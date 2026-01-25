Další bruselští papaláši, co máme živit? Okamura proti Leyenové

25.01.2026 16:29 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura nehodlá živit další „bruselské europapaláše“. Reaguje tak na zprávy o plánovaném navyšování počtu evropských úředníků. Okamura chce naopak moc Evropské komise co nejvíce omezit. Komise by podle něj měla fungovat pouze jako servisní orgán pro suverénní národní státy.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD, ostře zkritizoval plán Evropské komise (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenové na vytvoření až 2500 nových pracovních míst v Bruselu. Podle informací německého deníku Bild z loňského prosince by toto rozšíření mělo proběhnout od roku 2028.

V Česku o záměru zvýšit počet zaměstnanců EK informoval server Echo24. Článek zdůraznil kontrast mezi sliby o efektivitě a realitou rostoucí administrativy.

„Von der Leyenová chce navýšit počet bruselských úředníků o další tisíce. Prosazujeme omezení moci a byrokracie Bruselu. To je vážně drzost. Evropská unie je zadlužená až na půdu a neustále se chce zadlužovat, ale Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové plánuje velké rozšíření svého byrokratického aparátu,“ napsal na svém facebookovém účtu Okamura.

Nechceme živit další bruselské europapaláše

Politik připomíná informace, se kterými přišel německý deník Bild, že Evropská komise plánuje vytvořit 2500 nových pracovních míst. Brusel tento krok odůvodňuje tím, že potřebuje expertízu v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti.

„Odmítáme, abychom museli živit další bruselské europapaláše! Chceme usilovat o to, aby moc Bruselu byla co nejvíce omezena. V naší představě by Evroská komise měla fungovat pouze jako servisní orgán pro suverénní národní státy,“ uvádí Okamura.

Německý Bild situaci popisuje jako „Kostenhammer“ (cenový šok), jelikož náklady na platy, benefity a penze pro 2500 nových vysoce postavených úředníků budou představovat obrovskou zátěž pro unijní rozpočet v řádu milionů eur ročně. U nás o věci informovalo Echo24.

Dále předseda Sněmovny píše, že ke kritice se přidává i Evropská asociace daňových poplatníků. Jejich šéf Michael Jäger řekl listu Bild, že „daňovým poplatníkům je slibováno snížení byrokracie, ale ve skutečnosti se jen zvyšuje. Každý v Bruselu ví, že více zaměstnanců vede k ještě větší byrokracii“.

