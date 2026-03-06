Němečková Crkvenjaš (ODS): VZP pojistila 90 procent uprchlíků

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny 6. března 2026 k návrhu poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Němečková Crkvenjaš (ODS): VZP pojistila 90 procent uprchlíků
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem tady opakovaně vystupovala už v prvním čtení k tomuto návrhu zákona a nedá mi to nevystoupit opět a zeptat se pana ministra, co je na tom nespravedlivé, když do systému přerozdělení ti ukrajinští uprchlíci už byli zavzati. Takže peníze, které VZP za ně vybrala, už byly přerozděleny i mezi ostatní pojišťovny podle mechanismu, který je nastavený už od roku 2012. Takže nezdá se mi, že by to bylo něco nespravedlivého.

Další věc, že to je zcela nekoncepční krok - to už tady uznal i pan ministr při minulých vystoupeních. A myslím si, že není spravedlivý i z toho důvodu, že my dáváme signál navenek, že se nemají snažit, VZP pojistila 90 procent uprchlíků a nebylo to tak, že byla jediná, která to mohla udělat. Bylo to tak, že to mohly udělat všechny pojišťovny, nicméně se do toho nehrnuly. Takže vzala na sebe veškerou práci, veškeré riziko a odměnou za to je jí to, že ty peníze budou přerozděleny pojišťovnám, které hospodaří mnohem hůře a už, řekněme si na rovinu, dlouhodobě. VZP pojišťuje 6 milionů občanů, ostatní pojišťovny mnohem méně. Některé, o kterých tady se hovoří, že mají závazky po splatnosti, tak třeba pojišťují, dejme tomu, 300 až 600 000 pojištěnců. Když si to takhle vezmeme, co je lepší - by se destabilizovala pojišťovna menší, anebo velká pojišťovna, což by pro stát znamenalo mnohem, mnohem větší katastrofu. A už jsme to tady jednou zažili. Takže já opravdu nepovažuji tenhle krok vůbec za systémový a vůbec za vhodný.

Ještě mi to nedá nepřipomenout, co se událo mezidobí od prvního čtení, a to je fakt, že byl odvolán dlouhodobý ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tady mi nepřísluší hodnotit tenhle krok, protože správní rada to asi na základě nějakých fakt provedla, takže tohle rozporovat vůbec nebudu, je to právo správní rady. Nicméně dlouhodobě se říkalo, že VZP hospodaří dobře, že je stabilizovaná, takže nevidím důvod pro další kroky, což je odvolání náměstka pro zdravotní péči a celá plejáda dalších odvolání, která se schovává pod organizační změnu. Takže my jsme teďka udělali několik kroků, které je možné, že VZP nakonec destabilizují, a přitom jí chceme vzít 8 miliard - já si myslím, že těch 8 miliard se jí ještě možná bude hodit. Takže já si tady - a už nebudu tady dlouho zdržovat - dovolím ze všech důvodů, které jsem teďka tady jmenovala, navrhnout zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

