ukázal, že je malej kluk,“ podotkla Kubovičová.
Připomněla, že dnes žijeme v době, kdy i 47. prezident USA zveřejňuje SMS zprávy od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Jsme v digitální době, jsme v nebezpečné době, kdy si každý může nahrát v podstatě cokoli. To ví ostatně i poslanec za SPD Jindřich Rajchl, který si taky něco nahrál a pak byl překvapen, když se to zveřejnilo,“ upozorňovala s tím, že ministr zahraničí takové zprávy prezidentovi prostě psát nemá.
Půr se vyjádřil v podobném duchu. Ale jedním dechem dodal další věc.
„Za mě je to zveřejnění jako fakt na hraně, ne-li za hranou, … protože ta důvěra v zásadě úplně mizí. To je jako konec. Jestli jsme ve válce, tak tohle je shození atomovky. Teď už následuje jenom bordel. Už s tím nejde nic dělat. Tohle je prostě shození atomovky v tý válce,“ zdůraznil Půr.
A poukázal ještě na jednu věc.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Nad počínáním Hradu kroutil hlavou i dál.
„Moc nerozumím tomu, proč to udělali? Co tím sledují? Asi se chtějí vymezit jako lídři toho opozičního tábora, momentálně. Vždycky je otázka ‚proč?‘ Co je na konci? Co má být cílem? Je to rozložení vlády? No, ta se kvůli tomu přece nerozloží. … Takže já se ptám, co je cílem? A nevím. Na mě to trochu působí jako Zuzana Čaputová, která řekla hodně slov, hodně velkých slov, ale skončilo to blbě. Část tý veřejnosti jí opravdu neměla ráda. Nakonec nenastoupila do druhé volby. Tohle je na konci dne výhra pro Andreje Babiše,“ zdůraznil Půr.
Proč si to myslí?
„Babiš už teď říká, že Macinka to neměl dělat a prezident to taky neměl dělat. Já jsem tady konstruktivní střed. Všechno je v klidu, všechno to domluvím. Takže těžit z toho bude Andrej Babiš. Tohle jsou věci, které podporují poptávku po jednotném prezidentském kandidátovi vlády. Nevíme, kdo to bude. Jestli mají šanci uspět. Tohle je způsob, jak z Petra Pavla udělat tvář opozice. Ta je v menšině,“ poznamenal Půr.
Vrátil se také do roku 2021, kdy se vyjednávalo o jmenování vlády Petra Fialy s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem. Tehdy za vládu vyjednával Pavel Blažek. „Pavel Blažek a (kancléř prezidenta Zemana) Vratislav Mynář by tohle nikdy nezveřejnili,“ poznamenal Půr.
A nabídl ještě jednu úvahu.
„My nevíme, jestli je Petr Kolář tím, kdo to celé dojednal. Že ten prezident k tomu neříká svůj názor. Že on (Kolář) je ten tvůrce tý hradní politiky. A v tom případě, a já jsem za to vlastně nakonec rád, my vidíme, kdo je reálně ta postava číslo jedna,“ uvedl Půr.
„Já jsem říkal, že Petr Pavel je marketingový produkt, kterého si vytvořili jiní,“ přisadil si Kulidakis.
Thomas Kulidakis pravil, že by stávající politický střet nenazýval válkou. Nezpochybnitelné podle něj je, že soukromé konverzace se nepouštějí na veřejnost. „To je o tom morálním etalonu. Petr Pavel žádným morálním majákem není, protože tady nechává zveřejňovat soukromé konverzace,“ zdůraznil Kulidakis. „A pokud Petr Macinka počítal s tím, že se to zveřejní, a tím (Petr Pavel) přijde o ten status morálního etalonu, tak tím pádem je to výborně sehraná hra,“ pravil Kulidakis.
Konstatoval, že ještě v předvolebním čase před prezidentskými volbami Pavel sliboval, že bude spojovat společnost a nebude aktivistickým prezidentem, který by odmítl jmenovat ministry. A jak je to doopravdy vidíme dnes.
Půr naznačil, že tu může hrát roli i úvaha, že se podaří vyhnat Petra Macinku z vlády a Motoristy ve vládě nahradí někdo ze současné opozice. Kubovičová dala Půrovi za pravdu, že takovéto úvahy se v době voleb objevovaly.
Půr přestřelku mezi Motoristy a Hradem uzavřel prohlášením, že prezident Petr Pavel měl jmenovat Filipa Turka ministrem. Tak by to bylo v souladu s Ústavou ČR.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Ať si tady prezident přestane hrát na monarchu v systému, který není ani prezidentský. Ať se tady dodržuje ústava a je klid. Tenhle souboj je ze strany Petra Pavla a jeho okolí předem prohranej. Vláda s důvěrou může všechno,“ upozorňoval.
Kubovičová kontrovala, že Filip Turek prostě nemůže být ministrem kvůli některým jeho „choutkám“ z minulosti. „Jsou záznamy, které jsou prostě pravé a on tam prostě hajluje. To je prostě blbě,“ zdůraznila. „Tahle země si nezaslouží hajlujícího ministra,“ zdůraznila ještě. „Já prezidentovi rozumím, … ale na to, s prominutím, kašle pes. Je tady nějaká ústava a jsou tady zákony. Jestli se nebudou dodržovat, začne se ten systém sypat,“ varovala s tím, že celá politická kultura se posouvá do oblasti, kde ji nechceme mít.
