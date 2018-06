Další a další nejasnosti kolem politiků města Žatec a jejich obchodů. Hovořili jsme se zástupci tamní Teplárenské společnosti

ParlamentníListy.cz se na základě auditorské zprávy společnosti Ernst&Young, kterou mají k dispozici, začaly zabývat podivným hospodařením Žatecké teplárenské, a.s. Na to, co se v ní dělo a děje, jsme se zeptali i jejího současného vedení.

ParlamentníListy.cz pročetly také zprávu Žatecké teplárenské za období leden až březen 2018. Ta je k dohledání přímo na stránkách města. V této zprávě se mimo jiné uvádí, že společnost sama podala trestní oznámení na neznámou osobu za škodu, kterou teplárna mezi lety 2011 - 2014 utrpěla. Jedná se o částku zhruba 60 milionů korun. Nicméně i Žatecké teplárenské došlo oznámení o trestním stíhání ve věci ekologizace kotlů. V tomto případě se má jednat o škodu ve výši 1,5 milionu korun. I tato fakta nás zajímala.

Současného vedení jsme se ptali také na nestandardní vztahy mezi představiteli města a Žatecké teplárenské. Těmto vztahům se auditorská zpráva explicitně věnuje a jsou zde dopodrobna vypsané možné střety zájmů. Nejen ty aktuální, ale také ty z období minulého vedení.

Psali jsme: Ohromný skandál hýbe Žatcem. Starostka a zároveň senátorka za hnutí ANO odmítá mluvit o zmizelých milionech. My to ticho doslova prorvali

Situací kolem teplárny se zabývala i poslední Rada města Žatec. Nicméně podle našeho zdroje mělo dojít ještě k jinému jednání, kde mělo být řešeno odvolání současného vedení a údajná spolupráce ŽTAS a ParlamentníchListů.cz. Právě toto jednání měl podle našich informací iniciovat radní Hladký, blízký spolupracovník starostky a senátorky Zdeňky Hamousové. Dodejme, že oba právě jmenovaní naše informace o snaze odvolat vedení Teplárenské kvůli článkům redakce shodně odmítli.

Psali jsme: V Žatci chtěli odvolat vedení místní teplárny. Prý nám platí za články. Pátrali jsme

Rozhovor se zástupci Žatecké teplárenské. Odpovědi nebyly zkracovány, ani do nich nebylo redakčně zasahováno. Podléhaly pouze jazykové korektuře.

Víte, že se konala mimořádná Rada města Žatec?

Je nám známo, že se konalo jednání dne 21. 5. 2018. Na tento den bylo představenstvo společnosti pozváno ke společnému jednání s Radou města. Předmětem této schůzky bylo primárně řešení finančního auditu (dále FA), ale s ohledem na nastalé skutečnosti v úvodu představenstvo společnosti informovalo o trestním stíhání právnické osoby (dále PO).

Někteří radní byli tímto oznámením zaskočeni, a to přestože Žatecká teplárenská o tomto oficiálně informovala. Paní Hamousová sdělila, že o tomto nic neví. Následně se k nám však dostala informace, že přestože paní Hamousová sdělovala, že o tom nic neví, projednávalo se toto intenzivně před příchodem představenstva na radě.

Dále jsme byli členkou městské rady, jež je zároveň předsedkyní dozorčí rady, informováni, že se mělo konat i mimořádné jednání, jehož předmětem mělo být odvolání předsedy představenstva, kdy toto jednání svolal pan Hladký.

Věděli jste tedy o tom, že chtěli odvolat šéfa představenstva teplárny?

I přesto, že by jednání rady v působnosti valné hromady, mělo být oznámeno představenstvu společnosti, toto nebylo dopředu informováno. Informace jsme získali až následně s tím, že předseda odvolán nebyl.

Víte o tom, že údajným důvodem možného odvolání měla být neexistující inzerce ŽT do PL nebo dalších našich firem?

O tomto žádné informace nemáme, neboť Žatecká teplárenská, a.s. si žádnou inzerci u PL ani jiných dalších vašich firem neplatí.

Podle zprávy Žatecké teplárenské za období leden až březen 2018 jste podali na základě auditu společnosti Ernst&Young trestní oznámení na neznámou osobu za škodu, která byla ŽTAS způsobena v letech 2011-2014 ve výši 60.000.000 milionů korun, zároveň jste obdrželi zprávu o tom, že bylo zahájeno trestní stíhání kvůli ekologizaci kotlů K1, VS4 a K2. Co si od podání TO slibujete? A kdo podle Vás nese odpovědnost v případě trestního stíhání, které se týká ekologizace?

Žatecká si od podání TO nic neslibuje, jen plnila svou zákonnou povinnost, kdy vzhledem k zjištění FA muselo představenstvo plnit své povinnosti péče řádného hospodáře a vzhledem ke skutečnosti, kdy FA skloňoval pojmy jako škoda, krádež podvod, zpronevěra…nešlo to jinak.

Co se týká stíhání za ekologizaci, je nutné asi odlišit několik zjištění. Za sklad toel je stíhaná PO a dalších pět FO, a to za údajnou škodu 1,5 milionu. V souvislosti s ekologizací však FA zjistil i další škodu, a to v řádu 35 milionů v souvislosti s přípravou zakázky, jež byla realizována za bývalého vedení.

Zpráva Ernst&Young se velmi podrobně věnovala také vazbám představitelů města a ŽTAS. Mohli byste se k jednotlivým případům vyjádřit?

Radní Jaroslav Hladký vlastní společnosti GRAPE a OHŘE MEDIA. Podle auditu GRAPE ŽTAS fakturovala služby v hodnotě 1.303.699 Kč, navíc měla se ŽTAS smlouvy na nebytové prostory. OHŘE MEDIA pak fakturovala za inzertní služby dalších 51.839 Kč. Ve funkci předsedkyně dozorčí rady ŽTAS seděla Helena Krátká, která byla zároveň místopředsedkyní představenstva společnosti GRAPE. Má ŽTAS ještě nějaké smluvní vazby s těmito organizacemi?

V současné době se novému vedení podařilo tyto komplikované vztahy plateb ve směru ke GRAPE ukončit. Platné jsou pouze smlouvy na pronájem majetku Žatecké teplárenské, a.s. firmě GRAPE, kde není patrná přílišná aktivita GRAPE to řešit.

Anketa Stydíte se za prezidenta Miloše Zemana? Stydím 10% Nestydím 90% hlasovalo: 12764 lidí

Jako další příklad uvádí audit spolek JAZZMANI, jejímž předsedou je Jiří Karas, a který je zároveň členem představenstva ŽTAS. Tyto dvě společnosti spolu uzavřely smlouvu na reklamu. Podle auditu navíc peníze za reklamu byly odeslány, ale faktura nebyla vystavena. Nevadí Vám tato transakce? Je to podle Vás v pořádku?

Žatecká teplárenská, a.s. je tradičním sponzorem dětských sportovních aktivit v našem městě. Pokud bychom chtěli tyto dětské oddíly ze sponzorství vyřadit na základě působení jejich činovníků v rámci Žatecké teplárenské, a.s., tak by při velikosti našeho města byl sponzorský program pro děti Žatecké teplárenské, a.s. velmi omezen.

Bylo plněno na základě uzavřené smlouvy, která měla náležitosti daňového dokladu a tedy v souladu se zákonem o účetnictví.

Dalším příkladem je spolupráce ŽTAS s tehdejším členem dozorčí rady Zdeňkem Koptou a jeho společností AUTO KOPTA. Spolupracujete s AUTO KOPTA i dnes?

Nové vedení Žatecké teplárenské, a.s. si dává záležet na tom, aby neuzavírala obchodní vztahy s firmami zastupitelů města.

V roce 2016 byla také uzavřena smlouva mezi TJ SEVER a ŽTAS na reklamu za 42.050 Kč. Podle auditu mělo být na webu TJ SEVER umístěno logo společnosti ŽTAS, v době auditu tomu však tak nabylo. Proč jste si plnění ze strany TJ SEVER nezkontrolovali?

Kontrolou pověřený pracovník byl v této problematice znovu řádně proškolen.

Podle auditu fakturovala Žatecké teplárně své služby také společnost GEC a to v hodnotě 3.853.502 Kč. Zaměstnanec ŽTAS, bývalý předseda a člen dozorčí rady ŽTAS byl dle zápisů ze zasedání představenstva ŽTAS uveden jako zástupce společnosti GEC. Jak je to možné? Nikomu to nevadilo?

Z forenzního auditu není patrné, že nešlo o souběh činností a pozic. Pan Legutko byl tehdejší radou města z dozorčí rady odvolán. Na nátlak starostky muselo být jeho působení v Žatecké teplárenské, a.s. ukončeno. Oslovila ho tedy dodavatelská firma a on začal pracovat pro ni. Po skončení spolupráce s firmou GEC byl pan Legutko znovu osloven Žateckou teplárenskou, a.s. ke spolupráci a on nakonec nastoupil do zaměstnaneckého poměru jako výrobní náměstek.

Psali jsme: „Pane premiére, nechápu, kde berete tu drzost a zpupnost!“ Babiš vtipkoval ve Sněmovně a Kalousek se rozpálil do běla Když sloužím propagandě, můžu být i za šaška. Fejkmistrem týdne se stává Bakalův reportér. Povinná rusofobie ale nekončí, přijde další šaškárna, tuší rozhlasový radní Spojené státy začaly uvalovat cla proti EU, ta se chce bránit Miliony v luftu, podivné mlčení politiků a nenávist vůči PL: Kauza Žatec pokračuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: B. Richterová a T. A. Nový