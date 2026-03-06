Seberou vám majetek, zuřila Decroix. To je ještě váš návrh, odepsal Tejc

Stávající ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se pustil do křížku se svou předchůdkyní v úřadu z ODS Evou Decroix. Kvůli návrhu zákona o odčerpání majetku. Decroix Tejcovi vyčetla, že zákon umožňuje „konfiskovat majetek bez doložení trestného činu nebo viny“. Tejc se hájil, že zákon předkládala ještě vláda premiéra Petra Fialy, ve které byla poslankyně ministryní.

Seberou vám majetek, zuřila Decroix. To je ještě váš návrh, odepsal Tejc
Ministr spravedlnosti ve vládě Andreje Babiše Jeroným Tejc, bývalý sociální demokrat, předkládá ve sněmovně zákon o odčerpávání majetku. Představa zákonodárců je taková, že soudy by mohly majetek zabavovat jen na základě domněnky o nelegálním původu majetku. Stejně tak by mohly na majetek sáhnout, pokud by shledaly značný nepoměr mezi deklarovanými příjmy a skutečnou výší majetku zájmové osoby. Pokud bude zákon schválen, bude možné v rámci trestního řízení zabavovat i majetek, který se stíhanou kauzou nemusí přímo souviset.

Nová úprava umožní zahájit zvláštní řízení o odčerpání majetku (řízení in rem) po skončení trestní věci, pokud byl zajištěn podezřelý majetek alespoň v hodnotě 1 milionu Kč (nebo nižší v případě trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny) a dosavadní trestní sankce, jako je propadnutí nebo zabrání majetku, v jeho případě nelze použít. Řízení se zaměřuje na majetek, nikoli na vinu konkrétní osoby,“ lze se dočíst v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti o vládou projednaném návrhu zákona.

„Ve sněmovně leží návrh zákona o odčerpání majetku, který umožňuje státu konfiskovat majetek bez doložení trestného činu nebo viny. To však znamená, že se můžete stát podezřelým jen proto, že se stýkáte s určitými osobami nebo navštěvujete určitá místa, a váš majetek může být zabaven kvůli nedostatečné evidenci. Takový postup je ale zcela v rozporu s naší ústavní hodnotou ochrany osobního vlastnictví,“ napsala Eva Decroix na sociální síti X.

Tejc se ihned ohradil.

„Není Vám to hloupé?“ ptal se v reakci pod jejím příspěvkem. A hned pokračoval.

„Vždyť ten návrh jste v tomto znění na vládu a do legislativní rady vlády předkládala Vy. Chápu, že chcete být za každou cenu opozicí, ale tohle je absurdní. Ledaže byste nevěděla, co podepisujete,“ odvětil stávající ministr.

 

 

