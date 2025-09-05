Cože? Na Karlově mostě se objevil volební plakát, o kterém se bude mluvit

Do mailových schránek českých redakcí v pátek dopoledne dorazila zpráva od skupiny „Chirurgové z dovozu“. Skupina vycházející z hesla na billboardu SPD, kvůli kterému jsou strana i předseda Tomio Okamura aktuálně trestně stíháni, se rozhodla vstoupit do předvolební kampaně.
V pátek ráno se na veřejně přístupné věži Karlova mostu objevil kontroverzní obrázek černocha s nožem, známý už z loňské kampaně. U něj vzkaz „Neustupuj, Tomio“ a vzkaz „Chceme změnu“, barevně evokující kampaň SPD.
Tvůrci ale zdůrazňují, že jde o pouliční umění. Jak skupina novináře informuje, inspiraci hledá ve spolcích a skupinách, které „obohacovaly pražské ulice“ angažovaným uměním. Třeba spolků Kaputin či Ztohoven, který ve své slavné umělecké performanci sundal z Pražského hradu prezidentskou standardu a nahradil ji rudými trenýrkami, které podle jejich názoru měly být vlajkou Miloše Zemana.
„Po vzoru uměleckého spolku Kaputin jsme se rozhodli také kulturně obohatit pražské ulice. A čím jiným, než malou dávkou syrové reality z umělé inteligence – kontroverzním plakátem SPD ‚Problémy ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu‘,“ informuje skupina.
Její dílo, popsané jako „syrová realita z umělé inteligence“, během dopoledne z hlavní turistické trasy zmizelo.
„Víme, že to zní ostře. Ale ty nože, co bodají do lidí úplně samy od sebe a bez jakéhokoli přičinění kohokoli v západní Evropě také nebývají z plastu, že? Takže chceme upozornit na to, že bychom měli zakázat nože,“ informují umělci. V sousedním Německu už se přitom tažení proti nožům rozeběhlo, záběry na policisty, nekompromisně zabavující německé babičce z kabelky její „rybičku“, obletěly svět.
Vážněji umělci dodávají, že při návštěvě západoevropských měst těchto „mačetářů“, jako na plakátě, v reálu viděli velké množství. A chovali se tak, že by prý takové setkání nepřáli ani metropolitním fanouškům sojového latté.
„Multikulti tam neznamená jen festival barviček, ale spíš nonstop survival game. Mačetáři, nožíři, chirurgové, kluci vopálený se tam s tím nemažou. Ale ne všichni mají z jejich přínosu potěšení,“ píše skupina.
Její aktivita zcela zjevně odkazuje na loňskou předvolební kampaň SPD a sami umělci se vyjadřují k plakátu, kvůli kterému parlamentní strana stane před soudem. „Tomia Okamuru chtějí za tenhle plakát zavřít. Za plakát! Bývalý prezident, humanitární bombardér Veškrna by takovou absurdní frašku nesesmolil ani za dob své největší lidové (ani lihové) slávy. V zemi, kde mizí miliardy, za pravdivý plakát klepeta. To už není satira, to je stand-up politického kabaretu. Jen škoda, že lístky jsou dražší než máslo – platí se lidskými životy,“ uzavírají umělci.
Není to první kontroverzní „výlep“ v pražských ulicích před letošními volbami. K vidění už byly velkoplošné plakáty vykreslující současnou opozici jako sluhy Kremlu. Dílo si mohli prohlédnout i zahraniční turisté na Staroměstském náměstí i na Karlově mostě.
Vzkaz: „Chcete u nás Rusko? Jděte k volbám“, doplněný obličeji lídrů sněmovní opozice a předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné a krvavě zbarvenýma očima Vladimíra Putina, byl vyvěšen po 20. srpnu, kdy koalice SPOLU zahajovala předvolební kampaň.
„Turisti, kteří přijedou kvůli barokní Praze, dostanou Putinův obličej ve formátu XXL. Jako fakt super PR pro Česko. Bravo, tleskám,“ komentoval to poslanec ANO Martin Kolovratník. Politici podle něj mají lidi přesvědčovat, ne pro ně vyrábět horor.
„Čím větší Putin visí nad Staromákem, tím menší vládní politici v realitě vypadají,“ poznamenal na závěr.
V Brně se zase řešil nelegální výlep předvolební kampaně SPOLU, kde ale radnice vedená ODS stížnost památkářů zamítla s vysvětlením, že nejde o zakázaný billboard, ale povolený banner.
Do otevření volebních místností zbývají takřka na hodinu přesně čtyři týdny.
A umělecká skupina chirurgů avizuje, že toto není její poslední řez.
„Umění je přece od toho, aby píchalo. Když se vám nelíbí, prostě se na něj nebudete dívat. Až vás píchne nožem ‚mladík‘ s přírodním maskováním pro pohyb ve tmě, tak se vás na vaše dojmy ptát nebude. Takže, Praho, koukej kolem sebe. Naše plakátová výzdoba není jen zábava, ale i varování,“ uzavírají umělci.
autor: Jakub Vosáhlo
