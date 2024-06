Čunek: Fialovo eurohujerství vadí. Ze SPOLU musíme pryč

Lidovci obhájili v evropských volbách jediný mandát. „Je to špatný výsledek, očekávali jsme minimálně dva. Ale odpovídá to celkové situaci, takže se to dalo očekávat,“ poznamenal Čunek úvodem. A proč podle něj strana tak neuspěla, tedy potažmo koalice Spolu? „Vláda některé své kroky, které dělá, nedělá dobře, a ty jiné – dobré – možná zase špatně vysvětlí. Je to vždycky problém vládnutí, protože ten, kdo vládne, dělá chyby. Kdo nevládne, nic nedělá v tomto smyslu, jen se dívá. Určitě si myslím, že některé kroky, které vláda udělá, například v energetice nebo v otázce superhrubé mzdy, tak to potom nastartovalo situaci, kdy ten schodek problému, který vláda musela přeskočit, byl velký,“ zněla odpověď Čunka, který hledá chybu v oblasti domácí politiky.

„Možná takový ten postoj pana premiéra, který vypadá jako eurohujerství, tomu také nepřidalo. Mám na mysli přílišné plédování pro Evropskou unii za každou cenu. A ukázalo se na Green Dealu, kdy to nějak začalo před několika lety, proklamovaly se nějaké teze, ale ukázalo se, že se neshodují s přírodními zákony ani s něčím jiným,“ poznamenal dále Čunek.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čunek je znám tím, že není příliš velkým fanouškem koalice Spolu. Výsledek pro lidovce by byl jiný, kdyby v ní nebyli. „Trvale v té koalici ztrácíme,“ podotkl Čunek. Z projektu koalice Spolu se dle něj dá vymanit. „Buď se tyto strany dají dohromady, což není možné. Sune se čas a politika a nic se nedělá, neřekneme to zrovna. Měli bychom si vyjasnit, jakou cestou jdeme. Stále vyčkáváme,“ poznamenal, že o všem rozhodne sjezd.

Čunek podle svých slov doufá, že nastanou u lidovců personální otřesy. „Bohužel se rozhodlo už před několika měsíci, že to bude až v říjnu. Ale to není daleko,“ řekl Čunek. Marian Jurečka podle něj nesplnil cíle, které si stanovil. Čunek si také myslí, že v žádném případě Jurečka nebude na podzim kandidovat na post předsedy lidovců. Nebo dle něj to tak z prohlášení Jurečky vyplynulo, že cílem jsou dva mandáty v eurovolbách, které když nezíská, obhajovat nebude.

„Já se otázkou, zda budu kandidovat na post předsedy, nezabývám. Pro mě jsou důležitější volby, které budou předtím – krajské a senátní,“ podotkl Čunek a odmítl, že by vedení strany okopával kotníky. Nechtěl ani prozradit, koho případně na post předsedy podpoří.

Závěrem Čunek hovořil o tom, že by podle něj měla strana zesílit své konzervativní názory.