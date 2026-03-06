Kolář (TOP 09): Turek, jeho ministr a jejich dezinfo konspirace

„Čína přidává víc nových technologií než zbytek světa dohromady.“ Jede soláry, větrné elektrárny, v oblasti obnovitelných zdrojů jde neskutečně dopředu.
A v Česku na jednu stranu mluvíme o tom, jak Číně konkurovat, na druhou stranu ale větrné elektrárny nechceme, soláry se nám nelíbí a vytáhnout Green Deal v debatě je jak rudý hadr na býka.
V čem se tahle česká ignorance, vtělená do „odborníků“ z Motoristů, projeví? V tom, že můžeme mít míň peněz. O hodně míň, bavíme se tu o desítkách miliard.
Zatímco v Česku jsme nebyli schopní Green Deal přeložit jinak než „EU nám sebere spalováky“ ve skutečnosti je to plán, jak tu diskutovanou Čínu dohánět.
Takže když se teď Filip Turek a jeho ministr pustili do bojů s větrnými mlýny, doslova, a jedou čiré dezinfo konspirace, ohrožují tím peníze, které má Česko dostat na to, abychom i my tu Čínu doháněli.
Ve zkratce jde o to, že musíme EU popsat, jak jsme v některých věcech pokročili, ten deadline se blíží, a nejenže nikdo nic nedělá, ale Don Quijote de la Moto to ještě brzdí. Když cíle splněné nebudou, nebudou ani peníze na transformaci a co si budem, nebudou ani peníze pro naše lidi, aby je ta transformace tolik nebolela. A budeme se moct prsit leda tím, že jsme Čínu předehnali v tom, že máme méně obnovitelných zdrojů. Good job, kluci, perfektní politická práce. Až zase budete vřískat, že české domácnosti platí za drahé energie, podívejte se do zrcadla, abyste viděli viníky.
