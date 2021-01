Covid, covid, covid. Jsou zde ale i jiná důležitá témata, o kterých se nemluví, varuje Zbořil

Politolog Zdeněk Zbořil se ve svém pravidelném sobotním komentáři pro Prvnízprávy.cz tentokrát zaměřil na dezinformace. Spolu s nimi totiž vznikají dobře placená pracovní místa, pro která se stále víc a víc musí shánět nějaké budovy. Dezinformace bychom podle něj měli nazývat pravými jmény. V kontextu toho zmiňuje témata, například brexit, migrace, po kterých jako by se slehla země. A prozradil, co říká na tvrzení exprezidenta Václava Klause, že dezinformace neexistuje a že to je instrument, který slouží k ohlupování lidí.

reklama

V souvislosti s dezinformacemi kolem nás Zbořil podotýká, že se určitě v současném světě děje spousta věcí, o kterých se nemluví právě díky covidu a americkým volbám. „A mně se osobně zdá, že ty věci, o kterých se nemluví, jsou zajímavější než ty, o kterých se mluví, jednak samozřejmě proto, že ty informace, ať už se jedná o amerického prezidenta a jeho osud, nebo o covid a jeho šíření a jeho přetváření v další a další mutace, tak že jsou nedůvěryhodné,“ říká politolog. Tím se stalo, že některé jiné zprávy, které se útržkovitě objevují, se dají považovat za seriózní.

O některých tématech, kterými nás média živila neúnavně, dokonce několik let, se nemluví. Poukázal na brexit. „To není jenom o tom, že bylo podepsáno, ačkoliv brexit je už proveden a běží, tak co se stane s fotbalisty, kteří jsou nebo nejsou na britských ostrovech. Ale to samé je omezení zpravodajství z Ruska. Nedávno vysílala televize nějaký záběr, jak vypadá Moskva a Petrohrad a byly to záběry staré asi tak 30 let,“ dal za příklad.

Fotogalerie: - Sám v Praze

Anketa Kdo ze jmenovaných chybí ve vysoké politice nejvíc? Vít Bárta 2% Petra Buzková 3% Radmila Kleslová 4% Petr Nečas 1% David Rath 89% Jaroslav Tvrdík 1% hlasovalo: 4349 lidí

Zmiňuje slova Klause staršího. „My jsme ještě stále zásobováni tím, že nám někdo vysvětluje, dokonce i z úrovně komisařky Evropské komise, že jsme dezinformováni, a na to odpověděl Václav Klaus zajímavým způsobem, že dezinformace neexistuje a že to je instrument, který slouží k ohlupování lidí. Bez ohledu, jakým způsobem to Václav Klaus říká, je pravda, že by se mohlo místo dezinformace také říkat lež nebo nepravda, vědomá nepravda, nepravda používaná k oklamání druhého nebo k osobnímu prospěchu,“ míní Zbořil.

„Ale ono to líp zní, když někdo řekne, že je komisařem, který vede boj proti dezinformacím. Takže o tom by se možná mohlo mluvit, abychom mohli pojmenovat ty úřady, které omezují naši svobodu vyjadřování a šíření myšlenek a mají velmi složité názvy a už se v nich pomalu přestáváme vyznávat, kdo je kdo a co je co, abychom mohli vědět, proti čemu vlastně bojují,“ všímá si.

„Bojují vlastně proti lžím, vědomým nepravdám a tak dále. Anebo jsou to dobře placená pracovní místa, pro která se stále víc a víc musí shánět nějaké budovy, nedej bůh nějaké nové stavět,“ dodává Zbořil.

Psali jsme: Nemocné vozili do pustin. Zbořil sledoval akci na Staromáku a řekl své Zbořil radí Jourové: Pokud chcete hledat dezinformace, začněte od Kavčích hor Zbořil: Vyděšený Kalousek, ČT jako vedoucí úloha strany. Svět nám závidí EU? To je jinak Očkovaní lidé na tajných seznamech? Zdeněk Zbořil promluvil o strachu Čechů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.