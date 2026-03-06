Kolář (TOP 09): Turek, jeho ministr a jejich dezinfo konspirace

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Green Dealu.

Kolář (TOP 09): Turek, jeho ministr a jejich dezinfo konspirace
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

„Čína přidává víc nových technologií než zbytek světa dohromady.“ Jede soláry, větrné elektrárny, v oblasti obnovitelných zdrojů jde neskutečně dopředu.

A v Česku na jednu stranu mluvíme o tom, jak Číně konkurovat, na druhou stranu ale větrné elektrárny nechceme, soláry se nám nelíbí a vytáhnout Green Deal v debatě je jak rudý hadr na býka.

V čem se tahle česká ignorance, vtělená do „odborníků“ z Motoristů, projeví? V tom, že můžeme mít míň peněz. O hodně míň, bavíme se tu o desítkách miliard.

Zatímco v Česku jsme nebyli schopní Green Deal přeložit jinak než „EU nám sebere spalováky“ ve skutečnosti je to plán, jak tu diskutovanou Čínu dohánět.

Takže když se teď Filip Turek a jeho ministr pustili do bojů s větrnými mlýny, doslova, a jedou čiré dezinfo konspirace, ohrožují tím peníze, které má Česko dostat na to, abychom i my tu Čínu doháněli.

Ve zkratce jde o to, že musíme EU popsat, jak jsme v některých věcech pokročili, ten deadline se blíží, a nejenže nikdo nic nedělá, ale Don Quijote de la Moto to ještě brzdí. Když cíle splněné nebudou, nebudou ani peníze na transformaci a co si budem, nebudou ani peníze pro naše lidi, aby je ta transformace tolik nebolela. A budeme se moct prsit leda tím, že jsme Čínu předehnali v tom, že máme méně obnovitelných zdrojů. Good job, kluci, perfektní politická práce. Až zase budete vřískat, že české domácnosti platí za drahé energie, podívejte se do zrcadla, abyste viděli viníky.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
