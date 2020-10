Covid... Češi, pozor! Takhle narazili v Izraeli. A teď...

reklama

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu říká, že restrikce mohou trvat několik měsíců či dokonce více než jeden rok. Nálada v Izraeli je, podle Borka, jistým způsobem srovnatelná s tou v České republice. „Jistý duch, že nasadíme roušky a vydržíme, v Česku na jaře byl. Teď je to podruhé a už chybí perspektiva, že to někdy brzy skončí. To samé se děje v Izraeli, tam byl také v květnu optimismus, že to bude lepší, ale není,“ řekl k druhé k vlně pandemie. Anketa Chcete Miroslavu Němcovou v Senátu? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 8293 lidí

„Izrael je na tom nyní hůř než Česko,“ uvedl, že Izrael se nyní pohybuje v přepočtených datech na obyvatele mezi těmi nejvíce postiženými zeměmi na světě. „Je to deprese a únava,“ doplnil.

V Izraeli se výrazně projevuje vzdor a odpor ke všem omezením. „Vedle latentního odporu k rouškám a celé pandemii doháněné do absurdních ekonomických a politických důsledků, v Izraeli je ještě další argumentační linie nesouměřitelná s Českem – je dána náboženským složením obyvatelstva,“ upozornil Borek.

Z toho plyne nedodržování vládou nařízených opatření: „V Izraeli se znovu jako v dubnu objevuje stejný proud subkultury ultraortodoxních židů, která se ubírá jinými cestami než většinová společnost, což ústí v to, že nařízení nejsou dodržována v této situaci celostátní přísné karantény,“ vysvětloval Borek.

Vláda se snaží zohlednit nesouhlas těchto náboženských ortodoxních skupin: „Už několikrát se v posledních měsících objevilo to, že ultraortodoxní židé – silou svého vyjednávacího potenciálu a toho, že jsou oporou vlády a že Netanjahu si nechce rozhádat koalici, kterou s nimi má – byli schopni změkčovat některá navrhovaná opatření. Vidíme to i teď,“ poznamenal Borek. „Úmyslné nerespektování vládních nařízení zřejmě existuje a opět se to vyostřuje jako na jaře,“ doplnil.

Izrael a Česko mají obdobné problémy s uvolňováním opatření a se selháním trasování. „Velká kritika v Izraeli se týká toho, že od května tu byly závody v tom, jak voličům servírovat další a další uvolnění. Voliči tleskali a politici se tomu nebránili. Kritika jde i na trasování, kdy Izrael nebyl během srpna schopen trasovat, čímž se probíhající druhá vlna vymkla kontrole,“ přiblížil.

Věnoval se i dostupnosti zdravotní péče v Izraeli. „Zatím Česko nezažívá to, co Izrael, a sice, že by české nemocnice zavíraly příjem na jednotky intenzivní péče. Podoba s Českou republikou je zde v razantním hledání možnosti navýšení kapacit,“ dodal Borek.

