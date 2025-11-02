Další brutální útok nožem v Británii. Veřejnost se bouří

02.11.2025 10:25 | Monitoring

Křik a záplavy krve. Tak svědkové popisují večerní masový útok ve vlaku poblíž Cambridge. V nemocnici leží deset zraněných, část z nich bojuje o život. Policie zatkla dva podezřelé. Útok nožem ve vlaku vyděsil Velkou Británii krátce po ubodání londýnského pejskaře mladým Afgháncem. Britové kritizují vládu za její migrační politiku.

Další brutální útok nožem v Británii. Veřejnost se bouří
Foto: Repro Youtube
Popisek: Britský premiér Keir Starmer

Deset lidí skončilo v nemocnici po sobotním večerním útoku ve vlaku poblíž Cambridge na východě Anglie. Devět z nich utrpělo život ohrožující zranění, policie zadržela dva podezřelé.

Krátce po odjezdu ze stanice v Peterboroughu se odehrál útok nožem. Vlak zastavil ve stanici Huntingdon, kde již čekaly ozbrojené jednotky dopravní policie a protiteroristického útvaru. Očití svědci události popisují, že viděli na místě osoby pokryté krví. Někteří cestující se ukryli na toaletách, další se pokoušeli uniknout. Lidé slyšeli výkřiky typu: „Mají nůž, bodli mě.“ Policie informovala, že zadržela dva muže, jeden z nich byl lehce zraněn.

„Děsivý incident ve vlaku poblíž Huntingdonu je hluboce znepokojivý. Myslím na všechny postižené a děkuji záchranným složkám za jejich reakci. Každý, kdo se v oblasti nachází, by se měl řídit radami policie,“ napsal na síti X premiér Keir Starmer.

 

Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová vyzvala veřejnost, aby se v raném stadiu vyšetřování vyjadřovala zdrženlivě a nenechala se unést spekulacemi. Dopravce LNER potvrdil, že došlo k výraznému narušení provozu, trať v okolí Huntingdonu byla uzavřena, cestující byli vyzváni, aby zvolili jiný dopravní prostředek, a očekává se, že omezení potrvají až do pondělí.

Motiv útoku zůstává zatím nejasný. Vyšetřování vede British Transport Police (BTP) ve spolupráci s protiteroristickými jednotkami. Vyšetřovatelé žádají veřejnost, aby poskytovala jakékoli videozáznamy či svědectví, která by mohla objasnit, co přesně předcházelo útoku a jak pachatelé jednali.

Britům dochází trpělivost

Výbuch násilí ve vlaku opět otevírá debaty o bezpečnosti veřejné dopravy, připravenosti ozbrojených složek i o kvalitě rizikových scénářů v případech, kdy se klasické trestné činy mohou prolínat s teroristickým jednáním. Veřejnost je otřesena a ptá se, jaká opatření by měla být přijata, aby se podobným případům předešlo.

Devět lidí stále bojuje o život. Útok na vlak u Huntingdonu se tak stal jedním z nejvážnějších násilných incidentů v poslední době v britské železniční dopravě. Situace vyvolává otázky ohledně odpovědnosti institucí, zajištění bezpečnosti v dopravě a připravenosti na mimořádné situace.

Incident ve vlaku se odehrál v době, kdy se v ulicích čtvrti Uxbridge v západním Londýně stále scházejí lidé, aby zapálili svíčky a položili květiny na památku 49letého Waynea Broadhursta.

Prostor k uctění památky oběti brutálního útoku se stává místem veřejného smutku i rostoucího rozhořčení. Místní obyvatelé vyjadřují bolest ze ztráty člověka, který byl v komunitě známý a vážený, ale také hlubší obavy o směřování země. Zatímco rodina a přátelé truchlí, stále více Britů se ptá, zda stát dokáže své občany opravdu ochránit.

Vražda Waynea Broadhursta při útoku, po němž zůstali ještě další dva zranění, vyvolala v celé zemi silné emoce. Šok ze samotného činu rychle vystřídaly otázky o bezpečnosti ulic, o efektivitě policejních postupů a také o fungování imigračního a azylového systému. Informace o tom, že podezřelý je mladý muž, který do země vstoupil ilegálně a později získal azyl, rozdmýchala politickou debatu a veřejné diskuse. Případ se stal symbolem širších problémů, které Británie dlouhodobě pociťuje.

Atmosféra v zemi je poznamenaná všeobecnou nedůvěrou v politické vedení a státní instituce. Britové v posledních letech zažili řadu krizí — od ekonomických otřesů, přes politické turbulence až po tlak na veřejné služby. V takovém prostředí každá podobná tragédie nejen otřásá místní komunitou, ale stává se spouštěčem pro širší společenské obavy. Lidé mají pocit, že systém nefunguje a že ti, kteří by jej měli řídit, ztrácejí kontakt s realitou života běžných občanů. Důvěra v politiky je na historickém minimu, veřejnost je unavená sliby a absencí výsledků. Od politických lídrů očekává víc než jen vystoupení před kamerami a kondolenční prohlášení. Britové žádají bezpečnost na ulicích, chtějí, aby systém fungoval předvídatelně a spravedlivě, a ptají se, zda je vláda dokáže ochránit.

Pejskař se zastal sousedů, Afghánec ho ubodal k smrti

Klidný podzimní večer v západním Londýně se změnil v noční můru, když 49letý Wayne Broadhurst, mezi místními oblíbený zaměstnanec firmy poskytující komunální služby a také nadšený pejskař, byl brutálně ubodán k smrti. Při incidentu, který se odehrál v pondělí 27. října v Midhurst Gardens v Uxbridge byly zraněny další dvě osoby. Obviněný 22letý Afghánec Safi Dawood dorazil do Británie nelegálně v roce 2020, o dva roky později získal v zemi azyl.

Tragédie se stala katalyzátorem širší diskuse o násilí v ulicích a imigrační politice za vlády labouristů pod vedením Keira Starmera.

Wayne Broadhurst, zaměstnanec firmy Greener Ealing, která provozuje komunální služby pro londýnský obvod Ealing, byl na procházce se svým psem. Podle svědků se pokusil zasáhnout do konfliktu u domu č. 10 v Midhurst Gardens, kde se odehrával domácí spor mezi 45letým pronajímatelem Shahzadem Farrukhem a jeho nájemníkem Safim Dawoodem.

Mladík zaútočil nožem na pronajímatele a na 14letého chlapce, který se mu snažil pomoci. Broadhurst, který náhodou procházel kolem, se pokusil oběti chránit, ale sám utržil smrtelné bodné rány do hrudníku a krku. Záchranáři ho už oživit nedokázali.

Druhý muž utrpěl život ohrožující zranění a stále se nachází v nemocnici. Chlapec byl propuštěn s lehčími zraněními. Sousedé okamžitě zareagovali. Někteří se vrhli na útočníka s baseballovými pálkami. Policie přijela na místo krátce po 17. hodině a Dawooda zatkla. Následujícího dne bylo vzneseno obvinění z vraždy, dvou pokusů o vraždu a držení útočné zbraně.

Motivy útoku zůstávají nejasné. Mluví se o možném sporu o nájemné, ale policie vyšetřuje všechny varianty, včetně duševního zdraví obviněného.

Rodina zavražděného Broadhursta v emotivním prohlášení popsala zesnulého jako oddaného a pracovitého muže. Jeho partnerka Toni Newmanová spustila sbírku na pohřební náklady a podporu rodiny, zatím se podařilo shromáždit přes 35 000 liber. „Wayne byl známý svou laskavostí, loajalitou a touhou pomáhat druhým. Bude nám chybět,“ uvedla Newmanová.

Kolegové z Greener Ealing zavražděného označili za vysoce respektovaného a oddaného člena týmu. Místní obyvatelé v Uxbridge, klidného předměstí západního Londýna, jsou šokováni. „Wayne byl poslední člověk, u koho bych čekal, že se stane obětí. Byl to prostý muž, který miloval svého psa a procházky,“ řekl jeden ze sousedů.

Incident připomíná nedávné nožové útoky v Southportu nebo na Readingu. Vražda pejskaře se stala symbolem rostoucí nespokojenosti s epidemií násilí ve Velké Británii. V roce 2024 bylo v Anglii a Walesu zaznamenáno přes 50 tisíc napadení s nožem, mnohé z nich souvisí s gangy nebo s duševními problémy útočníků. Opozice obviňuje vládu Keira Starmera z laxní imigrační politiky. Vyskytly se i hlasy vyzývající premiéra k rezignaci.

 

 

Psali jsme:

„Rychlé, brutální, nenápadné.“ Trump pohrozil Nigérii vojenskou akcí
„Pošlete je domů!“ Británie: Střety kvůli migrantům v hotelech
Policejní stát. Na Brity poštvali detektivy za kritiku migrace
Josef Skála: Izrael se tlačí do pozice, která se mu vymstí. Role Zelenského

 

autor: Naďa Borská

