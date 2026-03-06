Ministr Vojtěch: Mechanismus přerozdělování pojistného neumí reagovat na mimořádné situace

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si opět uvést a představit materiál, návrh tedy můj jako poslance, na novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který je předložen k vašemu projednání. O návrhu bylo již v rámci dosavadního projednání řečeno mnoho. Dovolte mi tedy nyní pouze velmi stručně shrnout jeho cíle.
Stávající mechanismus přerozdělování pojistného neumí reagovat na mimořádné situace, jakou byl vstup ukrajinských uprchlíků do systému veřejného zdravotního pojištění. Jejich koncentrace u VZP, Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak vede k výrazné finanční nerovnováze mezi zdravotními pojišťovnami, kdy rozdíl v ziscích mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami za tuto skupinu pojištěnců dosáhl do konce září loňského roku téměř 8 miliard korun.
Zároveň čelíme situaci, která vychází z posledních čtyř let nastavování úhradové vyhlášky, která byla principiálně nastavována coby deficitní, to znamená, došlo k postupnému odčerpání, vyčerpání rezerv na účtech zdravotních pojišťoven, kde zkrátka bohužel některé pojišťovny se díky tomu dostávají na hranici platební neschopnosti.
Navrhované jednorázové přerozdělení této částky, tedy 8 miliard korun mezi zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, je tedy nezbytným stabilizačním krokem, který zabrání dalšímu prohlubování problémů, ohrožení plateb poskytovatelům zdravotních služeb a v konečném důsledku i dostupnosti hrazené péče pro pojištěnce. Obdobný postup byl ostatně v minulosti úspěšně použit za účelem stabilizace Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Sněmovní tisk 70 byl předložen Poslanecké sněmovně v režimu § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a projednán v obecné rozpravě dne 28. ledna 2026. Návrh na přijetí návrhu zákona již v prvém čtení umožňující blízké nabytí jeho účinnosti byl však vetován. Dne 11. února 2026 návrh projednal výbor pro zdravotnictví, který v reakci na průběh legislativního procesu návrhu, v jehož důsledku nešlo zajistit, aby při jeho projednávání bylo možné stihnout termín březnového přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění ke zmiňovanému sněmovnímu tisku, přijal pozměňovací návrh. Změna navrhovaná nad rámec současných přerozdělovacích mechanismů by se v jeho důsledku stala součástí až červnového přerozdělení, což by mělo zajistit dostatečný časový prostor pro dokončení legislativního procesu.
Výbor pro zdravotnictví zároveň v Poslanecké sněmovně doporučil, aby s návrhem ve znění přijatého pozměňovacího návrhu vyslovila souhlas. Děkuji vám za pozornost.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.