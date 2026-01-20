Co vyděsilo novináře ČT víc než rušení poplatků. A spustili ryk

Koncesionářské poplatky nemusely skončit. Jenže to by minulá vláda Petra Fialy musela přistoupit na definování role veřejnoprávních médií, tvrdí moderátor a autor podcastů Michal Půr. Svými slovy naštval příznivce veřejnoprávních médií, kteří ho začali osočovat, že se chce zbavit konkurence a veřejnoprávní média zničit. Ozvali se dokonce i novináři z ČT.

Včera vládní koalice oznámila, že hodlá zrušit koncesionářské poplatky a veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu. Premiér Babiš uvedl, že změna by mohla nastat už od příštího ledna. Popuzené reakce opozice na sebe nenechaly dlouho čekat.

Vít Rakušan k poplatkům dokonce natočil video, že vláda Andreje Babiše „začala reálně pracovat na demontáži svobody slova ve veřejnoprávních médiích“. „To nesmíme nechat projít, spojím se proto s předsedy opozičních demokratických stran. A podporu v tomhle budeme potřebovat i od občanské společnosti,“ prohlašuje Rakušan.

„Občanská společnost“ (jmenovitě spolek Milion chvilek za demokracii a například iniciativy typu Stojíme za ČT) už několikrát demonstrovala na podporu stávající formy České televize během Babišovy minulé vlády, ale nikdy se nejednalo o masové akce, demonstranti se pohodlně vešli před budovu ČT na Kavčích horách.

Podle moderátora a autora podcastů Michala Půra nemusely koncesionářské poplatky skončit. „Pokud by předchozí vláda vyslechla privátní média, která jí stokrát upozorňovala, že je nutné definovat roli veřejnoprávních médií, nemusely koncesionářské poplatky skončit. Teď je samozřejmě důležité, aby ze státního rozpočtu nebylo možné financovat věci, které patří výhradně privátním médiím. Zpravodajské weby, podcasty, sociální sítě a podobně. Je to televize a rozhlas. Tím to končí,“ říká.

Tím ovšem popudil docela dost lidí, kteří mu vyčítali, že chce veřejnoprávní média zrušit, aby neměl konkurenci.

S Půrem se začali hádat také novináři. Napříkald Vojtěch Gibiš, který argumentoval, že téma vymezení působnosti se řešilo a byla uzavřena dohoda, kde veřejnoprávní média udělala ústupky. „Jestli to považujete za ústupky, tak na to určitě máte právo. Každopádně to bylo hodně málo. Vzniklo z toho takové ‚nic‘. Ale určitě by bylo lepší přesně definovat. Obecně platí, že za ministra Baxy byla privátní média totálně na druhé koleji. A tohle je výsledek takového přístupu,“ mínil Půr.

„Zakázat veřejnoprávním médiím zpravodajské weby, podcasty a sociální sítě = zlikvidovat je. Jsou to zcela standardní platformy a komunikační nástroje, bez kterých dnes nemůže být žádné médium relevantní. Neexistuje žádný důvod, proč by měly ‚patřit výhradně privátním médiím‘,“ argumentoval pak Jan Moláček z Reportérů ČT.

„Poplatky se opravdu neruší, protože ČT a ČRo ‚dělají podcasty, weby a sítě‘. Vláda nás chce vydíratelné a netají se snahou následovat slovenský scénář. S veřejnoprávními novináři to totiž mají těžší, než se zaprodanými ‚hybridy‘. Že, pane Půre…“ vzkazovala další tvář z ČT, Oldřich Neumann. „Jsem rád, že i vás si mohu zaplatit ze svých poplatků. Jinak nechápu, proč tam tedy pořád sedíte a nejdete se živit jinam, když je to taková hrůza,“ oplatil mu Půr.

Běžné lidi mají za škůdce. Filip Turek po Moravcově show vyslal silné vzkazy
Konec Václava Moravce? „Chodil po ČT a vykřikoval.“
Vláda ohlásila rušení televizních poplatků. Putin, ozvalo se z opozice
„Já řídím.“ Babiš s Macinkou usadili prezidenta i novináře

 

