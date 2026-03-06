Herec Prachař o občanské povinnosti: Pětiměsíční vojenské cvičení, kluci

Ale v rozhovoru pro DVTV zašel ještě dál
„Možná by měli kluci chodit na nějaké pětiměsíční cvičení a naučit se zacházet se zbraní. Hodně tady remcáme a nadáváme, ale málo riskujeme,“ poznamenal.
Občané by podle jeho názoru měli pozvednout varovný prst. Kvůli EU.
„Je úkolem občanů občas zvednout prst a upozornit na věci, které se nám nelíbí. Je to občanská povinnost. Nezpochybňuji, že Andrej Babiš vyhrál volby, ale vidím ve vládě rozpor. V Evropské unii se na nás mohou dívat jako na zemi, která dělá zbytečné problémy,“ nechal se také v rozhovoru pro DVTV slyšet Prachař.
V diskusi na sociální síti hned padla otázka.
„Takže až se něco rozpoutá, tak dáš své syny do první linie?“ zeptala se herce jedna z diskutujících.
A podobně laděných vzkazů se objevilo více.
„Běž s válkou Rusáků do zádele, Fialovče,“ vyzval Prachaře jeden z diskutujících.
„Tak snad jeho rodina a příbuzní půjdou příkladem,“ přidal se třetí.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Reakce vzbudilo i jeho video uveřejněné v souvislosti s demonstrací Milionu chvilek pro demokracii na podporu prezidenta Petra Pavla. Na zveřejněném videu Prachař prohlásil, že pokud lidé „zařvou v Chebu, uslyší je až v Bruselu“.
Od roku 2026 je partnerkou Davida Prachaře herečka Sarah Haváčová, se kterou video natočil.
I tehdy zazněly kritické hlasy.
Novinářka Angelika Bazalová video propojila s archivním záznamem Prachaře z pořadu Nedělní chvilka poezie, který Československá televize vysílala od 60. do 80. let. Konkrétně jde o recitaci básně Zpěv míru.
Bazalová sestříhala video, postavila vedle sebe současný apel Haváčové a Prachaře s dobovou recitací. Z archivního záznamu zaznívá Prachařův hlas: „Volám lid všech národů, všech barev pleti, volám vás muži, ženy i děti, vás všechny, kteří chcete žít.“ Do toho je vložen současný výrok Haváčové: „Proto dnes voláme z Chebu a z dalších měst v naší republice, abychom řekli, co je ve společnosti důležité.“
Další pasáž z archivního pořadu pokračuje slovy: „Vás bezúhonní občané, zarmucovaní škarohlídy, kteří se děsí dobrých lidí a toho, co se nestane.“ Do ní Bazalová střihově vkládá Haváčové větu: „Stojíme za panem prezidentem Petrem Pavlem, buďme aktivní.“
