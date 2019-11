Cože? Kalousek se diví: Toto navrhuje nová šéfka TOP 09. A také...

Co nejrychlejší přijetí eura a nezrušení elektronické evidence tržeb. To jsou dvě „miny“, které vypustila nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a zaskočila tím i spolustraníky. Píše o tom dnešní Právo.

Opoziční strany totiž vesměs proti elektronické evidenci tržeb brojí. Pekarová Adamová by ji však podle svých slov nerušila, ale zkusila by nejprve princip dobrovolnosti. „Musím si to od ní nechat vysvětlit, protože tomu moc nerozumím. Nevím, jak by to na dobrovolné bázi fungovalo a k čemu by to bylo dobré,“ uvedl k tomu předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek, jenž ve volbě na předsedu podporoval Tomáše Czernina, který je nyní prvním místopředsedou strany.

A co se týče eura, většina stran je také opatrnější. Sám Kalousek sice s eurem souhlasí, ale říká, že jde o politický projekt, jenž se musí řádně vysvětlit. „Měli bychom euro rychle zavést, ale je potřeba masivní osvěta, aby se lidé nebáli, že zchudnou,“ řekl pak k tématu Czernin. Dodal i to, že euro je bezpečnější měnou.

Postojem Pekarové Adamové k EET byl překvapen i předseda ODS Petr Fiala. „Jsem přesvědčen, že tento zbytečný nesmysl je potřeba zrušit. Lidé dobře vidí, jak EET ohrožuje služby a živnosti,“ uvedl Fiala. Podporu pak Pekarová Adamová má u Pirátů. Podle jejich předsedy Ivana Bartoše by EET měla být dobrovolná. „Jsme otevřeni debatě jak o zrušení, tak o redukci EET,“ uvedl.

TOP 09 přebírá Pekarová Adamová ve chvíli, kdy by podle průzkumů veřejného mínění zůstala před branami Poslanecké sněmovny. „Máme před sebou velký úkol. Energii občanů, kterou jsme všichni cítili na Letné a při oslavách 17. listopadu, musíme přetavit v sílu, která nedovolí, aby nám i po příštích volbách vládli oligarchové s podporou komunistů nebo jiných extrémních hnutí,“ uvedla mimo jiné také pro MF Dnes Pekarová Adamová. Ta mimo jiné na sjezdu poděkovala zakladateli Karlu Schwarzenbergovi i bývalému předsedovi Mirku Kalouskovi.

Svěřila se, že do strany vstoupila proto, že ji strašně štvala arogantní a populistická politika vlády sociální demokracie. „Přijde mi neuvěřitelné, že z dnešního pohledu to tenkrát vlastně nebylo tak strašné, jako je to dneska,“ uvedla Pekarová Adamová a dodala, že podle jejích slov přešlapujeme na místě, a tak je například nutné připojit se k eurozóně. Poté se dle jejích slov staneme plnohodnotným členem elitního klubu Evropské unie. Ta je podle ní nejsilnější ekonomikou na Zemi a nejlepším místem na světě.

TOP 09 se podle jejích slov musí také stát vedoucí silou v oblasti ochrany životních zdrojů. „Nechceme přece přihlížet situaci, kdy polovina lesů uschne, ve studních není voda a na polích mizí ornice. A proto budu chtít posílit tuto část naší politiky, mluvit o reálných a konkrétních opatřeních, která musíme udělat v naší krajině při jejím hospodářském využívání,“ uvedla.

Pro Lidové noviny pak Pekarová Adamová vyloučila, že by strana byla rozdělena na nějaká křídla. „Všichni jsme srdcem topáci a chceme pro stranu to nejlepší. Teď poprvé jsme mohli vybírat mezi dvěma kandidáty. Velká část našich členů říkala, že je pro ně volba hodně složitá, protože by nejraději podpořili oba uchazeče. Nevnímám to jako vítězství nějakého křídla, které bych reprezentovala. Jde mi o dobro ‚topky‘ a věřím, že nás to posune k lepším výsledkům,“ poznamenala.

Své pak řekla i k osobě Miroslava Kalouska, jenž se snažil na post lídra protlačit senátora Tomáše Czernina. „Mirek Kalousek už v mnoha rozhovorech řekl, že mu jde o silnou a jednotnou TOP 09. Pokud by to nemyslel vážně, tak by to určitě veřejně neříkal. Je jedním z otců zakladatelů. Vzhledem k tomu i na něm záleží, v jaké kondici strana bude. Díky tomu věřím, že svá slova naplní i skutečnými činy,“ uvedla.

Kongres TOP 09 pak v Lidových novinách okomentoval také komentátor Martin Zvěřina. Podle jeho slov jsme se na něm nedozvěděli nic. „Slyšeli jsme stejné sliby i nářky, které jsme od čelných představitelů strany zvyklí slýchat již několik let. Jedinou změnou je fakt, že integrace opozičních uskupení se stala de facto součástí stranického programu. Je to výsledek poznání, že samostatně TOP 09 nepřežije,“ míní.

„Strana se tváří, jako by voliči majoritně a zásadně řešili nějaký ideologický střet liberálů proti autoritářům. Jenže voliči jsou už jinde, tyhle nálepky, které si navíc strany samy přidělují bez ohledu na realitu, už pro ně nic neznamenají. Stranický předseda v současné politické situaci nemůže být kazatel, který opakuje poučky z učebnic politologie či teorie státu, nemůže to být kormidelník, který udá směr a to stačí,“ uvedl dále. Domnívá se, že strana v situaci topky potřebuje lodivoda.

„Neprovede-li topka (a i ostatní strany) alespoň nějakou podstatnou reflexi svých vládních chyb a spolehne se na politiku antibabiš, může se lehce stát, že se tento opoziční segment promění v komunisty nové doby. Tedy v klub nostalgicky vzpomínající na to, jak bylo báječně, když vládl, a obyvatelé téhle republiky budou své skutečné problémy řešit s někým jiným. Jak to zpívá David Koller? Už se nechcem nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně...“ uzavřel Zvěřina.

