Co vyděsilo novináře ČT víc než rušení poplatků. A spustili ryk

Včera vládní koalice oznámila, že hodlá zrušit koncesionářské poplatky a veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu. Premiér Babiš uvedl, že změna by mohla nastat už od příštího ledna. Popuzené reakce opozice na sebe nenechaly dlouho čekat.
Vít Rakušan k poplatkům dokonce natočil video, že vláda Andreje Babiše „začala reálně pracovat na demontáži svobody slova ve veřejnoprávních médiích“. „To nesmíme nechat projít, spojím se proto s předsedy opozičních demokratických stran. A podporu v tomhle budeme potřebovat i od občanské společnosti,“ prohlašuje Rakušan.
Tohle už nejsou řeči ani výhružky. Vláda Andreje Babiše začala reálně pracovat na demontáži svobody slova ve veřejnoprávních médiích. To nesmíme nechat projít, spojím se proto s předsedy opozičních demokratických stran. A podporu v tomhle budeme potřebovat i od občanské… pic.twitter.com/aToO08JwPZ— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 19, 2026
„Občanská společnost“ (jmenovitě spolek Milion chvilek za demokracii a například iniciativy typu Stojíme za ČT) už několikrát demonstrovala na podporu stávající formy České televize během Babišovy minulé vlády, ale nikdy se nejednalo o masové akce, demonstranti se pohodlně vešli před budovu ČT na Kavčích horách.
Tím ovšem popudil docela dost lidí, kteří mu vyčítali, že chce veřejnoprávní média zrušit, aby neměl konkurenci.
"Nesmí dělat podcasty, weby, publikovat na sociálních sítích, protože podcasty a zbytek dělám i já!", říká hybridní konkurent.— Michal Bláha (@michalblaha) January 19, 2026
A mohou vysílat barevně, protože tak vysílají i soukromé? Co třeba Full HD a stereo zvuk?
Zvážil bych i zákaz používání mobilů! ?? https://t.co/2j5FlXzmvk
“Veřejnoprávní média nesmí dělat podcasty, protože podcasty dělám já!” by bylo kratší a srozumitelnější sdělení, Michale. :-)— Michal Sirový ???? (@sssirda) January 19, 2026
S Půrem se začali hádat také novináři. Napříkald Vojtěch Gibiš, který argumentoval, že téma vymezení působnosti se řešilo a byla uzavřena dohoda, kde veřejnoprávní média udělala ústupky. „Jestli to považujete za ústupky, tak na to určitě máte právo. Každopádně to bylo hodně málo. Vzniklo z toho takové ‚nic‘. Ale určitě by bylo lepší přesně definovat. Obecně platí, že za ministra Baxy byla privátní média totálně na druhé koleji. A tohle je výsledek takového přístupu,“ mínil Půr.
Jestli to považujete za ústupky, tak na to určitě máte právo. Každopádně to bylo hodně málo. Vzniklo z toho takové "nic". Ale určitě by bylo lepší přesně definovat. Obecně platí, že za ministra Baxy byla privátní média totálně na druhé koleji. A tohle je výsledek takového…— Michal Půr (@michalpur) January 19, 2026
„Zakázat veřejnoprávním médiím zpravodajské weby, podcasty a sociální sítě = zlikvidovat je. Jsou to zcela standardní platformy a komunikační nástroje, bez kterých dnes nemůže být žádné médium relevantní. Neexistuje žádný důvod, proč by měly ‚patřit výhradně privátním médiím‘,“ argumentoval pak Jan Moláček z Reportérů ČT.
Zakázat veřejnoprávním médiím zpravodajské weby, podcasty a sociální sítě = zlikvidovat je. Jsou to zcela standardní platformy a komunikační nástroje, bez kterých dnes nemůže být žádné médium relevantní. Neexistuje žádný důvod, proč by měly "patřit výhradně privátním médiím". https://t.co/AurWxaFWoD— Jan Moláček ???????????? (@janmolacek) January 19, 2026
„Poplatky se opravdu neruší, protože ČT a ČRo ‚dělají podcasty, weby a sítě‘. Vláda nás chce vydíratelné a netají se snahou následovat slovenský scénář. S veřejnoprávními novináři to totiž mají těžší, než se zaprodanými ‚hybridy‘. Že, pane Půre…“ vzkazovala další tvář z ČT, Oldřich Neumann. „Jsem rád, že i vás si mohu zaplatit ze svých poplatků. Jinak nechápu, proč tam tedy pořád sedíte a nejdete se živit jinam, když je to taková hrůza,“ oplatil mu Půr.
Jsem rád, že i vás si mohu zaplatit ze svých poplatků?? Jinak nechápu, proč tam tedy pořád sedíte a nejdete se živit jinam, když je to taková hrůza.— Michal Půr (@michalpur) January 20, 2026
