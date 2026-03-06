Seberou vám majetek, zuřila Decroix. To je ještě váš návrh, odepsal Tejc

„Nová úprava umožní zahájit zvláštní řízení o odčerpání majetku (řízení in rem) po skončení trestní věci, pokud byl zajištěn podezřelý majetek alespoň v hodnotě 1 milionu Kč (nebo nižší v případě trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny) a dosavadní trestní sankce, jako je propadnutí nebo zabrání majetku, v jeho případě nelze použít. Řízení se zaměřuje na majetek, nikoli na vinu konkrétní osoby,“ lze se dočíst v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti o vládou projednaném návrhu zákona.
„Ve sněmovně leží návrh zákona o odčerpání majetku, který umožňuje státu konfiskovat majetek bez doložení trestného činu nebo viny. To však znamená, že se můžete stát podezřelým jen proto, že se stýkáte s určitými osobami nebo navštěvujete určitá místa, a váš majetek může být zabaven kvůli nedostatečné evidenci. Takový postup je ale zcela v rozporu s naší ústavní hodnotou ochrany osobního vlastnictví,“ napsala Eva Decroix na sociální síti X.
Tejc se ihned ohradil.
„Není Vám to hloupé?“ ptal se v reakci pod jejím příspěvkem. A hned pokračoval.
„Vždyť ten návrh jste v tomto znění na vládu a do legislativní rady vlády předkládala Vy. Chápu, že chcete být za každou cenu opozicí, ale tohle je absurdní. Ledaže byste nevěděla, co podepisujete,“ odvětil stávající ministr.
