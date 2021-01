Covid? Spiknutí mocných. Sami se prozradili, mám důkaz, řekl Volný. I*iote, slyšel

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se bez vedlejších zájmů věnují zvládání této situace. To znamená zdravotníkům, vojákům, policistům, ale i mnoha vědcům, kteří dodávají velmi často utajované a mnohdy přímo potlačované informace. Dnes uvedu některé z nich,“ začal Volný.

„Nicméně podělím se s vámi o náladu ve společnosti, kterou zažívám já, ve své sociální bublině a ve svém okolí. Tam se šíří nálada, že tato vláda není neschopná, protože všichni víme, že je plná inteligentních lidí, profesionálů v oborech, výkonných manažerů, lidí, kteří za sebou mají úspěšnou kariéru. A přesto těch 9 měsíců, nebo za těch 9 měsíců, byli schopni vyprodukovat tolik chyb, že se o nich bavíme dneska už tři hodiny,“ poznamenal Volný.

„Vyrobit sám na sebe takovou mediální ostudu, že jako premiér této země povolíte občanům této země koupit si spodní prádlo a považujete to za něco, co musíte zvlášť národu oznámit, je opravdu něco tak neuvěřitelného u člověka, který ovládá mnohasetmiliardové impérium, že už málokdo snad věří tomu, že to dělá proto, že je hloupý a má neschopný tým. Spousta lidí už si nemyslí, že to je náhoda. Spousta lidí už si myslí, že tato vláda pouze plní nějaké nadnárodní zadání. Že tato vláda míří k doporučením Světového ekonomického fóra, které se jmenuje Velký reset. Je to oficiální informace, kterou si i na stránkách této organizace můžete ověřit. Jsou dokonce ministři české vlády, kteří tuto knihu o velkém globálním resetu mají vystavenou za sebou v okamžiku, kdy poskytují rozhovor médiím. Takže tato nálada mezi spoustou lidí v České republice má racionální základ. Členové vlády vědí o plánu na velký světový reset, členové vlády toto sledují a členové vlády tuto knihu úmyslně ukazují při svých rozhovorech,“ zmínil Volný.

Podle jeho slov členové této vlády šíří dezinformace a lži. „Pan ministr Blatný šíří lež o tom, že očkování zaručuje bezinfekčnost. Což není pravda. Bohužel to poukazuje na to, co jsem říkal při svých minulých vystoupeních, jak málo je běžný lékař, ale i specialista vzdělaný v oboru vakcinologie. Protože běžný lékař se v tomto oboru vzdělává jenom pár otázek v několika zkouškách. Ale do hloubky se o tomto na našich vysokých medicínských školách budoucí lékaři neučí. A pokud není člověk přímo specialista vakcinolog, tak může být opravdu velkým odborníkem jako tady pan ministr ve své původní profesi, a stejně o vakcínách nemusí vědět vůbec nic, jak sám prokázal svou dezinformací, kterou šířil v médiích,“ zmínil Volný jméno ministra zdravotnictví Jana Blatného.

Následně si vzal na paškál ministra obrany Lubomíra Metnara, který podle něj šířil dezinformaci, že covid-19 se šíří v malých prodejnách, přestože na to nemůže mít a nemá žádný důkaz. „Naopak existuje vědecký důkaz člověka, který je v tomto oboru hluboce vzdělaný, který ve svém výzkumu na brněnské poště zjistil zajímavá fakta. Zjistil, že za 12 hodin poté, co touto poštou prošlo 2600 lidí, se mu nepodařilo v této poště na 20 površích včetně vzduchu najít ani jeden jediný virus,“ sdělil Volný, jméno člověka si však nevzpomněl. Následně dokonce pustil nahrávku s informacemi Omara Šerého, která měla být důkazem jeho slov. Pustil i reportáž z ČT24, která se týkala očkování.

Volný se poté obul do Blatného, kdy uvedl, že ministr zdravotnictví vyhrožuje nemocnicím, které nemají problém s covidovými pacienty, že jim neproplatí zákroky mimo akutní péči o pacienty na covid-19. „Opravdu jim nechcete proplatit tyto zákroky, pane ministře, byť ony tyto nemocnice nemají problém s covid pacienty? A vůbec, jak to že některé nemocnice jsou přetížené a některé jsou úplně prázdné? Jak to že ještě není vytvořen za těch 9 měsíců, co tady máme tuto situaci, systém, který by vedl k pružnému převozu pacientů mezi nemocnicemi, které jsou na pokraji svých sil, a mezi nemocnicemi, ve kterých nemají prakticky žádného pacienta na covid. Dochází akorát k tomu, že když na to nějaký zaměstnanec té nemocnice upozorní, tak dostane okamžitou výpověď, velice mediálně schvalovanou,“ podotkl Volný.

„Lidé v dnešní době neumírají jen na covid, ale na opatření spojená s covidem, jako je zanedbaná zdravotní péče, jako jsou složité psychické a mentální stavy, jako je složitá ekonomická situace,“ sděliil Volný.

„Jediným způsobem, jak zachránit spoustu lidských životů a ekonomiku této země, je program dobrovolné sebeizolace a osvobození republiky od nesmyslných lockdownů. V této zemi máme zhruba tři miliony lidí, které by se daly označit jako riziková skupina. Každý den lockdownu nás stojí 1,5 miliardy korun. Navrhujeme tvořit systém dobrovolné sebeizolace lidí, kteří se cítí ohrožení tímto onemocněním, kterým bude stát přispívat odpovídající částkou na to, aby je motivoval zůstat doma a za druhé, aby měli na to krýt zvýšené náklady, když si budou zajišťovat své potřeby prostřednictvím služeb, které přijedou až k nim. Za nás jsme zvažovali částku 3000 korun, to je 9 miliard korun měsíčně,“ poznamenal Volný.

„Pane kolego Volný (exSPD), prostřednictvím pana předsedajícího (toho času Okamura, SPD), jste sobecký idiot,“ zareagoval následně na Volného vystoupení poslanec TOP 09 Dominik Feri. Vadilo mu, že Volný vystupoval bez roušky. „Jednání o prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně má dnes grády,“ okomentoval to moderátor Čestmír Strakatý.

