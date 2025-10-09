Opět chtějí svrhnout Leyenovou, ta mluví o „jednotě“

Evropský parlament dnes bude hlasovat o dvou návrzích na vyslovení nedůvěry Evropské komisi, kterou vede předsedkyně Ursula von der Leyenová. Návrhy podaly pravicová skupina Patrioti pro Evropu a Levice. K odvolání komise by bylo potřeba dvě třetiny hlasů, tedy alespoň 360 z 719 poslanců.
Patrioti pro Evropu v návrhu kritizují environmentální politiku a obchodní dohody Evropské unie se Spojenými státy a zeměmi Mercosuru, které podle ní poškozují evropské zemědělce a umožňují dovoz produktů nesplňujících normy Evropské unie.
Levice obviňuje komisi z „neschopnosti řešit klimatickou a sociální krizi v celé Evropě“ a kritizuje její postoj k válce mezi Izraelem a Hamásem. Ten podle Levice ukazuje na „neschopnost reagovat na brutální vojenské útoky izraelské vlády a systematické porušování mezinárodního a humanitárního práva v Gaze“.
V reakci na tyto návrhy Ursula von der Leyenová vyzvala poslance, aby se soustředili na „plnění očekávání Evropanům“.
„Nejsilnějším poselstvím, které můžeme vyslat, je poselství jednoty,“ uvedla von der Leyenová začátkem týdne.
Leyenová uznala, že někteří poslanci mají oprávněné obavy z témat týkajících se Gazy, Ukrajiny, obchodních vztahů, ekonomické bezpečnosti či klimatické změny. Slíbila proto, že komise bude s parlamentem spolupracovat při hledání odpovědí na tyto problémy. „Dnes chci znovu potvrdit svůj závazek spolupracovat s vámi všemi na udržení této jednoty – v tomto parlamentu, mezi členskými státy a mezi našimi institucemi,“ řekla předsedkyně Evropské komise.
Frakce tvořící tzv. centristickou koalici, Evropská lidová strana (EPP), Socialisté a demokraté (S&D) a Renew Europe (RE), se po interních jednáních shodly, že nepodpoří ani jeden z návrhů na vyslovení nedůvěry Evropské komisi vedené Ursulou von der Leyenovou.
Na pravicové straně Evropského parlamentu se očekává, že Patrioti pro Evropu budou hlasovat pro svůj návrh a pravděpodobně také podpoří návrh Levice, i když nesouhlasí s jeho částí o Gaze. Evropští konzervativci a reformisté (ECR) podle serveru Euronews umožní volné hlasování podle rozhodnutí národních delegací, a Evropa suverénních národů (ESN) pravděpodobně bude hlasovat pro oba návrhy, protože dlouhodobě stojí proti komisi.
Zelení na levici plánují hlasovat proti oběma návrhům, i když několik členů ze Španělska a Itálie podpoří návrh Levice. A frakce Levice je rozdělená. Podle serveru Euronews chce svrhnout Evropskou komisi, odmítá však spojení s „krajní pravicí“.
