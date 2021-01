Covid a škola! šířil novinář. Narazil. Kontrola nic nenašla, je to jinak. Studenti se začali bránit, zametla s nimi tvrdá cenzura

reklama

ve svém článku s názvem „Chodby plné studentů, učitelé bez roušek. Inspekce byla ale tragikomická" tvrdí, že si část studentů Národohospodářské fakulty stěžuje na nedodržování opatření na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Z jakého zdroje k výtkám studentů o údajném nedodržování opatření na této vysoké škole žurnalista přišel, však již blíže nikterak nerozvádí.

Autor rovněž popisuje údajné vypozorované porušení aktuálních protiepidemických opatření, přičemž však neuvádí žádné relevantní zdroje daných informací ani jakýkoli audiovizuální materiál, jež by jeho tvrzení podpořil.



„Patnáct studentů postává v hloučku před učebnou ve staré budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Dalších zhruba dvacet jejich spolužáků ve stejný okamžik vyplňuje test přímo ve třídě. Číslo nelze říct jistě. V místnosti se zkouší několik předmětů naráz a studenti různě vcházejí a zase odcházejí,“ píše žurnalista bez jakéhokoli podkladu.

Pokračuje s tím, že „někdy je ve třídě o poznání volněji a sedí tam třeba jen 12 studentů“, načež upozorňuje, že i to je porušením současných vládou stanovených opatření, dle kterých je aktuálně možná přítomnost maximálně deseti lidí v učebně. Znovu však chybí jakýkoli důkaz a vedení fakulty jej tedy prostřednictvím svého tiskového tajemníka, ekonoma a historika Daniela Váni žádá, aby svoji verzi specifikoval a jasně uvedl, ve které učebně mělo k jím popisovanému porušování aktuálních regulí dojít. Fotogalerie: - Ministr financí na VŠE

„Je třeba říct, že většina zkoušek se do limitu deseti lidí vejde. Porušování pravidel ale na druhou stranu není také žádnou výjimkou. Stejné předměty zmíněné v úvodu měly zkušební termín i minulý týden,“ vykresluje Mačí bez doložení tvrzení, načež opětovně místo jakéhokoli relevantního zdroje či důkazu přichází se „studentem Národohospodářské fakulty, který si nepřál být jmenován“. Ten své domnělé pozorování obsáhnul ve větě: „Tam bylo minimálně třicet lidí a chodba před učebnou byla plná lidí.“



Novinář Seznam Zpráv rovněž popisuje okamžiky, kdy prý nahlédl přes sklo do jedné z učeben a spatřil „více než deset studentů“ píšících test, jejichž počet odhadl na patnáct. „K tomu ještě tři studentky během testu do učebny vstoupily,“ líčí s tím, že „horší“ má být to, že měl vypozorovat chybějící roušku u zkoušejícího. Fakulta na tato pozorování Mačího vyzvala k udání přesné lokace, které popisuje a o sdělení, který z vyučujících platné předpisy porušil a roušku v místnosti, jak tvrdí ve svém textu, neměl. Redaktor na žádný z dotazů zatím (do sobotních 14:00, pozn. red.) veřejně nereagoval.



Vše pak zakončuje výrokem anonymního studenta, tvrdícího, že roušky nelze na některých zkouškách mít „kvůli podvádění“. V učebně se tak podle svědectví z nejasného zdroje mělo objevit až deset lidí bez roušek. Fotogalerie: - Klaus na VŠE

Na základě anonymního podnětu se do prostor školy ve čtvrtek vypravila inspekce z Hygienické stanice hlavního města Prahy. „Kontrola byla ale očividně hlášená dopředu, a probíhala tak vesměs úsměvně,“ míní autor. Zajímavé ovšem je, že kromě samotných hygieniků na místo v čas kontroly dorazil právě reportér Seznam Zpráv.



Server tvrdí, že „výpravu hygieniků uzavírala dezinfekční skupina“, jejíž součástí měla být „pouze osamocená uklízečka, která demonstrativně dezinfikovala každou kliku a madlo, na které se kontrola jen podívala“. „Po zbytek dopoledne už ale k vidění nebyla,“ vyjevuje článek. Fakulta však takovéto tvrzení rázně odmítla s tím, že něco takového je „nehorázná lež“.



„Znevažujete obětavou práci řady pracovníků úklidové služby a nepravdivě informujete veřejnost o jejich činnosti, koneckonců tak jako i o dalších skutečnostech v souvislosti se zkoušením,“ vytýká autorovi článku Váňa.

To, že jsou údajná pozorovaní Mačího lživá, potvrzuje i samotný závěr kontroly hygieniků. „Kontrola neseznala žádný nedostatek v provozu školy ani stravovacích zařízení. Kontrola se zaměřila také na prezenční zkoušky, které ve škole zrovna probíhaly. Ani v těchto případech hygienici nepřišli na porušení epidemických opatření. Výsledkem kontroly je, že hygienická opatření na VŠE byla označena za zcela dostatečná,“ uvedla mluvčí Vysoké školy ekonomické Martina Mlynářová. Fotogalerie: - Zeman na VŠE

Že Vysoká škola ekonomická žádné platné nařízení neporušila, pak připouští i autor článku, bez důkazů se však ale snaží čtenářům podsunout generalizaci, že jsou s přístupem fakulty nespokojení studenti. „Hygienici sice na žádný nedostatek nepřišli, studentům se ale přistup fakulty nelíbí,“ míní Mačí. To nicméně vyvrací reakce studentů na článek, v níž studenti dávají najevo, že s postupem fakulty plně souhlasí. Podobně se studenti vyjadřují v mnoha diskusích na sociálních sítích a vyjadřovali se i pod Mačího článkem.



Šokující je přístup serveru Seznam Zprávy ke studentům, kteří na nepravdivá tvrzení autora začali upozorňovat v diskusi pod článkem. Příspěvky, kde se studenti zastávali své školy, totiž byly zcenzurovány a těmto komentujícím byl navíc na den zablokován účet.



Fotografii úryvku smazaného příspěvku pro ParlamentníListy.cz poskytl jeden ze studentů s výpovědí, že se pokoušel do diskuse vložit společné stanovisko několika ze studentů, které musel kvůli omezení počtu znaků rozdělit. Přestože svým komentářem podporujícím svou fakultu nejednal v rozporu se smluvními podmínkami diskuse, byl jeho příspěvek urychleně vymazán. „Při snaze zveřejnit vyjádření studentů fakulty přímo v diskusi pod článkem na Seznamu mi byl do dvou tří minut od zveřejnění první části textu zablokován účet. Kvůli limitu znaků bylo potřeba text rozdělit na pět částí, při vkládání třetí už byl můj diskusní účet neaktivní a druhá část textu smazána,“ vyjádřil se student pro ParlamentníListy.cz.

FOTO: Studenti, kteří se snažili svoji fakultu hájit, obdrželi v diskusi na Seznam Zprávách blokaci účtu.

Co se týče dovětku o tom, že se „studentům přístup fakulty nelíbí“, její vedení má taktéž odlišné reakce. „Studenti jsou rádi, že mohou zkoušky skládat prezenčně,“ potvrzuje Váňa.



Novinář nelibost studentů opírá o nutnost „nárazového dojíždění“, které podle něj musí absolvovat mimo jiných rovněž studenti ze Slovenska, jimž prý „nezbývá nic jiného než překročit hranici mezi státy, byť kvůli jediné zkoušce“. Opětovně se však jedná o dezinformaci, jelikož Národohospodářská fakulta umožnila zkoušky provádět mimo Prahu i na území Slovenské republiky na detašovaných pracovištích v Bratislavě a v Povážské Bystrici. Dojíždět do Prahy rovněž nemuseli ani studující z Moravy, jelikož mohli využít hned tří pracovišť, a to v Přerově, v Otrokovicích či v Brně.



Studenti byli na možnost konání zkoušek v blízkosti svých bydlišť na území České republiky i Slovenské republiky několikrát upozorněni již před začátkem zkouškového období v rámci e-mailové komunikace i dalších komunikačních prostředků školy a ti, kteří projevili o zkoušku zájem jinde nežli v Praze, měli možnost výběru z mnoha termínů zkoušek na preferovaném pracovišti.



Vzhledem k uvedeným skutečnostem tiskový tajemník Národohospodářské fakulty Daniel Váňa požádal o uveřejnění svého textu, kde na lživé či sporné pasáže v článku Josefa Mačího přímo upozorňuje. Autor nicméně na žádost zatím nikterak nereagoval. Fotogalerie: - Školství nad propastí

Nebyla to jediná komunikace, kterou redaktor s tiskovým tajemníkem fakulty vedl. V mailové komunikaci, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici, Váňa odpovídal na Mačím stanovené dotazy pod podmínkou, že chce, aby byly jeho odpovědi včleněny do textu na Seznam Zprávách. Jeho žádost redaktor Seznam Zpráv nesplnil, publikovaná je pouze část odpovědí z vedené komunikace. V první z nich se Mačí dotazoval, proč jsou zkoušky na NF VŠE vedeny prezenční formou. „Prezenční zkoušení nám umožňuje usnesení Vlády ČR č. 13 ze 7. 1. 2021 (bod 1, tento bod navazuje na předchozí usnesení vlády). Při online zkoušení nemůže nikdo zabezpečit i přes sebevětší snahu, aby zkouška probíhala korektně. Navíc jsou tady předpisy GDPR, nestejné technické podmínky pro studenty (ne každý má odpovídající vybavení, počítače s kamerou a mikrofonem, ne každý má silný signál na možnost přenosu prostřednictvím internetu). Řada studentů nám píše například takovéto zprávy: ‚Chtěl bych si prosím napsat zkoušku normálně ve škole, jak jsem zvyklý, a ne stresovat doma kvůli špatnému internetu…, neklidu domácích členů rodiny, jelikož taky mají nějakou práci a nemůžou brát furt ohledy na měƒ.‘ Praxe online zkoušení na jiných fakultách ukazuje již teď na desítky podvodných jednání. Online zkoušení považujeme v rámci vysokoškolského studia za pokleslé,“ odvětil mu zástupce fakulty. Redaktor zveřejnil pouze necelou polovinu jeho odpovědi.





FOTO: Neúplně zveřejněná část komunikace na serveru Seznam Zprávy



Jedinou plně uveřejněnou odpovědí tiskového tajemníka tak zůstává akorát druhá z odpovědí, kde se vyjadřoval k průběhu zkouškového období na univerzitě v rámci aktuálních restrikcí. „Všechny termíny jsou vypsány tak, aby byla naplňována platná usnesení vlády ČR. Jestli jste byl něčeho svědkem, musíte sdělit čeho konkrétně, kdy a kde, aby to vedení fakulty mohlo prošetřit. Nevím, jakých zkoušek jste mohl být svědkem, když tyto neprobíhají na chodbách, ale ve třídách. To jste použil nějakou cizí či falešnou identitu? Čeho jste vlastně byl svědkem? Naopak, Vy jste již a priori vyzýval na sociálních sítích k udávání studentů, psal jste: ‚Dobrý den, jsem redaktor Seznam Zpráv a zabývám se dodržováním protikoronavirových opatření na VŠ. Zaslechl jsem, že na NF VŠE to není z tohoto pohledu zrovna nejpřísnější a některých zkoušek se účastní daleko více než povolených 10 lidí. Chtěl bych se Vás proto zeptat, jestli to tak skutečně je a jestli takovou zkušenost máte také. Můžete si k tomu napsat zde nebo klidně zavolat.‘ Tato Vaše výzva na sociálních sítích jasně ukazuje Vaši snahu manipulovat realitu,“ podotkl zástupce fakulty.

Redakce Seznam Zpráv se v rámci uveřejnění této odpovědi u kritizovaného článku přiznala, že k zasílání zpráv, jež uvádí Váňa, některým studentům VŠE skutečně došlo.

Text na Seznam Zprávách neobsáhl Váňovu odpověď ani na třetí a čtvrtou Mačím položenou otázku. Jejich obsahem bylo potvrzení návštěvy hygieniků v objektu s ujištěním, že „nebylo nalezeno žádné pochybení“ a Váňova odpověď na dotaz, zdali: „Budou zavedena nějaká nová, přísnější opatření?“ „Ne, budeme nadále dodržovat předpisy stanovené usnesením vlády ČR,“ odvětil pedagog novináři.



Uvedenou komunikaci fakulta školy sdílela společně s výhradami vůči textu na Seznam Zprávách i prostřednictvím svých komunikačních kanálů:

Kromě školy se již k věci ohradila i část studenstva uvedené fakulty. Někteří z nich pak zveřejnili vlastní vyjádření k nařčením uvedeným ve článku. V jednom z nich studující na univerzitě píší, že již týden před jeho publikací měl redaktor „obtěžovat studenty VŠE v již tak napjatém zkouškovém období na sociálních sítích“ a pokládal jim otázky, jež hodnotí jako „naprosto manipulativního charakteru“.



Podle studentských signatářů prohlášení je článek „lživý“. Upozorňují, že zkoušky na jejich fakultě probíhají dle platných regulí a tvrzení kupříkladu o zákazu roušek na některých zkouškách není pravdivé. „Domníváme se, že takto absurdní informaci panu Mačímu nemohl nikdo ani poskytnout. Pan Mačí si ji tedy musel vymyslet,“ myslí si podepsaní studenti o redaktorovi Seznam Zpráv.



Závěrem píší, že jim prezenční skládání zkoušek vyhovuje, neboť by podle nich mohlo vést jejich skládání distanční formou „k naprosté degradaci vzdělávání“. Za hlavní problém ve skládání zkoušek na dálku spatřují podstatně snazší možnost podvádění oproti aktuálnímu stavu, kdy vše probíhá v areálu školy za dohledu jejich vyučujících.

Pod vyjádření se podepsalo několik desítek studentů školy, v obavách z nátlaku na podepsané se ovšem autor dopisu rozhodl pod textem ponechat pouze část signovaných. Psali jsme: Studenti pomáhají seniorům. Fakulta z VŠE v Praze se zapojila do boje s koronavirem Václav Klaus: Ekonomie je složitá společenská věda. Kdo ji zvládne, dává úžasný nástroj k pochopení světa Ministryně Klára Dostálová přednášela studentům VŠE A s kým máme udělat tu vládu. My jim říkáme, že to bude průšvih! Babiš přednášel studentům VŠE a ti místy nestíhali

